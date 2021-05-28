《劫後餘生》：好謀善斷的李登輝，把政治玩弄於股掌之上、出神入化

文：芮正皋

戲作命書

1994年，曾當過僑務委員會委員長的毛松年（我們曾一起參加1952年在台北舉行的全球僑務會議），拿了李登輝的生辰八字及照片，要我試為推算。我曾學過一點「算命」之術，看過一些研究命理的書籍，如《神通寶鑒》、《三命通會》等，所以，尚能根據其生辰八字，且結合五行相生相剋原理，約略地推演出簡單的人生概況來。這次對於李登輝的生辰八字，也如法炮製，替他批了一張「命書」。

後來，一位朋友拿了我所寫的李登輝的「命書」，用「三易居士」的筆名，投稿卜少夫主辦的《新聞天地》。可惜我嗣後沒有檢查，不知有無刊登？在此，既談及此事，便檢出原稿，將原文的「專業性詞句」改成白話文，記錄如下，聊供讀者諸君酒後茶餘的談資也：

李登輝，出生於農曆壬戌年十一月二十九日酉時（西曆1923年1月15日），生肖屬狗。年月日時四柱分別排列為：壬戌、癸丑、戊子、辛酉八個字。立命未宮。每逢甲、己之年，轉換大運。日主（日柱）戊子，屬土。土生於丑月，為寒土，八字中缺火來暖土，故家境清貧。八歲起行大運。早年逢甲寅、乙木流年，一路木星剋土，可任一官半職。二十八歲起，歷經丙辰、丁巳、戊午各大運，其中丙、丁、巳、午一路火運，《神通寶鑒》所謂「大病得藥」，官運亨通。茲將其八字及大運排列如下。

按李登輝的命造，天干逢壬、癸、辛，地支見丑、未，命書稱謂「人中三奇」格，主能得貴人助。獲蔣經國賞識及提攜，平步青雲，一飛沖天。時柱透傷官泄秀，主聰明慧黠。惟美中不足，傷官臨時柱，男命以官星為子，傷官即傷害官星，也就是剋子之象，遂有獨子李憲文喪亡之痛。

次論面相，李氏臉部下頷突出，主偏好權勢，領袖慾旺盛，加以嘴角下垂，下唇上翻，自信心強。講話有咬牙切齒特徵，做事有任性執著現象。

再看上面談過的手相，李氏兩手掌都是「通關手」，俗稱「斷掌」，即「理智線」和「情感線」兩條線合併在一起。與常人兩線平行的不同。代表個性剛愎自用，忠言逆耳。上述面相與手相綜合論斷，則為好勝心極強，具有不容異己，一意孤行，不計後果的個性。

綜觀李登輝八字五行命局，喜木、火，忌金、水。徵諸過去及當前所爆發政治鬥爭亂象，都歷歷可驗。如庚子年（1960），為金、水忌神，有官非的困擾。另如庚申年（1970），又逢忌神庚金、申金，乃有「喪子」的事故發生。

嗣後，李六十二歲走上未運。未運中逢丁卯木、火流年，為命中所喜。誠如《神通寶鑒》所謂「大病逢大藥」。正官、正印俱來，而且傷官佩印，遂榮登元首寶座。惟六十八歲交進庚申金運，再逢忌運，而1993年又值壬申金水流年，加重金氣，遇到秋冬間金、水旺季，致有立委選舉失利的意外。

本年（1994）癸酉續逢金、水忌神。日柱戊子的戊，依照命書，本可與流年癸酉的癸「戊癸化火」來減弱金氣，但八字中月柱的癸和流年的癸「二癸相爭」，反起變亂，而且微火不敵旺金，四月又逢丁巳月，與八字的酉、丑，又是「巳、酉、丑會成金局」的局面，加上流年的酉金，金氣過旺，須防「過剛則折」。此時正值中國國民黨召開第十四全大會前後期間，遭逢郝柏村行政院長的辭職問題等政爭，四面楚歌。如能急流勇退，或可稍獲安寧。但權勢炙手可熱，欲罷不能，庸人自擾。今後一路走金水運，晚年並不順利。

以上是在1994年間對李登輝生辰八字，依據命理五行生剋的原理，予以簡單分析，原屬「遊戲文章」，只能為茶餘酒後的談話資料，不能認真視為科學論據。我在這裡，也不是替李登輝寫傳記，我更非「命理專家」，僅憑個人對他的觀察，扼要提出一些簡單、客觀及有趣的看法而已。

好謀善斷，野心勃勃

李登輝年輕時曾深入研究馬克思的《資本論》，有一說為他曾於1946至1948年間，兩度加入又退出共產黨。後來他加入國民黨，在國民黨黨內鬥爭中，巧妙地把他的政敵一一排除，當上了國民黨黨主席和中華民國總統，將國民黨的「百年老店」搞得四分五裂，致使民進黨黨魁陳水扁登上了總統大位。他一手炮製的「兩國論」更是鬧得天翻地覆，導致兩岸對立形勢加劇，「火藥味」瀰漫，致使台灣處於岌岌可危境地，其後遺症至今仍未完全消除，令人感慨萬分。

蔣經國先生的弟弟蔣緯國曾經私下對我透露，他哥哥曾經問他對李登輝的看法，蔣緯國則答道：「凡是沒有子息的人，通常有兩種傾向，一種是消沉內斂，息影於寺廟，或寄託於宗教，或出家修道；另一種則為放浪不拘，無所不為，自我膨脹，一意孤行，以征服為愜意，以填補他下意識的內心空虛。李登輝則似乎屬於後者。」依我之見，蔣緯國的分析不無道理。李登輝的衝勁、勇氣和動力來自於他的「征服魔鬼」的「使命感」，大有負起「替天行道」之氣概。

這樣的心理背景，以及「抓權」的面相和手相，再加上他通曉「馬克思主義」，可以說已經充分具備了一個「權謀家」的基本條件。在國內的政治鬥爭中，他曾打出「李煥牌」，來淘汰懦弱的「老好人」俞國華；又曾祭出強勢的「郝柏村王牌」，來對付李煥。這招更是高明，可稱「妙招」，因為它一方面解除了郝柏村的軍權，另一方面又削弱了李煥所代表的黨團勢力（李煥是「非主流派」的核心人物）。

後來，到了「李郝體制」不再「肝膽相照」時，他又巧妙地任命連戰為行政院長，來打擊郝柏村。熟悉劍道的李登輝，懂得如何靜候機會、守株待兔，何時閃電出擊而致勝。他能「遇強則弱，遇弱則強」變化身段，在弱勢中反擊，並且能沉得住氣，耐心等待，逐步地把黨、政、軍、情的大權全部集中在自己一個人手中。他把政治玩弄於股掌之上、出神入化，其政治運作已臻「藝術化」境界。

理念相悖，大失所望

我本來對李登輝滿懷希望，期待他擔負起歷史任務，效法孫中山來扮演統一中國的主要角色。曾於1988年，以「台灣人的時代使命」為題，撰寫專文刊登於《台灣時報》，當時有如下的期許：「當年國民革命初期，國父孫中山先生領導的廣東人扮演了統一中國的主導角色。同樣地，今天李登輝先生也應領導在台灣的中國人，及旅居海外的華人，發揮革命民主精神，負起『第二次北伐』的神聖任務，再度凝聚中華民族的歷史使命……唯有台灣與大陸結合一起……始可和平統一中國，共登富強之域。」

後來，李登輝在1996年3月間的中華民國首次總統直接選舉中，以54%高得票率，當選中華民國第九任總統。我又以「和平共存轉化為和平統一」為題，撰文刊登於《中央日報》（1996年4月18日），鼓勵李登輝負起歷史使命，促成中國統一。專文有如下的期許和鼓勵：「……李登輝先生因高票當選而取得台灣實際領導人的地位，此一事實應僅是他整套和平解決『中國問題』作業階段中的第一張藍圖。我們有理由相信，具有強烈歷史使命感的李總統，必將陸續推出經由和平共存轉化為和平統一，以實現一個中國的各項計畫與步驟。」

哪知道，自從他逐步執掌台灣的黨政軍大權後，他的政治目標便與我對他的期望完全背道而馳了。他的手段和措施充分反映了其反對中國統一、主張台獨和親日的實質。他採納民進黨的「憲政改革」和「全面改選國會」的主張，以漸進方式達成「制憲」的目的，提供了中華民國政權在大陸時期選出的所謂「老賊」的「第一屆中央民意代表」退職的「法源」。再藉口「民意所趨」強行運作，擊敗了總統選舉「委任直選」派，達到了「總統直選」的目標。

他並出奇制勝，打出「陳履安牌」，擊敗了競選對手林洋港，終於當選為中華民國首屆直接民選總統。他一再擴張總統的實權，使台灣原先實施的「總統」與「內閣」的混合制，蛻變為「總統制」，並提出閣揆應由總統提名任命的主張。

在政治鬥爭方面，李登輝確實手段高明：被他一手提拔的監察院院長陳履安，在一次私訪李登輝之後突然公開宣稱，由於「對李登輝施政深感不滿，因此脫離國民黨，也參加競選總統，以對抗李登輝」。記者問他，對李登輝有什麼不滿？陳履安卻舉不出具體事實。再問他，李登輝自己尚未決定是否參加競選總統，您怎麼宣稱「參加競選總統是為了制衡李登輝」？陳履安也不能自圓其說，而只是支吾其辭。

我曾撰一專文，以「台灣政治大祕辛」（ROC Politics: the great mystery）為題，刊載於英文《中國郵報》。我以推理方式，抽絲剝繭地指出其中可能有詐，懷疑李、陳間有「政治交易」，陳履安「參選總統」之舉，其目的是為了分散林洋港的選票，保障李登輝的當選。

對於李登輝的「總統有權提名行政院長人選」的主張，「非主流派」立法委員及其他人士聲稱，要以「立法院同意權」對抗李登輝的「總統同意權」，來運作李煥連任。我這時在淡江大學歐洲研究所講授「法國第五共和憲法及雙頭政治」，也以憲法學者的身分，寫信給李煥行政院長（李煥字錫俊，是我們國防研究院第三期的學弟），建議他「內閣不須總辭」。信的內容如下：

錫公院長鈞鑒： 內閣閣揆人選一事，默察李總統似未尊重立法院意見及「閣揆同意權」的可能運作，無視內閣制是時代趨勢及大多數人之意願，始終憧憬過去「強人政治」的「美景」，缺乏開明民主的政治家風度，深為中華民國前途擔憂。謹查憲法並無總統就職前，內閣必須總辭的明文規定，從而行政院並無總辭的「憲法義務」。必要時，似可考慮不總辭，以貫徹歷史使命。管見基於民意及政治分析。尚祈鈞察 卓奪是幸。

可是李登輝一意孤行，不顧「非主流派」運作「立法院同意權」及一般輿論和民意，他使出渾身解數強勢操作，用閃電方式祭出一舉數得的「奇招」。突然打出參謀總長郝柏村這張強勢王牌，任命郝柏村為新閣揆，使得李煥無法招架而被迫下台。

李登輝本來與日本政界有著多方面的密切關係，人脈豐沛。自從執掌實權後，更是與日本展開全方位的溝通，深化和升級台、日關係。很多日本人向李登輝獻計策劃，例如專門研究「中國分裂」理論的中島嶺雄。李登輝在其所著的《台灣的主張》一書中，提出分裂中國的「七塊論」，居然說出「中國太大了，對其他亞洲國家極具威脅性」的話來，他甚至公然提出「中共目前最需要的是擺脫大中華主義的束縛，讓各具特色的地方擁有自主權……建立各個地方性的『共和國』」等主張。

李登輝的另一個「日本顧問」是大前研一，為了使台灣能夠實現「振興經濟方案」，替台灣謀劃建設「亞太營運中心」的便是他。還有一個日本作家司馬遼太郎，他與李登輝出生於同一時代，即所謂的「大正時代」（大正12年，即1923年），又與李同時參加軍事訓練，交情非比尋常。司馬遼太郎曾經評論李登輝長相「與眾不同」，身材高大，下顎突出，明顯地暗示李有「帝王之相」。司馬當然也附和李登輝的「國民黨是外來政權」的說法，直接鼓吹中國分裂，為「台灣共和國」的問世張目。

李登輝的親日情結和台獨觀念，可能與他的身世和經歷有關。因為他曾經說過，自己在二十二歲以前是日本人。《商業周刊》也曾經發表過一篇文章，說李登輝的爸爸可能是日本人（1994年10月第361期），其中不無蛛絲馬跡可循。

他身在日本時，似乎更有一股「台獨」的氣勢。例如，他於2009年赴日，並在東京舉行記者會（2009年9月5日）。他再次強調「台灣不是中國的一部分」，呼籲台灣和日本都不應該被「中國的紅蘿蔔」所引誘。

當然，他也耍了些「花招」，說是要去中國走走云云。另外，他又發表了「不主張台獨」的論調，聲稱「台獨在台灣是個『假議題』，是某些政黨作為權力鬥爭的工具……要一步步認真推動『正名』、『制憲』，追求台灣成為一個正常化國家」。不過，不管李登輝在什麼場合說什麼話，其實際行動所展示的，恐怕始終是「台灣是獨立於中國之外的國家」的觀念。

2011年10月間，高齡八十九的李登輝，仍抓住馬英九總統提出洽簽「兩岸和平協議」構想的時機，與台獨分子一鼻孔出氣，帶領「綠營」炮轟馬英九為「獨裁」。李登輝本來在當時政治環境下，如好自為之，有可能成為「政治家」，卻一意孤行，不聽信時任外交部長的錢復等策士的忠告，令人大失所望，不勝感慨。

書籍介紹

本文摘錄自《劫後餘生：外交官漫談「結緣人生」（二版）》，三民出版

作者：芮正皋

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人生遭遇因人而異，但大伙兒終生碌碌，無非「結緣」兩個字而已。回顧此生，由於從事外交工作，有幸結識各類風雲人物，締結不少善緣，獲得他們直接、間接的各種感召。

在本書中，我為讀者客觀介紹其中幾位重要人物與他們的事蹟，包括葉公超奮發有為的精神、沈昌煥的臨終禪偈和他在外交人類學方面對人性解剖的獨到心得、錢復的貴人哲學、胡宗南將軍的戰鬥哲學、陳立夫復興中華文化的貢獻、李模開拓靈性的人生、芮沐好學不倦的精神，以及徐煥廷醫師的醫學成就等等。

以上各項在在使我受到激勵和鼓舞，幫助我隨時保持樂觀及感恩的心情，即使遭遇困境也總能以正面積極的態度面對。我誠懇地把這份從「廣結善緣」所獲的心得和快樂與讀者諸君共享。

Photo Credit: 三民出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰