2021/05/21,
職場

在家上班容易恍神想睡？三款好用工具讓你遠距工作更有樂趣

在家上班容易恍神想睡？三款好用工具讓你遠距工作更有樂趣
Photo Credit: 截圖自Gather

我們想讓你知道的是

公司開始實習遠距工作後，除了拜讀網路上已經有多年經驗的文章之外，可以藉這個機會嘗試使用新工具也算是我很喜歡的環節。

文：Kyle Hsia

這週因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的關係，公司開始實習遠距工作後，除了拜讀網路上已經有多年經驗的文章之外，可以藉這個機會嘗試使用新工具也算是我很喜歡的環節。

以下就簡單的分享這幾天發現的好玩工具，雖然不一定在公司內部能推行起來，但至少有一個機會開始讓大家願意去摸索不一樣的東西。

Gather

遠距工作後第一個會面臨的就是，大家不再隨時可以走到別人座位旁邊隨口聊兩句，或是遇到問題就直接開口問，Gather創造了一個虛擬的辦公室，而且這個辦公室就像以前Gameboy裡神奇寶貝遊戲一樣，復古又可愛的風格。以下列出我認為Gather很有趣又特別的地方：

  1. 視訊對話就像真實世界：在裡面你只有靠近另外一個人的時候，鏡頭和麥克風才會自動打開，一離開就會消失。
  2. 創造私密空間：個人座位、會議空間，都可以算是只有進入那個範圍內才會聽到聲音，所以沒進去前，就算站在旁邊也不會聽到。
  3. 線上協作工具：可以利用白板、或是其他可以嵌入文件的物件，讓需要共同使用的人一起進到畫面中編輯。
  4. 娛樂間：除了工作之外，還可以設定很多遊戲，不管是俄羅斯方塊、德州鋪克等都可以讓大家在這上面放鬆。
  5. 創造空間：對於喜歡還Minecraft的人應該也會喜歡用這上面的創作工具，打造屬於自己的空間。

雖然最後同事們也沒有習慣在這上面交流和開始使用，不過一開始的時候也有遇到，看到其他人坐在電腦前，幾個人想去找他聊天，結果發現他在開會，所以他線上會議那邊的聲音就炸開，直接下線Gather。所以如果有興趣持續使用的人，可能要注意讓人知道你在開會中。

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Photo Credit: Gather

Butter

現在遠端視訊工具百百種，大家耳熟能詳的就是Zoom、Google Meet、Team Viewer，基本上這幾款就能滿足大部分的基本需求，一定都可以錄影、改背景、用白板、遠端操控螢幕等好用功能。

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Photo Credit: Butter
Butter UI

接下來這款Butter，用了不同的方式切入，也的確有滿足到一些上述那些工具沒有滿足到的地方，以下介紹幾點我認為頗具特色的地方：

  1. 獨樹一格且清晰易懂的介面：從進入Butter，參與會議或是自己建立房間，都非常的好上手，且介面上的編排很簡潔，連我主管都是進來用說了好幾次UX做很好呢。
  2. 具備更多的互動元件：Butter多了像是看直播一樣的可以按Emoji會飄上畫面，也有提供舉手和想發問的互動，且這個互動我認為比其他工具都來得明顯但又不突兀。
  3. 讓協作都在這場會議中：如上圖中可以看到，不管是白板、youtube、Miro、Google Doc 都可以直接顯示在中間，不需要離開這個畫面，可以互相看到彼此是在遠距工作後發現蠻重要的一點，不然在主持或是講話的人完全不知道別人的反應。就算是分享畫面，Butter也會多開出視訊讓分享的人在講的同時可以看到其他人的視訊畫面。
  4. Agenda：在這個房間內可以設定你的行程表，並且設定時間，讓整場會議可以更有效地發揮和得到最大的效率，在左上角可以看到現在的這個議程時間還有多久。
  5. Waiting Room：這點是我覺得蠻細心的一個地方，基本上要進入房間的人不一定要註冊，只要名字打好就可以送出進入房間的需求，非常迅速，且在等待過程中有音樂，主持人可以設定這個音樂，我個人喜歡設定成比較熱血的音樂，讓進入房間前有種準備好要做點什麼事的氛圍。
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Photo Credit: Butter
Butter waiting room

Snap Camera

如果你是個想素顏或是像我一樣沒開冷氣到下午頭髮就會油的人，可以在電腦裝Snap Camera讓你的每個地方視訊都可以套用濾鏡，不過當然很有可能同事會一直說你這樣太干擾。不管是頭上放貓、變身二次元等都是可以在Snap Camera實現。

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Photo Credit: Snap Camera
Snap Camera UI

讓自己進入工作狀態

我自己是在外租屋族，所以已經算是不會被打擾，還不錯的環境，唯一的考驗就是背後是一張床。前陣子同事分享了一篇文章，講到工作型態有分成兩種：

  1. 「整合者」：習慣在工作時間處理私事，也能在私人時間處理公事，整合者往往會糊掉工作與家庭之間的界線。
  2. 「區隔者」：偏向徹底劃分公私時間的，區隔者則會盡力維持清晰的界線。

清楚了解自己是哪一種之後，會更好地找到適合自己在家進入工作狀態的儀式感。最後分享我目前在家工作很喜歡聽的音樂，舒服又能讓我專注

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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