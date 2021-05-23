從孤身一人到自成門派：台灣的美漫同人文化是如何形成的？

文：Masayo（本名鄭雅芝。國立台灣大學戲劇系學士，紐約電影學院藝術創作碩士，尚在奮鬥中的編劇、書評及小說家，花一半以上的人生在看漫畫看電影追番追劇傳教推坑的同人女）

由於基本讀者數量的關係，美漫相關的二次創作在台灣早年的同人活動中相當罕見，近年才有逐漸增多的跡象。另一方面，從90年代開始出現正式且有規模的同人販售會起，至今台灣的美漫相關二創都是以超級英雄題材為主流，但很大一部分並非以原作漫畫為根基，而是以其改編的動畫、影集、電影為發揮對象，因此台灣的美漫／超級英雄相關二創，時常與其他歐美影視、動畫的二創被歸為同一類。

事實上，美國的宅文化盛會聖地牙哥國際漫畫展（Comic-Con International: San Diego）自90年代起就逐漸成為各種商業影視作品的宣傳場地，而非只以漫畫為主力，因此各種美式宅文化圈在美國當地就已經有相當的重疊度。

Photo Credit: AP / TPG Images 聖地牙哥國際漫畫展

Photo Credit: CCC創作集提供 聖地牙哥國際漫畫展

來到亞洲後，又因為語言能力和慣用情報來源的過濾，例如有能力讀英文原文漫畫的人，通常也會追英劇和美劇，會關心聖地牙哥國際漫畫展新聞報導的美漫迷，也會看到《星際大戰》、《星艦迷航記》最新影視作品的報導，這使得在亞洲這些不同宅文化圈的交集性更大。

不只在台灣，在鄰近的中國、日本和韓國，美漫二創也是跟各種影視作品的粉絲圈密切相關，近年中國網路稱這個涵蓋範圍廣大的英語娛樂作品文化圈為「歐美圈」（事實上以美國和英國作品為主），在台灣同人圈亦是個約定成俗的用語。

回到台灣的美漫／超級英雄相關二創，在漫威電影興起之前，熱門的超級英雄電影如山姆雷米（Sam Raimi）的蜘蛛人三部曲、福斯的《X戰警》系列、克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的《蝙蝠俠：黑暗騎士》，就都引起過一小波的同人創作。

動畫方面，布魯斯蒂姆（Bruce Timm）的DC動畫宇宙[1]，以及同樣是改編自DC漫畫的《少年悍將》系列，其角色設定以及世界觀，是很多同人創作者現在依然喜愛發揮的版本。

2008年後漫威電影帶起的風潮，以及整個美國影視圈對超級英雄題材逐年加劇的狂熱，也反映在同人創作圈中，相關二創漫畫、小說、周邊、角色扮演的數量，也從過去一場CWT只能看到一本同人誌和兩個Coser，演變到如今年年有以歐美為主題的同人販售會（簡稱歐美Only場）。

台灣出現較有規模的美漫超級英雄相關同人Only場，可以追溯至2010年由GJ工作室主辦的「GJ-HEROES 超級英雄系列&特攝ONLY場」，並於2012年辦了第二屆，此時期的攤位仍需與日式特攝英雄題材合併方能達到舉辦Only場的數量。

2014年起，同是由GJ所主辦的「Bring It On！歐美主題ONLY場」於三重綜合體育館展開第一屆，此後年年固定開辦，並於2018年的第五屆起移至場地更廣大的花博公園爭豔館，如今已是GJ的代表性活動，以及台灣的美漫、超級英雄、歐美娛樂作品愛好者每年固定的盛會。

除了GJ主辦的活動之外，還有由Marvel及DC作品同好分別於2014和2015年在耕莘文教院舉辦的「Marvels Only──復仇者再起！」和「DC Only」，由布穀町於2018、2019年於三重綜合體育館舉辦的連兩屆「DC×MARVEL ONLY－Infinite Universe 無限宇宙」等等，都顯示就算把「美漫／超級英雄」的愛好者從「歐美圈」中單獨抽出，現在也已是個擁有相當人數的族群。

Photo Credit: GJ工作室提供 第六屆Bring It On！歐美主題ONLY場活動側拍

Photo Credit: ©Hirudo DC ONLY的入場券

在創作內容方面，雖然現今台灣的美漫相關二創仍以漫威、DC的超級英雄作品為主，且仍是以其改編影視作品的角色設定和世界觀為主要發揮對象，但由於美漫資訊已比十幾年前普及許多，加上創作人數的增加，近年也逐漸出現了以原作漫畫劇情和設定為發揮對象的同人創作，或是像《陰屍路》這種知名影視改編的非超級英雄類型的美漫二創。

在同好間普遍對「漫畫原作和改編影視的設定有所不同」已有認知的情況下，也產生了像是「本作以漫畫正史為主，但微加入N號平行宇宙的要素」、「假如電影版的A角色遇到漫畫版的A角色……」這樣的「跨界」同人創作，成為一種較深度的粉絲才能完全享受的樂趣。

在網路創作和交流方面，台灣的美漫同人創作圈亦與中國的同人圈有長期交流，在圈內用語、人氣題材和熱門配對以及慣用哏方面，或多或少可以看出影響，中國的歐美影視同人版「隨緣居」、變形金剛同人專門論壇「TF Slash」和「MOP親友團」[2]、以及社交網站微博、Lofter（樂乎）等等，都是許多同好尋找和發表作品的常用平台。

除了中國網站以外，台灣美漫迷常使用的同人創作平台，英語方面有以分享圖片為主的DeviantArt、老牌同人小說網站FanFiction.Net以及2009年建立的AO3，日語方面有Pixiv，全球性社交平台Twitter和Tumblr也是「尋糧」地點之一。

台灣目前則有2010年左右成立的「World's Finest超蝙蝠同人論壇」（目前維修中）、2015年創立的同人創作論壇「在水裡寫字Written in Waters」的「Marvel（MCU）」子板塊，除此之外，各種美漫同人創作也分散在PTT的BL和BB-Love板、艾比索等小說創作平台、以及社群網站如Plurk等。

Photo Credit: GJ工作室提供 2020年的Bring It On！歐美主題ONLY場於11月21日舉行

以上為對近20餘年來台灣美漫相關同人創作發展的簡單介紹。

同人活動和原作是可以互相提升熱度的，即使這個「原作」對大多數的超級英雄題材二次創作者來說可能是電影等影視作品，但筆者自己就是一個先喜歡改編動畫後迷上美漫原作的例子，也確實看到了在電影帶起整體同人創作風潮達到一定熱度後，回頭接觸美漫的人也有增多的現象，這對台灣的美漫正版代理勢必也有正面影響，「同人／粉絲活動－改編電影－原作漫畫」三者是可以形成良好的循環互惠的。

願下一個20年能看到更蓬勃、更自由而多元的作品以及同好交流活動。

備註

[1]由動畫製作人布魯斯蒂姆和編劇保羅迪尼（Paul Dini）主導的一系列DC超級英雄改編動畫，包括《蝙蝠俠：動畫系列》、《超人：動畫系列》、《蝙蝠俠新冒險》、《未來蝙蝠俠》、《Static Shock》、《The Zeta Project》、《正義聯盟》、《超人正義聯盟》等電視動畫影集系列，以及多部動畫電影、短片、網路影集。這些作品擁有相同的世界觀以及劇情連續性，被稱為DC動畫宇宙（DC Animated Universe，簡稱DCAU），也常被粉絲稱為蒂姆宇宙（Timmverse）或迪尼宇宙（Diniverse）。

[2]《變形金剛》系列雖然並非以漫畫為最初的原作，對大眾來說其影視作品也比漫畫來得知名，但美漫公司IDW獲孩之寶玩具公司授權所創作的衍生漫畫擁有相當完整的故事和世界觀，在變形金剛迷和歐美圈同人創作者中都頗有人氣，在亞洲可說是在漫威和DC漫畫之下第三大的美漫相關二次創作題材。

特別感謝

阿任和海凝Haining提供資料與協助。

原文標題為〈從孤身一人到自成門派：台灣美漫同人文化〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航