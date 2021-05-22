在萬華暗處，只有這些「多餘的人」，能夠填補那些寂寞靈魂的空虛

「看了那麼久，都沒有喜歡的嗎？」

幾年前，在下班後的晚上11點左右，經過那間掛著「帝華」旅館招牌的騎樓時，意外聽到這麼一句問號。這是在我經過那裡無數次以來，第一次迎面聽見這麼清楚的一句話。但，沒有回音。

我當然好奇，便轉頭向後，窺探那句問號的方向；卻只看到，在我身後，有一個斯文白淨的男孩，靦腆、沉默地低頭走路；見我回頭，他也抬頭瞄我一眼，並繼續跟在我的腳步後面，就像一般的趕路人。由於他一身無害的外表，我便也不帶猜疑、無生畏懼地繼續向前走，我們都沒有停下腳步。

「到底會是什麼樣的人啊？」我在心裡嘀咕。

忍不住好奇，一邊走，一邊我又回頭觀看一次，距離那個發出問號的胭脂女郎已經有點遠了，雖夜色朦朧，但我確定，在那個當時，除了跟在我身後的男孩以外，騎樓下，並沒有其他人。

「算了，也許那個人站在我看不到的角落吧。」

我放棄「想像好不容易開始有點進展」的希望。

人生裡有那麼一、兩年，因為意外跌倒、斷了小腿骨踝，在拆掉石膏、擺脫拐杖後，從此以走路當復健，以散步來鍛鍊開過刀的腳力，因而意外地愛上走路。我經常在街頭健走、漫遊，整個台北市區，四處都有我那雙為了「復健」特別買的Nike氣墊鞋足跡。

為了愛走路，甚至曾經特地前往向有散步傳統的英國短住，每天生活重要事項，就是漫步大小街頭，只為了體驗小說家珍・奧斯汀（Jane Austen）筆下的英倫散步情調。

從事服務業，總是夜深才下班的我，就這樣，總是一個人享受這種把走路當運動的樂趣，經常不知不覺就走了一個多小時，從工作的地方，走到了家。

從我上班的西門町走路回家，會經過萬華的龍山捷運站，緊鄰龍山寺的華西街夜市，自然也是經常穿梭之處，而隱藏在夜市小巷弄裡的許許多多、最近才爆紅的「阿公店」，當然也沒錯過。

但，在進入這個已經被列為「萬華茶室文化老街」的區域之前，還必須先經過一段老舊的艋舺社區。那另一個觀光指標「剝皮寮」應該是在西北角對街。

一開始，我有時會沿著剝皮寮東側走，有時沿著剝皮寮西側走。但，畢竟是古蹟，夜深人靜的剝皮寮牆下，總覺隱隱有股陰風，對於有膽量在剝皮寮牆下夜走的人，頗有提神作用。而惡人無膽的我，走過幾次之後，便決定捨棄這個路段，改為直接略過剝皮寮，在進入剝皮寮前的那個西北角路口轉彎，走入另一條商家都已打烊的老舊路段。相較於入夜後十分清冷的剝皮寮，這條接近華西街夜市的老舊商街，顯得有人間氣多了。

服務業的下班時間比較晚，因此，在我經過這條街的時候，通常已經晚上11點左右，雖然商家的鐵門都已經拉下，但是，兩步可見一個落單、三步可見兩個結伴，在那短短方圓不超過兩百公尺的街角騎樓下，總有一些濃妝豔抹的風塵女郎。

一開始，我以為在此夜色出現的她們，是附近剛下班的酒店女郎，可能在等著她們的護花使者來接。

在經過好幾個月的觀察後，隨著自己下班的時間不一定、來到這裡的時間點也不一樣，這才漸漸發現，錯錯落落站在騎樓下、拄在鐵門邊、倚在廊柱旁、坐在機車上的女子們，一直都在，一直都有；她們不是剛下班，相反地，她們可能才剛上班而已。

這些女郎的共通點，如前所述，濃妝豔抹，穿著暴露，全身散發混合著濃郁香水的撲鼻粉味，任何稍有社會經驗的人，都可一眼認出她們在風塵中打滾的痕跡，即使我這個粗線條的慢熱神經，都能從她們成群結隊的出現方式，立即感受到隱含其間的情色氛圍。

Photo Credit: 中央社

許是「區域特色」，在我穿梭而過的艋舺，這些女子尤其顯得過分老熟，與那些時尚的「酒店公關」相比，勉強只能用俗艷形容 。

「站壁」？

「流鶯」？

過去只在鄉里俗諺或電影裡看到的名詞，猛然浮現腦海，尤其，後來才又發現，她們最密集的群眾地，就是掛著「帝華」旅館招牌的樓梯口。

我對自己的後知後覺，訝然失笑；真奇怪以前經過這個路段時，怎會只注意到遊民？只看到老舊商店？只想著要找青草店？只知道是華西街夜市的起點？

她們是什麼時候走入我視線的呢？即使經常打照面，我卻竟推算不出她們是在什麼樣的季節，進入我的腦海記憶體。

倒是，自從發現她們的存在後，我也接著對她們的「顧客」產生遐想；雖然，在社會新聞上、在本土電影裡，偶爾看過一些畫面，但，實際就在你的眼前，又是另外一回事。

只可惜，我能夠「玩賞」那個區域的時間非常短暫，即使刻意放慢走路速度，前後不用五分鐘，也就可以走入又走出她們的疆土，走久了，幾個熟面孔甚至已經可以用無害的眼神交會，當作是彼此也算認識的招呼。

從來只用眼神交談，因此，對於這個「產業」的交易模式，從來也就只能停留在空白的想像中。

那天，是個夏秋之交的颱風夜，下班時，雖然風勢頗大，卻還沒有下雨；「能走多遠，就走多遠吧！」我在心裡想著。

雨，卻突然猛灌而出似地，傾盆倒在這段我與這些胭脂姐妹們短暫交會的路段。

狼狽地走出她們所屬的廊簷地盤、她們「站壁」的彊土後，撐起傘、淋著雨，我繼續走到約150公尺外的公車站牌旁，「今天就到這裡吧。」我猛然停下腳步，決定坐公車回家。在平常的日子裡，我是能再走一倍以上路程的。

已經在我腳步後面跟了好一段路的那個男孩，並沒有超越我、繼續往前走，卻也沒有停下腳步、跟我一起等公車，就在我再次回眸看他準備哪兒去的剎那，但見，他直接調頭，往回走去。

「啊！所以，真的是他？」

那個踩著恨天高夾腳涼鞋，束黑色緊身上衣、裹迷你短裙，一身散發夜市特有廉價胭脂味的熟齡女郎，真的是在對那個靦腆、白淨、斯文的年輕男孩喊話？

「看了那麼久，都沒有喜歡的嗎？」

可，他怎麼看都沒那個膽呀？

在我走入他們的世界之前，這男孩已經在那個剝皮寮西北角的街口徘迴多久了？在我走出他們的世界後，他又會走向誰？或者，他將再一次轉身，跟我一樣，走出那個世界？又或者，他其實只是個來做鄉野研究的文藝青年？

當然，也許，誰說他沒那個膽？

上公車後，無數個問號在腦海響起。

後記

疫情拉緊報，台北市首先祭出八大行業不得營業的禁令，有業者跳出大喊：「我們的存在不是多餘的！」

我忍不住想起，在那個夏秋之交的颱風雨夜裡，最後是誰撫慰了那個靦腆、害羞、斯文、一臉無害的白淨書生？

這個世界，從來不缺比寂寞更寂寞的人，也因此，這個世界，不能沒有那些可能比多餘更多餘的人，因為，只有這些被視為「多餘的人」願意、能夠填補那些寂寞靈魂的空虛。古今中外皆然。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航