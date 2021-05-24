邸台東創生基地七年之路：到最被需要的地方，做最被需要的事情

近年來全台灣各地有許多優良的在地創育中心，他們扮演的角色是陪伴地方的創業家成長。在協助產業發展的過程中，這樣的顧問育苗角色是如何開始？在公部門與私部門間遭遇什麼樣的挑戰？七年之中又是如何落地生根呢？本篇帶讀者一探邸台東創生基地的七年之路。

由零開始，高雄夫妻下決心留在台東

「前陣子我在臉書貼了一篇七年前的回顧貼文，2013年的12月25號晚上我和怡萍決定了移居台東，那晚我們去了常去的熱炒店慶祝，乾杯和高雄說再見，結果朋友的留言都是喝到一半遇到梁靜茹嗎、到底喝幾瓶之類的」，邸台東的創辦人劉誥洋邊笑邊說，「更多留言是謝謝我們、感佩我們的勇氣啦！」共同創辦人陳怡萍補充說著。

這個多年後笑著輕鬆寫意說著的決定，在當年可是夫妻倆拋下了熟悉的高雄故鄉與生活圈、已經穩定的主管職與待遇做下的困難選擇，但他們對於台東也不是全然不認識，剛好就在這年之前，連續三年他們都選擇了金崙，做為從一個年跨到下一個年的地點，跟部落一起度過。

「真的要去台東了這個緣分，是我們跟包括現任高雄科技大學商業智慧學院院長李一民等幾個老師和好朋友一起承接了縣府的觀光旅遊服務人員的訓練計畫後，從高雄搬到台東，可以說人生重要的轉捩點」。原先在高雄擔任顧問的劉誥洋和陳怡萍兩人談起進駐移居台東的契機，就在承接台東政府案件後，夫妻倆開始思考人生與職涯下半場的可能性

「那個案子成了我們開業的第一個案子，抱著一邊工作一邊玩的心情來。然而在一開始便發現在西部和東部做案子有許多不同，像是宣傳課程，我們認真跑了好多鄉公所貼海報，結果沒有什麼人來聽課程，我們發現在活動宣傳面上，著重的是人與人之間的互動，而非僅是張貼海報就有人會來參加。」怡萍回憶起第一次在台東辦計畫課程時的經驗，與原先在高雄時的經驗大相徑庭。

「在宣傳方式上可能需要找一些領袖代表，透過他們來傳達訊息，或是要靠課程的口碑呼朋引伴。大家看到法規的課都會卻步，所以要包裝課程。計畫每一年都有重新設定課程目標，第一年是很理論的課程，但其實旅宿業者很多都是很有經驗的人，理論對他們來說可能太過枯燥，因此後續也有開設應用類、工具類的課程，像是：整理房務、製作餐點、染布製作再利用、社群經營等課程。

2020年開始也有技能課程，希望能讓旅宿業者可以考認證，像是提供吳神父的腳底按摩認證，讓業者能提供相關服務。」怡萍補充在第一次計畫中學習調整執行課程的思考方式，一次又一次精進課程安排與在地需求。「就在第一年的過程中，我們發現單純用課程沒辦法解決地方創業者的困難，他們需要更多的支持與引導，而我們的經驗和知識好像是地方夥伴需要的。」

Photo Credit: Nori 劉誥洋和陳怡萍談起創業移居台東初期的甘苦

邸台東正式誕生，用空間換取時間和創業社群

「台東的土地很黏，小心被黏住。」當時夫妻倆想說計畫只有一年，應該就是在移地台東工作一年租房子，套房還身兼工作室、接專線；但開始有了要留下來的念頭後，夫妻倆於隔年2015年成功承接了台糖老廠長宿舍的標租案，把第一年的盈餘全數投入，修整了老房子，成立了宜花東第一個共同工作空間。

「這個工作空間的原型是我們在泰國曼谷看到，咖啡廳中有辦公空間，我們想把這樣的模式帶回來。」然而一開始都沒有人來。台東可能不需要這樣的共同工作硬體空間，進而開始思考軟體的空間，像是辦小聚活動。在這些活動當中我們發現大家可以彼此互相分享資源。」也有當時在做台東好物的團隊，一直跟著邸台東的空間走。

劉誥洋認為，每一年的計畫案是會很重要的累積，像是邸台東第一個案子一年要開400個小時的課程。在大量的跑動下，更深刻認識台東的山線、海線、南迴、還有綠島，台東的課題、現況以及困難，從中也知道該要用什麼觀點切入台東。

「我們遇到大部分的計畫團隊大約一年，最多三年就離開了。我們會成立co-working，也會因為客戶可能會直接來工作室找我們，當時也不好意思約在小工作室，只能約縣府大廳或咖啡廳，所以認為可能會有創業者跟我們一樣有共同辦公室的需求。另一個是在上山下海半課程時，觀察到台東多數的公共上課場地狀況都不佳，因此我們認為應該要有一個比較舒適的上課空間。」

Photo Credit: Mori 邸台東共同創辦人陳怡萍

而在這個期間，遇上了尼伯特颱風，台東受災嚴重。對掛心空間安危的邸台東來說，當時第一時間便前去查看小白屋的狀況。劉誥洋看到當時台東市區的商家招牌幾乎全部在颱風肆虐下被吹落，因而萌生發起街角名片計畫，集結了數十位設計師，著手媒合招牌廠商和店家，甚至也到台北街頭募款。

站穩腳步後，開始與中央創育資源結合，建構返鄉者的支持陪伴系統

經過兩年洗禮後，邸台東申請了文化部第二屆青年村落計畫，在申請三年間，導師黃正德給了很多建議。

在那之後也申請社企聚落的進駐輔導，在當時也參與了行政院社企聚落接受輔導，而邸台東的導師是易遊網的陳甫彥董事長。也是在那之後，邸台東團隊更了解什麼樣的創業陪伴計畫是好的陪伴方式。因此，邸台東接著嘗試申請了中小企業處的創新創業育成計畫，正式成為東台灣的創業基地，串連中央與地方的創業資源。

「我們慢慢發展出的策略是左拳和右拳，右拳像是大圈圈機制，是深度協作；而左拳像是廣度的產業相關的政府案子，這樣的機制實踐邸台東這一個品牌。一方面可以在台東做事，一方面我們發現大台東也需要這樣的轉變。」

「舉例來說，在大圈圈計畫中，我們都是長期陪伴業者，一起討論每一年要做什麼樣的事情。像是今年合作的業者，前年挖掘了70年的金龍神紙行，近期建立了120坪的金紙文化館，在這之中我們就協作包含陳列擺設和金紙文化內容策展。也像是陪伴粨發粨粽舉辦在101的品牌發表會。」劉誥洋談著多年顧問支持系統經驗下的機制與作法。

Photo Credit: Mori 邸台東共同創辦人劉誥洋

在地顧問陪伴公司與公家單位、教育單位的補位角色

作為一個在地顧問，在這一段陪伴公司成長的「陪跑」過程當中，「有人質疑、有人嘲諷、有人看熱鬧、有人觀望，但當然也有很多人支持、可以實際上在行動上相挺。」邸台東的兩位創辦者分享了每一個創業者可能遇到的狀況，遇到困難不要怕，如何從中學起經驗更為重要。

他們認為公家機關有公家應該做的事情，稱為正增強，例如給創業者所需的資源，像是補助課程行銷空間貸款等等，政府的力量很重要；而民間可以做什麼？就是負增強，幫創業者商業合作的方式、經驗分享、打群架等補位協作方式去與台東做連結。

此外，不同於幫大公司做系統顧問時，那時遇到的阻力其實比較大－因為第一線想的跟管理層想的未必相同，面對轉型或是改造大家可能會認為「這會不會對我有影響？」；而在台東常見的創業型態是微型創業，像是一對夫妻、一家人，這樣的顧問角度是不同的，比較容易同心齊力，因此切入點及陪伴的角色需要有所因應。

近幾年劉誥洋也開始更廣泛地跟學校合作，包括義守大學，也在台東大學兼課教授創業相關課程，而也有與台東大學的文化資源與休閒產業學系、數位媒體與文教產業學系等系所合作在課程中導入產業合作，像是產品設計、包裝識別設計、以及邸台東的暑期實習計畫。

面對正陪伴的網絡，「過去大家會覺得回台東要幹嘛？有些業者都會跟我們說他們很久之前就想回來了，但看不到支持創業的系統在哪裡。然而他們現在也都會說原來都已經有相關資源。另外他們也看到越來越多人返鄉、越來越有創業的風潮，他們才有勇氣返鄉或換環境移居。」怡萍談起社群的反應。「一開始透過課程或活動來看邸台東在幹嘛，然後會發現這裡有一群人，再加上現在邸台東的新地點空間，更能讓大家看。」

Photo Credit: Mori 邸台東創生基地糖廠空間入口

第六年開始，邸台東開始規劃下個五年在台東的角色，以空間帶動創業願景

在第五年時，陳甫彥董事長認為邸台東要思考未來五年的定位和規劃，便帶著團隊去了大地藝術季考察，看了越後妻有里山現代美術館空間，看了北京的創業大賽後，回來著手面對新承租的台糖150坪空間規劃課題。

課題的一開始，首先是回答空間的主軸和定位是什麼－一定要有展覽、展售空間，再來有吧台作為創業實驗的區域、有co-working的辦公空間、團隊辦公室、討論空間、開放教室。在定義完空間後，接著是空間的營運的項目，包括：創業規劃就是原先的孵化器、培力工作坊服務，還有空間營運提供租借服務，良倉選品以及訂製路線四大服務。

如此一來能將在地的需求、空間的規劃和邸台東團隊累積的能量濃縮在一個既是共同工作空間，又是遊客可以自由逛的體驗場域；對孵化器業者來說，可以直接將產品透過空間來訴說品牌理念；對消費者來說可以一次透過產品來認識台東，邸台東2.0創生基地誕生了。

Photo Credit: Mori 邸台東內部陳列販售台東產品

然而，這一路上邸台東也做了取多取捨，像是到底要不要自己開發產品？要不要與業者一同合作開發品牌或是開民宿？而這中間的考量點是一旦創業了，中介輔導者的角色就跑掉了，就無法用輔導者的角色去協助業者、甚至去做與產業競爭的事情。邸台東用複合式空間型態去解決輔導者角色的課題，而有了這個空間後，其實在空間內容面、協助創業者爭取資源等的工作業務也變大。邸台東也體認到產業輔導要更務實、更有廣度。

「政府的資源是正增強，很大的力量放在那邊，只是大家不知道如何使力。我們在理解政府的同時，要做台東需要的事情，而不是單純漂亮的事情。在經濟面、教育面、和社會面，甚至心理層面，都是需要多方陪伴。」在成果分享當下，邸台東希望陪伴業者一起成長。

Photo Credit: Mori 邸台東空間中的辦公室

做最被需要的事情、到最被需要的地方，移駐台東計劃與點亮達仁鄉圓夢計畫

在台東的第六、七年，邸台東團隊的下一步是什麼呢？他們希望能一直幫台東尋覓人才，不少人把到台東工作視為Gap Year，而非無論到海外還是到台東都是保有同一種創業精神，甚至台東的商業環境下創業，會有更多挑戰。

邸台東自力發起了移駐台東計畫，提供工作機會，在移住計畫的宣傳面上，運用山海、交通、市場、工作者樣貌帶出台東和台北工作型態。在去年首屆於台北活動招募時有70多位報名者，現場參與者有50多位，一一談話後收到30多份履歷。接著選出6-8位到台東試住7至14天，提供時薪並協助找住宿，最後有3位加入團隊。第二屆也串連宜蘭、花蓮和台東的業者一起參與移駐計畫，一起為東部吸入人才。

到台東的最南端，也是台東人口最少只有3500人的鄉鎮去也是這些年邸台東努力的事情，在承接達仁鄉公所圓夢計畫至今也三年，計畫原先是希望促進在地產業發展，並透過微電影來行銷達仁創業家。邸台東提出計畫中沒有要求圓夢金，希望在地的團隊能運用獎金創業，另一方面也希望可以將資源導入到台東最南端。

「如何號召更多年輕人回台東，而青年回鄉如何留下與流動這件事情，就是邸台東這七年在做的事。在地發展這件事是『堅持了，就會看到希望』，而不是『看到希望才堅持』。」邸台東看到在青創、新創、旅創後的下一步，為東移人才鋪一條在地扎根創業的路。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航