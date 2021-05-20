2021/05/20,
藝文

Édouard Manet：由神女到妓女的祼體，如何得到解放？

Édouard Manet：由神女到妓女的祼體，如何得到解放？
Photo Credit: Édouard Manet, The Picnic, 1863

我們想讓你知道的是

馬奈（Édouard Manet）的畫作，挑戰當時守舊的藝術觀念。他不再追求理想中的一切，更貼近現實情勢，祼女肉體並不完美，卻仍帶有神的象徵。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

我們談到西方繪畫，都會想起許多祼體。祼體雖非禁止，卻分作神聖和低俗，彷彿真有其事。羅馬並非一日建成，妓女以前尚是禁忌，法國畫家馬奈（Édouard Manet）則用畫作，打破妓女的偏見。

廣為人知，馬奈的《草地上的午餐》（The Picnic），在1863年展出，法國社會批評他傷風敗俗。兩年之後，筆下的裸女，再次震撼社會，名為《奧林匹克》（Olympia），畫界醜聞。

1_GP9Kaul3iPdCT3wAZ8nlzg_(1)
Photo Credit: Édouard Manet, Olympia, 1863
Édouard Manet, Olympia, 1863

好的畫作，往往在名字之中，暗藏玄機。Olympia，實乃當時巴黎妓女常用名字，法文原義，相當於妓女，可謂代名詞。

1_FQ0weQJ4vLYXu7aHiNABYQ
Photo Credit: Giorgione, Sleeping Venus, 1510
Giorgione, Sleeping Venus, 1510

整幅《奧林匹亞》的構圖，都是二次創作，由英國畫家提香（Giorgione），《躺着的維納斯》（Sleeping Venus）為代表。愛神、美神的維納斯，眾多畫家祼女畫的常客，乃追求人體美的典範。

提香畫作，人物體態和肌膚的理想美化，那種渾圓的，曲線和溫暖的肌膚，光滑且飽滿，完美得像加強版美肌。情色肉慾之外，帶有維納斯的神性美態。

相反馬奈的Olympia，妓女赤裸的呈現，眾多元素，不斷提醒觀者，其妓女身份。先是直白的名字，又畫出多種妓女的配飾，比如時尚的拖鞋，頭上的花朵和手頸的飾物等。

細看畫中裸女，優雅地姿勢躺在床上，帶點冷漠的眼神，回應觀者的目光。旁邊捧着鮮花的黑人奴隸，面露驚訝，以及同在床邊，受嚇而站立的小黑貓咪。

馬奈刻意把她，與神性的維納斯區別。裸女的身形扁平、蒼白，和學院派作對，離經叛道，不再追求古典美感、明暗透視，大面積的深淺色彩對比，顯著的輪廓線條。

馬奈的畫作，挑戰當時守舊的藝術觀念。他不再追求理想中的一切，更貼近現實情勢，祼女肉體並不完美，卻仍帶有神的象徵。

以住的裸女畫作，多有遮掩，表情內斂。Olympia的女子，直視觀者，豪不忌諱裸露，挑逗的眼神，五指張開的手，都像勾引觀者，大有邀請觀者入床，把我們拉進畫中的魅力。

馬奈把昔日的女神，換成妓女，引來主流抨擊。淫亂低俗，腐化人心，根本是人性的邪惡、陰暗。曾有人說：「在沙龍上Olympia沒被人們毀掉的唯一原因是主辦方的保護措施太好了。」

馬奈由《草地上的午餐》，以至《奧林匹克》，「不斷地顛覆民眾底線」，可謂其座右銘。他被稱作印象派之父，乃因顛覆傳統學院派。為甚麼繪畫非神聖、莊嚴不可？相當破格。

1_gG_fVKD4MwFuFrqQfR419w_(1)
Photo Credit: Titian, Venus of Urbino, 1538
Titian, Venus of Urbino, 1538

馬奈受一眾印象派畫家的崇拜，不乏名家，當中包括，耳熟能詳，現代藝術之父塞尚（Paul Cézanne）。他更有模仿偶像的畫作，《現代奧林匹克》（A Modern Olympia），大家不妨對照細看。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium

相關文章︰

責任編輯︰Alex
核稿編輯︰Alvin


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。