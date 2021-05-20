重男輕女的罕見例外？李清照女性自主為離婚甘願坐監！

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

自少年便有詩名，才力華贍，逼近前輩，在士大夫中已不多得，若本朝婦人，當推詞釆第一。



——宋代王灼《碧雞漫志》

沒有任何人可以活於歷史、社會之外，外在時代條件，內在才情性格，兩者是一個互動、辯證的動態過程，成就我們每一個人的存在。

李清照是古典文學的名人，生平研究不少，舊說將其分作兩個階段，但隨學者考證的推陳出新，發現李清照更多元具體的面向。所以提出婚前、婚後至南渡、南渡之後三個階段，要了解她的作品，我們不妨先知人論世一番。

一、婚前：知書識禮的女性教育

《列女傳》：世道既降，教典非古，男子之志四方，猶可隆師親友以為善；女子生長環堵之中，能著美行垂於汗青，豈易得哉。

如果用女性主義的講法，中國古代是明顯的父權社會，重男輕女。許多女性，即使再有才學，也欠缺好的社會條件培育。

正因如此，男人往往留名青史，而女人卻慘成男人物化的附屬物！（現代古典學者，未必全然同意女性主義之說，但女性普遍地位較低，確是事實。）

相對「女子無才便是德」，李清照出身書香世家，父親李格非，為蘇門「後四學士」之一。處於知識分子的家，家庭教育自然比常人更為出色，也令李清照的才華得到悉心培養，大放光芒。

Well，起跑線的確很關鍵。

少女情懷總是詩，李清照尚待閨閣，已經寫出不少好詞。她受到父親影響很大，雖為女子，比起不少男性更關注朝野政治，更曾寫下詩句論政，這是李清照比較少人知道的一面。

圖片由作者提供

二、婚後至南渡：家族、家庭的維繫

少女時把愛情放於首位，成婚之後，維繫家庭變得更為重要。

李格非、蘇東坡一齊被列為「元祐奸黨」，而趙明誠的父親趙挺之，反而是當權新黨的重要官員。換言之，李清照曾經夾在兩者之間，父父媳糾紛，做人艱難。

李清照曾向趙挺之求情，但區區婦仁之見，又怎會有用呢？幸好，宋代黨爭不斷，比四年一次的美國大選更快，不久趙挺之亦失勢罷官病逝。

而李趙二人，無權無勢，安心偏居山東數十年，是李清照最幸福的歲月靜好。寫詩詞、治金石、著《詞論》。 美好的背後，卻暗藏波濤，愛情亦要面對殘酷的現實。

趙明誠一生最受人批評者，並非玩女，也非他偏安南方，建制保守，無甚作為。卻是，他人生最後的「縋城宵遁」，深宵時分，用繩索吊自己出城逃亡。

趙明誠當地方官時收到消息，竟然有人準備謀反。一介文人，手無縛雞之力，驚慌難免。他的手下怕死，提議走佬，趙明誠依從了。但是，李清照還在城內，趙明誠拋棄了她！

幸好城中有另一官員，壓制了謀反，否則許多李清照好詞，可能都消失了。

生當做人傑，死亦為鬼雄。

至今思項羽，不肯過江東。

不久之後，李趙二人經過烏江，李清照寫下，對英雄期待的〈夏日絕句〉。對南宋主和派的不滿，也有人說，趙明誠讀後慚愧，自知絕非英雄。

李清照此一階段，雖然有主見、才學，仍以家庭為最高價值，婚後即以趙明誠為生活重心。

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三、南渡之後：介入現實的女性自主

趙明誠死後，李清照晚景悲涼。

她身懷許多貴重的金石文物，不少人當時都意欲謀取她亡夫留下的寶貝。世間醜惡防不勝防，被小人偷了其中五箱，代表李趙二人回憶、情誼的信物四散，像世界對李清照的無情，趙明誠的死別。

李清照無助傷心之際，身體終於也撐不下去，昏睡在床，神智不清。當時有一男子名為張汝舟，乘虛而入，欺騙了李清照，借結婚作沖喜，實則意圖謀取她的財產。

當張汝舟發現李清照身無長物，對她拳打腳踢，堂堂一位大詞人慘遭侮辱。即使是現代女性面對家暴，也有許多人決定忍氣吞聲，更不必說古時那種無助痛苦了。

幸而，李清照相當醒目，得知張汝舟靠謊報舉數取得官職，心生一計，告發自己的老公，要靠女性自主的力量解決苦難！

這斷不是易事，因為其時的法律，告發自己的親人已經犯下「國安法」，李清照因此坐監入冊，真是冷冷清清悽悽慘慘戚戚。九日之獄，李清照幸得親人相救，可想而知，她要離開張汝舟的決心有多大。

李清照最後的階段，尚算安樂。大隱隱於市，專心文藝，不問世事，她遇見聰慧少女，想把才學傾囊相授。

夫人幼有淑質。故趙建康明誠之配李氏，以文辭名家，欲以其學傳夫人。時夫人始十餘歲，謝不可，曰：「才藻非女子事也。」

可惜，這位少女卻言：無才是德。婆婆唔該晒喇，我唔想學呢種嘢囉！一再反映，男尊女卑的文化壓抑。

相公冷落，慘成寡婦，再嫁離異，受人非議，不受重視，世間何其不公，但李清照也因此，留下生命的回應，諸多詞作傳世，成為了古典之例外。

專研李清照的學者陳祖美言：

李清照的壽限考察，在她年屆甚至年逾古稀時，仍有某種行跡線索可尋，而從現存作品來看，在她六十歲前後彷彿已經擱筆。可以斷言的是，李清照的過早擱筆，絕不是因為「江郎才盡」，相反，在其晚年，不但「神明未衰落」，而且依然精神健旺，欲以其學傳授後人。她的擱筆，如同其謝絕「香車寶馬」達官貴人的召邀，甘願躲到「簾兒底下聽人笑語」，也就是用孤獨和沉默來表示對現實的不滿和抵觸，亦可見其「涅而不緇」的品格！她最終是抱着如同宗澤大呼「過河者三」的復國心願和傾聽着「傷心枕上三更雨」的「北人」思鄉情懷，約於七十三四歲時，在杭州離開人世。

李清照離開了男人，反而更見快樂，亦關注時事。她對南宋主和派的士人無甚好感，李清照懷念北方故土，以沈默抗議。李清照的一生，女性的自主，加上無數傑出的文學作品，可謂中國古代一個罕見的例外。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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