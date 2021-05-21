各地防疫措施總整理：夜市超商禁內用、桃園拆籃球框、網銀免手續費，什麼情況可以不戴口罩？

因為台灣COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土案例數目連續5天破百，且超過半數縣市出現確診個案，全台目前都升至三級防疫；為了避免群眾接觸，各地方政府也推出各種防疫措施，並已開始加強稽查開罰。不少民眾對於何時要戴口罩、哪些地方可以喝水吃東西、在外脫口罩抽菸會不會被開罰等仍有疑慮，以下整理幾個重要防疫措施：

什麼狀況下可以「不戴口罩」？

全台疫情升至第3級警戒，原則上只要外出，就須全程戴口罩，不過這幾天有許多情境討論，根據目前幾個例子以及指揮中心宣布的準則，主要整理如下：

獨自駕車在密閉空間內未與他人接觸，可不戴口罩，若2人以上同車就必須戴口罩。

戶外工作者在外找到適當地點飲食喝水，在保持社交距離前提下，可不戴口罩。

民眾若口渴喝完水馬上戴口罩，不會開罰；但若長時間喝飲料、喝水，勸導不聽就會開罰。

新北市：在戶外脫下口罩抽菸者，屬於故意為之、明知故犯的行為，將會直接開罰。

新北和台中封閉公園遊具、桃園拆掉籃球框

新北市景觀處宣布，針對新北市轄內公園，共600多處民眾易聚集的公共設施均封閉暫停使用，包含遊具、體健設施與涼亭等，預計封閉至5月28日止，提醒民眾暫時不要前往。

桃園市長鄭文燦也表示，桃園市內的公園、運動場，已經要求拆掉籃球框，有球網的就拆球網，「遊戲設施一律圍起來，運動設施一律停止使用」，避免青少年及兒童群聚，「公園沒有封閉，但遊戲設施要封閉」。

此措施主要是因為有地方戶政人員反應，戶外籃球場晚上打球者眾多，且多數都沒有戴口罩，除了近距離接觸，籃球運動更是劇烈、口沫橫飛，擔憂容易引起群聚，在周一宣布天幕球場晚間全面關燈後，仍成效不彰，許多人摸黑打籃球。

台中市建設局也公告「暫停開放全市公園內兒童遊戲場、體健設施、涼亭及籃球場、網球場、溜冰場等附屬運動場地」，違者可依法處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

網銀免手續費

金融監督管理委員會（金管會）昨天則宣布，考量目前疫情，為減少民眾親自赴金融機構，已與中央銀行及民間銀行獲得共識，即日起，三級疫情期間，網路銀行及行動銀行轉帳手續費全免，實體ATM轉帳手續費減2元，避免實體群聚。對全國民眾及機構法人而言，即是網銀跨行手續費全免。

各銀行同步推出數位金融好康，像是中國信託透過LINE官方帳號就能掌握投資研究報告，台北富邦數位辦卡加送200元防疫金，玉山銀行首創「外幣匯入台/外幣帳戶大額線上解款」。

雙北和桃園的超商、夜市、量販店大賣場、菜市場全面禁止內用

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜20日同步宣布，即日起超商、超市、量販店及夜市、地下街、攤販集中場、市場的飲食類攤全面禁止內用，「一律外帶或外送」，也禁止販售「開放式熱食」，雙北市府將加強稽查，違者將依《傳染病防治法》最高可開罰1萬5千元。

台北市副市長黃珊珊補充指出，台北市政府將發布行政命令，超商與超市、量販及夜市、地下街、攤販、批發市場、公有零售市場的飲食攤商，即日起全面改採外帶、外送；由於飲食是民生必需，因此，一般餐廳仍依原有的防疫方式。

新北市經發局也宣布，市內所有市場、夜市攤販即刻起一律取消內用，超商、賣場同樣禁止內用、也禁賣開放式熟食，只能外帶或外送。但若是有店面的餐廳，要確實做好隔板、梅花座等防疫措施。

桃園市政府經濟發展局昨天也已函各大超商、超級市場、大賣場、購物中心、百貨公司及各商圈協會請所轄餐廳、飲料店等改採外帶、外送服務，並建議超商暫停熱食服務。針對桃園30間賣場美食街、店家，則宣導改外帶、外送，大部分店家已調整營業方式，部分賣場外帶有提供優惠，部分仍有內用需求，皆有提醒要求符合防疫規定。

Photo Credit: 中央社

四大超商除了停止內用也暫停販售熟食，統一超商表示，全台升級到三級警戒後，各門市已撤除座位區，暫停自助區裸賣商品販售、暫停開放洗手間，也取消試吃試飲。全家便利商店表示，雙北地區三級警戒時，雙北店舖就已暫停販售自助熟食區商品，在全台升級後，範圍已經擴至全台。

萊爾富指出，全台門市18日起暫停販售熱狗機、燒烤機、關東煮機的熱食商品，21日凌晨零時起，將納入茶葉蛋與蒸包機。OK超商表示，17日雙北區域門市就已暫停販售熟食，19日起則遍及全台門市。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範