十年之後，這間名為「便利商店」、實為物流派送點的據點，還需要員工嗎？

文：吳偉立（清大社會所畢業，《血汗超商》作者，曾為財經記者。致力於從內部爆破資本主義，因而進入主流產業界逾十年。現攜家於東南亞工作。）

店員在哪裡？便利商店的下一個十年

如果你是一個天天在便利商店消費，總是來匆匆去匆匆、習慣抱怨店員不在櫃台上、結帳慢半拍的消費者。看到這個主題時，你可能心想：叫店員快幫我結帳就好了，至於這個行業發生什麼事情，這跟我有什麼關係？

這篇文章就是要告訴你，跟你關係可大了：今天發生在便利商店的事，明天就會發生到你的行業上；今天便利商店的員工的處境，也就是你以後要面對的處境。

便利商店：集團化門市商業模式的極致

現在的台灣，只要是直接與消費者接觸的門市企業，若不是大集團底下的分店，就是正在壯大自己，企圖成為大型連鎖公司的企業。無論是零售百貨、藥妝、書店、餐飲、理髮、教學、銀行、醫療院所，這些連鎖企業都有雷同的商業模式、組織文化與價值觀。

其中，便利商店公司的店數眾多，目前存活下來的這幾家便利商店業者都已有寡占地位，獲利狀況也允許它們進行冒險性嘗試，加上市場仍然持續成長，這些企業自然也願意投資新技術、挖角頂尖人才來爭奪這個市場。因此，便利商店業也就成為其他業者的效法對象。我們可以從便利商店業今天的變化，領先看到其他行業的未來模樣。

連鎖門市處於消費者購買服務的最後一哩路，連鎖門市的商業模式重點，不離兩大軸線：第一，在相同的基礎建設框架上，盡可能提供完整的一站式服務，把消費者的需求全部吃掉（增加營收）。第二，在相同基礎建設框架上，盡可能擴大門市規模，創造規模經濟（壓低每間門市的固定費用分攤率）。因而增加新的代理項目以及開設新門市，是總部經營管理者最關心的兩大主題。

總部的思維模式中，連鎖企業的利潤來自於規模，因此企業首要之舉是優先創造營收來達成規模經濟，有了規模之後，再以量制價、控制變動採購成本以及固定攤提費用，只要規模持續擴大，毛利率與費用率就會自然優化。

虛實對決：零售業的再進化

從1980年第一代便利商店來到台灣至今，每隔十年，便利商店業者就會蛻變出新的營業項目：1990年代提出現煮熟食、2000年代引入POS系統做電信代收，2010年導入自助Kiosk、2015年做現場飲料⋯⋯。增加營業項目，直接的效果就是讓便利商店企業在台灣這個內需有限，不易達成規模經濟的國家，還能穩定成長。

若同時考量到近十年來線上電商已打敗多數實體門市，對實體店面不利的大環境條件下，便利商店業還能逆勢維持成長，必須佩服便利商店業者的纏鬥力。不過，電商實在太強大，我認為便利商店業勢必得變換招式來迎戰這群天之驕子，且2020年初以來的疫情，也加速兩者的融合。

雖然電商是擁有進攻主導權的一方，但瘦死的駱駝比馬大，電商並沒有那麼容易吃掉這些已有寡占市場地位的便利商店業者。便利商店業者也知道，電商早晚會來開自己的門市，建立自己虛實整合體系，若不趁現在自己尚有實力時與電商談定條件，錯過時機就沒機會了。因而雙方必然都有強烈的合作動機：電商不得不尊重便利商店的最後一哩路布建基礎，便利商店也想在合作的同時，平行扶植自己的電商體系，結果就是兩者在競爭中一定會漸漸融合。

可以期待十年之後的便利商店，將漸漸轉型成為電商位於社區中的收送貨據點，因此店面的選擇點，將會從傳統的三角窗，擴建一些巷弄內的物流收送點；一旦政府開發無人駕駛或無人機，便利商店轉型成遞送中心，直接到府收送也是完全可能的。

再者，當人們前往便利商店的目的，漸漸演變成只是單純取貨或簡單櫃台結帳就離開，可以預見不久的將來，便利商店會蛻變出一個新營業項目，也就是類似美式速食店的得來速服務窗口：消費者線上預約抵達時段，到達店面時，不用下車，而是在得來速櫃台取件，直接離開。

問題來了：當便利商店內的視覺擺設與動線規劃，已漸漸不是門市的管理重點，取而代之的是拿了就走的快速交易過程，你覺得這間名為便利商店、實為物流派送點的據點，還需要員工嗎？

Photo Credit: 中央社

自助結帳：第一個有投資報酬率效益的自動化設備

相對於電子業，便利商店業者其實是步調比較慢、比較保守的業者，他們並不是新技術的優先採用者（early adopter）。然而2017年後的人工智能熱潮，AI成為每個業者接受媒體採訪時、面對股東詢問未來發展時，都得提起的流行裝備，便利商店業者也不例外。

面對人工智能熱潮，便利商店業者一開始的實驗重點，放在增加收入：例如透過熱點分析、移動路線，優化貨品擺放方法，嘗試創造營收。但後來卻發現新的大數據技術，都比不上最簡單的自助結帳：用簡易而成熟的半自動化機器，直接取代門市員工，反而能優化投資報酬率。這是一個根本的改變，便利商店企業開始把投資焦點，從創造營收轉到降低成本。

傳統來說，門市員工成本屬於門市加盟主的經營管理範疇，若門市損益失衡，加盟主會自己下來站櫃檯、一個人做兩個人的事。有加盟主當緩衝，總部就能把勞動成本擱置。但2010年之後，聘僱成本一直上升，門市員工數量也因為營業項目一直增加，僱工無法減少，加盟主分得的利潤已越來越低，2015年之後，為了維持對加盟主的吸引力，總部已陸續調升加盟主的分潤比率。

調整分潤比例是牽一髮動全身的大型策略，會衝擊到總部毛利率，這必然會引起董事會的關注，也會促使高階經營階層投入資源來參與門市層次的改善。

這些找尋降低成本空間的智能設備導入顧問，經過蹲點計時之後發現，占用門市人員最多作業時間的的項目，就是在櫃台結帳、以及為了結帳而進出櫃檯的時間。在此情況之下，解法呼之欲出：引入自動結帳設備，並搭配進出口管制，就能有效釋放現場人力。自助結帳在國外已行之有年，成本早就被攤平，便利商店業者得以輕鬆享用成熟技術帶來的好處。

櫃台結帳的附帶促銷？解決收付之間的人情緩衝？對企業的經營階層來說，這都不是問題。它們衡量的唯一標準是客觀的財務數字：也就是用自助結帳帶來的成本優勢，是否大於沒有人力溝通的無形營收損失。而就便利商店（以及雷同的零售業者）加速擴大自助結帳門市的結果來看，顯然它們樂於承擔這個損失。所謂的門市人員的人情味，不過是影響營收的變項之一。如果減少員工帶來的成本優勢，優於影響營收減少的幅度，那麼有何不可？講穿了人情味只是一種行銷工具罷了，請公關公司換個角度來講故事也就可以解決了。

導入自動化的赤裸裸理由，對店員來說異常殘忍。店員在裡頭瘋狂陪笑臉，忍氣吞聲，結果一台不會笑、不會講話的機器，竟然就無縫接軌？這群體力勞動＋情緒勞動＋生活作息完全配合門市需要而日夜顛倒的店員，就這樣被擺到一邊。

示意圖｜Photo Credit: 中央社

死亡交叉：自動化設備的折舊費用＆勞工薪資變動成本

去技術化的勞工職位與自動化設備的興起，兩者是直接的零和競爭，便利商店業者至今還大幅採用勞工的唯一原因，是自動化設備的高昂折舊費用，還比聘請員工的費用高。

但歷史告訴我們，新技術的採用成本會以指數性的速度下滑，而勞工成本則至少隨著通貨膨脹穩定上升，兩者的死亡交叉（對自動化業者來說，則是黃金交叉）早晚來到。交叉點一過，這個產業就會在很短的時間之內徹底質變。

請注意，現在帶給業者最大效益的自助結帳設備，是非常成熟的老設備了，只因台灣最低階的工人薪資偏低，對加盟總部的獲利影響比較小，導致總部忽略這個主題，沒發現竟然還有如此高投報率的項目還沒擠出來。其實便利商店業者，還沒真正採用新技術。

以《魔鬼終結者》來舉例，便利商店業者好比才剛學會使用T-800（也就是阿諾史瓦辛格演的那一台），就已經大殺四方。但它們手上其實已經有T-1000（水銀做的那台），只是還不知道怎麼用而已。在勞資對抗的戰場上，這一回，資本家身旁站著一個經過人工智能武裝過的魔鬼終結者，終結者才牛刀小試，就有打破戰況的氣勢。

面對終結者：以彼之矛，攻彼之盾

踏入產業界十年，我親身體會什麼叫做資金的力量。資金可以幫你買到最優秀的頭腦、幫你構思最厲害的計畫；資金可以幫你買到執行力最強的雙手，幫助你用最快、最準確的方式達成目標；資金還可以幫助你把敵人變成股東，吃下整個市場。因此，我對於便利商店業者可以快速學習、應用新科技的能力是充滿信心。

今天發生在便利商店的事情，明天就會發生在其他行業，每一個人都不能置身事外。那麼各位員工，這關要怎麼過？

我認為，人工智慧這一關，是重複性工作職位的生死存亡戰。你現在從事的工作類型，五年後一定質變，十年後的工作人數可能只剩一半，二十年後應該不存在。無論你如何逃跑，終結者最後一定會找到你，審判日總會來到。

終結者電影告訴我們，咒罵終結者、跟它硬碰硬、逃避它、怨懟沒人注意自己的勞苦功高都沒意義，終結者沒有情緒，不會停下腳步，它會按部就班地輾壓一切。對抗終結者的唯一方式，就是聰明而狡猾地取得終結者的技術，以彼之矛攻彼之盾，彎道超車，才能生存。

終結者是什麼？終結者就是科技工具＋行業專業知識＋巨量資金的複合體。看透它的構成，就有辦法搞定它。在現代世界，免費的科技知識唾手可得，行業專長只要努力在產業臥底就會累積，資金來源更是多元。只要有膽識有角度，我們也能打造自己的終結者。甚至，若能願意放下對於終結者的成見，你我也可以成為終結者。

建基於個人生存安全及精神滿足慾望的人性需求，資本主義有著看似完美的自我循環，但只要意識到它的重心、動腦筋去解構它的模樣、又有落實計畫的意志力，你我就能將資本主義轉化為幫助我們成長的養分，用敵方的資源養我團隊。只要夠聰明、夠狡猾、意志力夠堅強，我們會樂於跟巨無霸過招，因為敵人越強大，能夠提供給我們的養分就越豐富。

產業趨勢與社會發展是所有人一起決定出來的，並不是天注定的。你我的行動方向，定義了大世界的方向；你我的行動，決定了大世界的模樣。鼓勵吾輩，勿低估自己對於大局的影響力：你我不應只是被動選擇，而要爭取握住世界發展方向盤的機會，積極參與社會的發展。我們的世界，由我們自己塑造！

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航