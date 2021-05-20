2021/05/20,
國際

17歲華裔少女3年前遭活活燒死，今FBI重新定調為「仇恨犯罪」

17歲華裔少女3年前遭活活燒死，今FBI重新定調為「仇恨犯罪」
FBI在網站上針對瑪姬・龍（Maggie Long）的謀殺案案懸賞2萬美金，除了尋求相關消息外，也貼出三張嫌犯的臉部素描。Photo Credit: FBI

我們想讓你知道的是

17歲的華裔少女2017年在科羅拉多州的住宅內被燒死，三年半後，隨著美國聯邦政府對亞裔襲擊事件的關注，美國聯邦調查局（FBI）近日將此案定調為仇恨犯罪，並向少女家人表示這是「策略性」的做法。

2017年12月，17歲的華裔少女瑪姬・龍（Maggie Long）於科羅拉多州的住宅內被燒死，時隔三年半，隨著美國聯邦政府對亞裔襲擊事件的關注，美國聯邦調查局（FBI）近日將此案定調為仇恨犯罪，同時在網站上懸賞2萬尋求相關消息。

根據《9NEWS Denver》的報導，在2017年12月1日，17歲的華裔少女瑪姬・龍在一起科羅拉多州的火災事件中，於家族的住宅內被活活燒死。當時，調查人員認為這是蓄意縱火事件，同時定調瑪姬・龍的死為謀殺。

3年半過後，隨著美國聯邦政府開始關注亞裔襲擊事件，參議院4月以94票贊成、1票反對壓倒性通過反亞裔仇恨犯罪法案。根據《美聯社》報導，FBI在17日於丹佛當地的新聞台發出聲明，表示已將瑪姬・龍之死認定為仇恨犯罪。

FBI在網站上針對瑪姬・龍的案件懸賞2萬美金，除了尋求相關消息外，也貼出3張嫌犯的臉部素描。FBI指出，瑪姬・龍在火災事發以前與人發生口角且有身體上的接觸，該名嫌犯在事後還偷走了一把貝瑞塔手槍、AK-47步槍、2000發子彈、一個保險箱和一些玉雕。

「仇恨犯罪」僅是策略性定義？

根據《紐約時報》報導，瑪姬・龍就如同任何一名美國二代華裔移民，她的父母出生在越南北部，在越戰期間逃到美國，並在當地擁有兩家中餐館和一家酒行。瑪姬・龍的姊姊康妮・龍（Connie Long）表示，事發當晚，瑪姬・龍只是回家拿一些點心帶去高中音樂會，從此她便再也沒有出現了。

康妮・龍在受訪時指出，她並不認為這是一起仇恨犯罪或是種族主義事件，她和她的另一個妹妹琳娜・龍也曾坦言，並沒有在自己的社區感受到亞裔歧視，「我們確實考慮過我們文化的因素」，康妮・龍表示。

然而，康妮・龍提到一名FBI的調查人員告訴她，把瑪姬・龍的謀殺案定調為仇恨犯罪是「策略性」的做法，讓執法人員在辦案時能得到更多資金和資源。「這並不是因為案件有具體發展所致」她說，「隨著媒體對國內反亞裔仇恨的關注，我們對於這種情況有了新的看法。這也絕對會是一個新角度，並可能帶來新的答案。」

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新聞來源：

責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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