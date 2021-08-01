【電影】從《薄荷糖》到《燃燒烈愛》，李滄東的作品總是在痛苦中尋找出口

作家出身，曾在2003年擔任兩年韓國文化部長，為韓國「國片」配額制奮戰的大導李滄東，他40歲才開始執導演筒的第二部作品《薄荷糖》在台重新上映。片中回顧了韓國急速巨變二十多年間一位金先生的旅程，從害羞的學生，偏執的士兵，到殘酷的警察，不忠的丈夫，和最後破產眾叛親離的自殺老闆，複雜多面向的角色。隨時間列車逆流而上，在一個個的十字路口上我們目睹事件如何改變個人命運，回朔似曾相識的純真夢想。

回顧李滄東至今的導演作品，不論是《燃燒烈愛》、《生命之詩》、《密陽》或《綠洲》，李滄東的電影總是展現大量的人物肖像，韓國的社經歷史發展，令人衰弱的疾病，還是某種無所不在的力量，似乎都使他們無法自拔地陷入重複的痛苦悲劇。但同時，李大導也一再的不斷尋找出口那道「光」。

Photo Credit: IMDb 李滄東

大吼抗議中，倒轉影片和歷史

《薄荷糖》的鏡頭循著鐵道將我們帶回錯綜複雜的過去，金先生的人生與韓國歷史交織。我們將倒敘的電影敘事倒正，剛畢業的他夢想成為一名攝影師。在80年代當兵時，他珍藏初戀女友寄給他的薄荷糖。一天晚上，卻誤殺一個違反宵禁的難民少女。他之後成為警察，工作迫使他以暴力偵訊社會運動人士。

完全變了一個人的他，當面冷酷拒絕來找他的初戀 。80年代末的經濟爆炸時，他轉成為商人，結婚成為父親，試圖修補之前破爛的碎片，卻並不成功不幸福，而以自殺收場。

李滄東的作品顯然都沈浸在韓國社會的大歷史氛圍中，在經歷了幾十年的極權， 以及之後資本主義的貪婪野蠻導致的經濟危機，在苦澀中陷入暴力的根源，而黑暗絕望使角色接觸到現實的真相。

面對世界的諷刺戲劇性，非常詭譎的結合可悲和瑣碎平庸，當代歷史與其角色不可分割，個體通過他的選擇，將其存在與變態社會，政治壓迫（警察），泡沫經濟（商人）融合，無路可退的金先生對著迎面而來的火車，大特寫大喊「我希望回去」。

Photo Credit: 甲上娛樂提供 《薄荷糖》

由倒敘和懷舊回憶建構巨大悲劇中角色性格的邪惡根源，集體苦難超越了他個人的悲劇。自殺的商人，掙扎的警官，到絕望的男人，角色身心都極為痛苦，難以言喻的尖叫鏡頭得如此之多，這一代人遭受政治地獄的憤怒， 即國家民主化轉變。如同台灣解嚴之際，在街頭、在藝術文化中出現的吶喊。

《薄荷糖》同時複雜且優雅地結合了私小說（相隔幾十年，兩個戀人的臉頰落下淚水），政治觀察和詩意的沉思。

虛構之謎霧，複雜的現實

李滄東在2018年坎城首映的《燃燒烈愛》，一語道出「生命就是一個謎」，體現李滄東始終善於把玩虛構與真實（歷史）之間這種複雜的關係。從剝不存在的橘子，到在霧中「找」不存在的井，不現身的貓，徹底消失不知生死的女主角。

回到《薄荷糖》，又如同《大國民》中的「玫瑰花蕾」之謎，《薄荷糖》倒敘尋找一個可能不存在的「薄荷糖」，金先生的人生真相。影片前半，他對觀眾來說仍然是一個謎，他的行為是無法預測的，內心深處的掙扎只有到電影最後才得以體現。

《燃燒烈愛》、《薄荷糖》都一如偵探小說滿佈各種線索，設計成緊密聯繫的動機或謎題。《薄荷糖》的這種漸進倒述中，每個階段都是角色朝生命上游的移動，這顛覆了傳統敘事的所有戲劇性層次。在最後一幕中，青春的金先生驚訝發現鐵路橋的場景意外地熟悉，而我們觀眾都毛骨悚然意識到這正是二十年後他自殺的地方。如果我們扭轉因果關係，我們眼前則是已知結果的命運「起因」，人生更顯諷刺。

李大導鏡頭下結構緊湊的情節傳達了痛苦、創傷和憤怒，同時遵循了黑色電影和黑幫電影的傳統體裁，總用異常複雜的故事來顛覆觀眾的期望，使人思考複雜的生存、精神和道德問題。

信仰？現實迷霧中的那道光

然而，不論是《密陽》接連失去丈夫和孩子的悲劇單身母親，《生命之詩》中阿茲海默症的老婦，面對強暴犯孫子的完全漠視道德，或《薄荷糖》中的金先生都不斷質疑「生命的美好」。李滄東的角色總處於極限狀態極大痛苦之中，檢驗人類精神的極限。這種精神信仰道德的追尋， 更具體的在《密陽》、《燃燒烈愛》或《薄荷糖》的畫面中以那道「光」現形，總閃的主人翁一臉茫然。不論是躺在床上，還是站在夕陽餘暉，或在自己放的火之前。

呼應《燃燒烈愛》片名，女主角的名字惠美（Hae-mi） 正是「光」的意思。延續《生命之詩》中的命題，不斷圍繞如何定義個人的追尋。而《密陽》（看不見的光）則是最為直接探問宗教。喪夫喪子的痛苦試驗中，試圖理解存在的意義和價值，一連串沒有答案的「為什麼？」導演並沒有把我們引向終極真理，而是認真看待個人命運。

《薄荷糖》回到邪惡卑劣的起源，觀察政治對角色心理的直接影響。同樣地，角色既不在宗教上尋求庇護，也不在他生命的兩個女人中得到庇護。甚至他的孩子他的家人都不是避難所。他這些決定是否有其他選擇，或者它是預先確定命中注定的，就像火車總是沿著軌道行駛一樣。

在宏觀的角度下，這個出其不意的「光」之於 「迷霧」，或許正如同跳脫軌道的「意義」之於人生，李大導不斷探問的存在意義，這個「跳躍」的可能或許正是在《燃燒烈愛》片尾呈現的「創作」中 。

Photo Credit: 甲上娛樂提供 《薄荷糖》

導演的，金先生抉擇

作為創作者，李滄東一再處理這個，年少害羞時夢想成為一名攝影師的金先生人物形象。自殺前雖「再次」收到初戀為他珍藏的相機，卻無法力挽狂瀾。而在將近20年後的《燃燒烈愛》中，另一位金先生卻在片尾開始「寫作」自己的故事，創造自己的歷史。

面對最後一場雪地炙烈「燃燒」殺人燒車的結局我們毫不訝異，甚至早可預見，命定的暴力出口決局遙呼主角父親仔細收藏的小刀，如同火車軌道上似曾相識的自殺場面 。

Photo Credit: 華聯國際 《燃燒烈愛》

但若把重點劃在終場前，他在在窗前寫作的鏡頭，怒火的爆裂綻放則是一場「虛構」私小說，這是試著「創造」自己的命運。面對悲劇性的重複，李大導用「創作」私歷史跳脫軌道可預見的結局。藉著更激進更跳躍的想像，述說再現他的憤怒，跳脫邏輯給定脈絡的可能性發展。

這個沉重卻炙烈的隱喻，不但可說是導演自己的創作人生領悟，更是前韓國文化部長捎給我們的重要訊息。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航