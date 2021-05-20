Édouard Manet：由神女到妓女的祼體，如何得到解放？

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

我們談到西方繪畫，都會想起許多祼體。祼體雖非禁止，卻分作神聖和低俗，彷彿真有其事。羅馬並非一日建成，妓女以前尚是禁忌，法國畫家馬奈（Édouard Manet）則用畫作，打破妓女的偏見。

廣為人知，馬奈的《草地上的午餐》（The Picnic），在1863年展出，法國社會批評他傷風敗俗。兩年之後，筆下的裸女，再次震撼社會，名為《奧林匹克》（Olympia），畫界醜聞。

Photo Credit: Édouard Manet, Olympia, 1863 Édouard Manet, Olympia, 1863

好的畫作，往往在名字之中，暗藏玄機。Olympia，實乃當時巴黎妓女常用名字，法文原義，相當於妓女，可謂代名詞。

Photo Credit: Giorgione, Sleeping Venus, 1510 Giorgione, Sleeping Venus, 1510

整幅《奧林匹亞》的構圖，都是二次創作，由英國畫家提香（Giorgione），《躺着的維納斯》（Sleeping Venus）為代表。愛神、美神的維納斯，眾多畫家祼女畫的常客，乃追求人體美的典範。

提香畫作，人物體態和肌膚的理想美化，那種渾圓的，曲線和溫暖的肌膚，光滑且飽滿，完美得像加強版美肌。情色肉慾之外，帶有維納斯的神性美態。

相反馬奈的Olympia，妓女赤裸的呈現，眾多元素，不斷提醒觀者，其妓女身份。先是直白的名字，又畫出多種妓女的配飾，比如時尚的拖鞋，頭上的花朵和手頸的飾物等。

細看畫中裸女，優雅地姿勢躺在床上，帶點冷漠的眼神，回應觀者的目光。旁邊捧着鮮花的黑人奴隸，面露驚訝，以及同在床邊，受嚇而站立的小黑貓咪。

馬奈刻意把她，與神性的維納斯區別。裸女的身形扁平、蒼白，和學院派作對，離經叛道，不再追求古典美感、明暗透視，大面積的深淺色彩對比，顯著的輪廓線條。

馬奈的畫作，挑戰當時守舊的藝術觀念。他不再追求理想中的一切，更貼近現實情勢，祼女肉體並不完美，卻仍帶有神的象徵。

以住的裸女畫作，多有遮掩，表情內斂。Olympia的女子，直視觀者，豪不忌諱裸露，挑逗的眼神，五指張開的手，都像勾引觀者，大有邀請觀者入床，把我們拉進畫中的魅力。

馬奈把昔日的女神，換成妓女，引來主流抨擊。淫亂低俗，腐化人心，根本是人性的邪惡、陰暗。曾有人說：「在沙龍上Olympia沒被人們毀掉的唯一原因是主辦方的保護措施太好了。」

馬奈由《草地上的午餐》，以至《奧林匹克》，「不斷地顛覆民眾底線」，可謂其座右銘。他被稱作印象派之父，乃因顛覆傳統學院派。為甚麼繪畫非神聖、莊嚴不可？相當破格。

Photo Credit: Titian, Venus of Urbino, 1538 Titian, Venus of Urbino, 1538

馬奈受一眾印象派畫家的崇拜，不乏名家，當中包括，耳熟能詳，現代藝術之父塞尚（Paul Cézanne）。他更有模仿偶像的畫作，《現代奧林匹克》（A Modern Olympia），大家不妨對照細看。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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