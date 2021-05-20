COVID-19篩檢站哪裡有？快篩、隔離與確診相關QA一次看

（中央社）COVID-19疫情社區流行疫情擴大，中央流行疫情指揮中心今天宣布，即起至5月28日，全國疫情警戒升至第三級，即起將彙整足跡熱點，增設篩檢站。

若察覺身體狀況有異，但不清楚篩檢站哪裡有，透過疾管署推出的「全國指定社區採檢院所」查詢功能，就可以看到自己離哪一家醫院最近。

COVID-19本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近期1922防疫專線進線量屢創新高，造成很大負擔。

中央社彙整疫情篩檢、匡列隔離與確診等常見問答，讓讀者一次掌握。

我需要做篩檢嗎？

無症狀或相關接觸史的民眾不須特意篩檢。增設篩檢站目的是讓有症狀或接觸史、相對高風險者及早採檢，確診後及早隔離。若沒有症狀或相關風險仍前往篩檢，不僅浪費醫療資源，也增加群聚感染風險。

什麼是快篩？篩檢怎麼進行？

快速抗原快篩是檢測病毒蛋白質，精準度略遜於核酸PCR檢驗 ，但10至15分鐘可知結果。快篩陽性並非確診標準，還要做PCR核酸檢測確認，不過只要是快篩陽性，都會認為高度懷疑的病例，會立即安排安排隔離。

截至19日陸續有部分縣市採用快篩試劑，設置快篩站或採檢站，包含台北市、新北市、桃園市、彰化縣與台南市等縣市，但確診標準仍以PCR核酸檢測為主。

值得注意的是，快篩陰性不代表未染疫，檢驗陰性者仍應持續留意健康狀況，落實防疫，若有疑似症狀須聯繫衛生單位，禁乘大眾運輸。

我已經完成採檢，檢驗結果何時會出來？等候檢驗結果期間該注意什麼？

若檢驗結果為陽性，很快會將由地方衛生單位主動通知，並安排就醫，敬請耐心等候；若採檢後3天仍未接獲通知，表示檢驗結果為陰性。在等待採檢結果期間，應避免出入公共場所及搭乘大眾運輸工具，且外出時應全程佩戴醫用口罩。

最近曾去過確診者足跡地點，該注意什麼？

若無疑似症狀，請進行自我健康監測，期間可正常生活或上班上學，也可搭乘大眾運輸工具外出，但務必全程佩戴口罩。

如出現疑似症狀，請佩戴醫用口罩前往社區採檢站，並避免搭乘大眾運輸工具，也要告知醫師接觸史與暴露史。

陳時中表示，這次病毒雖然來勢洶洶，但若非密切接觸，只是走過路過確診者足跡，且有戴口罩勤洗手，染疫可能性很低。

我有朋友或家人被通知確診，至今還沒收到衛生單位通知，該怎麼辦？

如曾與確診個案於症狀發生前3天至隔離前有過密切接觸，如同住、共同用餐或會面對面15分以上接觸，請先留在家中自我隔離，等候衛生單位通知。

等候期間如出現疑似症狀，請聯繫衛生單位或打1922專線，再依指示就醫或前往篩檢站採檢。

快篩條件及對象

《康健雜誌》補充道，符合以下條件的人，可以到台北市立聯合醫院中興院區、台北市立聯合醫院和平院區、西園醫院、剝皮寮快篩站、仁濟醫院古蹟舊址（青草廣場）及新北聯和醫院板橋院區接受快篩：

4月15日以後，有去萬華區的茶藝館工作人員跟顧客

曾經因為發燒、上呼吸道症狀，在萬華地區就醫或藥房買藥的人，不侷限萬華地區的居民。

遊民、外配跟弱勢族群

有需要的民眾（發燒、咳嗽、流鼻水等上呼吸道症狀的人優先）

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責任編輯：廖千唯

核稿編輯：翁世航