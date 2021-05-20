本土新增286例，累計全台共5起院內感染，陳時中：記者勿到染疫高風險區域採訪

今日國內新增295例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診個案，當中本土個案有286例。確診個案中，新增1例死亡。

而昨日原本有3起院內感染事件，今天則又新增2起，因此目前全台共有5家醫院發生院內感染，包含亞東醫院、三軍總醫院松山院區、台北市立聯合醫院和平院區、台北市血液透析中心及高雄仁惠醫院。當中和平醫院及三總松山分院為今日新增之院內感染。

今日新增286例本土確診，新增1死亡個案

指揮中心今（20）日公布國內新增295例確診個案，包含286例本土、9例境外移入；確診個案中新增1例死亡（案2683）。

根據指揮中心新聞稿，今日新增之286例本土個案，當中155例為男性，131例為女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日／採檢日介於今（2021）年5月1日至5月19日。居住縣市以新北市157例最多（以中和區40例為多），其次為台北市87例（以萬華區40例為多），桃園市17例、宜蘭縣8例、彰化縣6例，基隆市5例、高雄市及台中市各2例、新竹市及雲林縣各1例。

活動使調查部分，萬華活動史相關84例、茶藝館相關60例、某社團相關7例、某水果商相關4例、遊藝場相關2例。關聯不明63例、其他已知感染源38例、疫調中28例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增之死亡個案（案2683）為70多歲女性，於萬華工作，個案平時獨居，有心血管疾病，5月15日出現虛弱無力及倦怠情形，但拒絕就醫；5月16日被匡列為須採檢之接觸者，但因個案持續失聯，衛生單位轉請警政單位協尋。

5月17日家屬前往探視案2683，發現個案已無生命跡象，經採檢於今日確診，Ct值25。5月18日警政單位回復尋獲個案，但個案已於5月17日死亡。個案家屬目前無症狀，列居家隔離；我國至今累計15例死亡個案。

指揮中心指出，今日新增之9例境外移入，分別自菲律賓（6例）、美國、南非及印尼移入。案2610為本國籍50多歲男性，5月9日自美國入境，5月15日於檢疫期間出現症狀，5月17日採檢，於今日確診。

案2611至案2614、案2826、案2828為菲律賓籍移工4男2女，分別5月5日、5月6日入境，在台期間並無症狀，於5月19日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

案2615為本國籍60多歲女性，5月11日自南非入境後於檢疫所進行採檢，於今日確診。

案2827為印尼男性30多歲移工，於5月6日自印尼入境，在台期間無症狀，5月19日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計2825例確診。確診個案中，15例死亡。

莊人祥發言人補充，今日下午3點，會針對4月20日到5月19日曾於萬華高風險區部分停留時間較久、但現已至外縣市的民眾，發送簡訊提醒，若這幾天發生呼吸道症狀、腹瀉或發燒等症狀，請聯絡當地衛生局，進行就醫疾採檢。

圖片來源：疫情指揮中心

另外莊人祥發言人也在記者會現場，示範並提醒大家如何使用疾管家的簡訊實聯制。

新增2院內感染為和平醫院、三軍總醫院，累計全台共5起院內感染

針對本土案例引發院內感染的事件，羅一鈞副組長說明，昨日原本有3起院內感染，今天則又新增2起，因此目前全台共有5家醫院發生院內感染。

目前全台發生院內感染的醫院，包含亞東醫院（14位確診）、三軍總醫院松山院區（簡稱三總松山分院，3位確診）、台北市立聯合醫院和平院區（簡稱和平醫院，5位確診）、台北市血液透析中心（1位確診及4位快篩陽姓）、高雄仁惠醫院（2位確診）。當中和平醫院及三總松山分院為今日新增之院內感染。

羅一鈞表示，和平醫院部分，今日新增與案1273同病房的病患、同病室的看護及院內人員，目前總共5名確診，院方也決定停診至5月28日。

三總松山分院內則是一名門診護理師（案1352）有進香團活動史，5月14日發燒就醫採檢確。匡列居家隔離接觸者中，新增一位居家隔離中的醫師以及一名居家隔離中護理師確診，由於彼此間為院內員工有互相接觸，確實為院內感染。

羅一鈞表示，亞東醫院原先確診人數為11位，今新增一位陪病者、一位看護及一位住院病患確診，院內確診人數由11例增加至14例。高雄仁惠醫院則維持2人確診。

台北某血液透析中心院內感染部分，目前是1人確診、4人快篩陽性，11名工作人員與71名病患均列為居家隔離，而員工部分已採檢10人，目前都在檢驗中，檢驗結果會在明日公布。

羅一鈞補充，至於台北榮民總醫院（北榮）傳出有1名手術房的清潔工確診，羅一鈞表示，該名確診者為案2269，為北榮手術房的工友，於5月17日進行院內員工篩檢，被驗出陽性。但個案與北榮一名陪病者檢驗為陽性，兩者之間沒有接觸，因此研判並無院內的傳播鏈。

花蓮台北榮民總醫院鳳林分院（簡稱鳳榮）部分，是醫院接到病患本人的通知，個案為鳳榮的護理師，到台北亞東醫院陪病，於亞東醫院院內感染事件中被匡列為需要居家隔離的接觸者。昨天接獲通知疑似為弱陽，並通知了工作的鳳榮醫院。但個案經實驗室檢驗結果，目前判定為陰性。將再執行第三次採檢進行確認。

有關阿斯特捷利康（AstraZeneca）醫護接種率部分，莊人祥表示，目前醫護人員約打了11萬劑左右，約佔整體已施打者的四分之一。

陳時中補充，醫療資源部分，截至5月19日，隔離病房共有1021床，可使用者有282床；專責病房床數為2415床，可使用床數為1589床；ICU病床共6749床，目前可使用床數為1443床。呼吸器部分，目前可供調用者尚有1000多台。

陳時中：記者勿至高風險區域進行採訪

陳時中表示，上禮拜經過呼籲，人數有變少，但目前仍有看到一些新聞從業人員前往採檢站進行採訪，甚至對一些可能的接觸者做近距離的訪問，這都是非常高風險的行為。

陳時中說，這些受訪者可能下一個小時就被列為居家隔離，甚至再過一天就會被列為確診者，因此記者們的訪問都屬於高風險的動作。況且採訪這些高風險人士，並不能帶來什麼重要的訊息。因此希望媒體從業人員，不要擠在一起採訪；對於染疫高風險的區域不要進行近距離採訪，甚至沒有必要就不要採訪。

若是後來發現採訪對象確診，且曾跟他近距離接觸15分鐘以上，需要在家自主隔離，自行跟衛生單位通報或等候衛生單位通知。

其他需要新聞媒體從業人員配合的部分如下：

圖片來源：疫情指揮中心

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航