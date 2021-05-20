越南新一波疫情在北部工業區爆發，鴻海關閉當地兩廠房

自2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來，截至今日（20日）越南全國累計總病例為4720例，當中有27死亡病例。越南防疫表現頗佳，但四月底下旬面臨新一波疫情，大部分病例集中於北部省份工業園區中的工人，鴻海在當地的工廠也受影響，而越南政府也於今日宣布將撥款11億美金（約307億新台幣），購買1億5000萬劑疫苗。

《越南快訊》報導，今日越南新增44例本土病例，當中26例在北江省（Bac Giang）、6例在北寧省（Bac Ninh），這兩省中有許多外資製造工廠，今日北江省新增案例，多與先前雲中（VanTrung）、光州（Quang Chau）工業園區病例有關。從四月下旬截至今日，越南新一波疫情累積的本土病例為1722例。

《中央社》報導，越南四月起本土疫情，其中有8成確診病例都是工人，北江省已關閉省內4座工業園區，包括雲中、光州、亭占（Dinh Tram）、雙溪－內皇（Song Khe－Noi Hoang），總計數百家工廠暫停生產、逾13萬名員工受影響。

北江省共有6座工業園區，超過24萬名工人，這些工業園區均坐落在住宅區、國道附近，對遏止病毒傳播構成巨大威脅。根據北江省統計，省內共有178家外資企業，其中包括鴻海，其廠區位於雲中工業區。

鴻海回覆《中央社》詢問表示，在越南北江地區集團部分子公司，配合當地政府整體防疫政策，自18日起已有兩個廠區暫停營運，同時園區內已加強防疫措施，以員工安全為最高原則。駐越南代表處統計，目前掌握共有15家位於北江省的台灣企業受到影響，產業類別包括材料、電子科技、塑膠、橡膠。目前，台企都在配合當地政府做篩檢，代表處將持續留意並給予協助。

《彭博社》報導，北江省人民委員會主席黎映洋（Le Anh Duong）18日指出，已要求台灣富士康（ Foxconn Technology Group）、中國立訊精密（ Luxshare Precision Industry Co.），暫時關閉北部區域的廠房。鴻海、立訊都是蘋果的供應商，均在雲中、光州工業區有設廠。

「他們已配合我們的要求，暫停關閉整個工廠，我們也將遣送衛生人員前往協助其重新整編，務求盡快恢復正常運作，並遏止病毒傳播。」黎映洋透過電話向《彭博社》表示，「我們希望能在兩週後恢復這些工廠的運作，將對全球供應鏈的衝擊減至最低。」

《路透社》報導，越南財政部今日宣布，將計畫撥出11億美金（約307億新台幣）購買1億5000萬劑疫苗，主要財源來自國家預算，目前正在等待政府批准。財政部表示，希望讓全國9800萬人中的7500萬人，可以順利接種。除了購買疫苗本身，這筆錢也將用於運輸、保存和接種疫苗的花費。

3月開放注射疫苗到目前，越南大約有100萬人已接種疫苗。越南目前已收到的261萬劑疫苗，大多數是透過2019冠狀病毒疫苗實施計畫（COVID-19 Vaccines Global Access，簡稱COVAX ）獲配。18日，越南政府宣布，已和輝瑞（Pfizer）簽訂合約，將在2021年向其購買共3100萬劑疫苗。

新、越、台疫情

《日經亞洲》報導，新加坡、越南和台灣在亞洲國家中疫情相對和緩，但也在四到五月間，面臨新一波疫情。新加坡升溫肇因於更多種變種病毒傳散，多個群聚感染包括客工宿舍與樟宜機場等，也重啟邊境管制和多項國內安全措施等。越南1日首度發現印度變種病毒後，政府也針對受影響區域實施封鎖、工廠暫停營業。

From Taiwan to Vietnam to mainland China, other parts of Asia regarded as relative "safe havens" are also scrambling to stamp out modest yet alarming outbreaks. #COVID #coronavirushttps://t.co/QHJLovouHM pic.twitter.com/s4qRLOp1IM — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) May 19, 2021

新加坡2021年第一季經濟成長率0.2%，有復甦趨勢。但投資信用評估機構穆迪投資者服務公司（Moody's）分析師指出，新加坡因應疫情加緊的管制，包括禁止餐廳內用、聚會限2人等，將實施到六月中，恐對餐飲、零售業造成影響。新加坡政府15日也公布新的支持措施，包括補助餐廳使用外送平台如GrabFood和Foodpanda。

越南和台灣2020年因疫情控制得當，分別維持2.9%和3.1%經濟成長率，在亞洲名列前茅。此外，一些因中美貿易戰從中國退出的公司，也讓台、越搭上順風車。台灣半導體產業中扮演關鍵角色，越南則是智慧型手機和其他電子產品的主要製造者。

《彭博社》去年報導指出，位於越南北部的鄉村地區的北江省，過去是越南最窮的省份之一，產米、荔枝與雞肉。越戰後，越南重新開放外資、貿易，十年間北江省一直不富，2010年人均所得是650美金（約1萬8633新台幣），大約只有全國平均的一半，居民也大多往南邊工廠謀職。然而，2020年，北江省人均所得估計為3000美金（約8萬5998新台幣）。

然而，全球科技供應鏈轉移浪潮，改寫北江省的命運，老舊機車的噪音廢氣漸漸消失，休旅車和賓士轎車紛紛開上道路，蔚為嶄新景象。北江省官員接待頻果、鴻海的產業人士，估計2020年北江省的出口額達110億美金（約3075億新台幣），是六年前的十倍。北江省的蓬勃發展，顯示越南有能力在中國工資逐漸上漲、中美貿易戰和疫情中，吸引精密製造業進駐。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒