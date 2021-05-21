兒童在家自學期間，給父母的「線上免費學習資源」清單

在台灣學校因為疫情準備停課，並啟動在家學習的這段時間，除了學校提供的線上學習方案外，還有哪些父母可以利用的在家自學資源呢？

其實我們家在幼兒園階段的孩子，也在這兩天先自主停課在家，不過和高中、國中、國小可能需要繼續線上上課不同，學齡前的孩子畢竟沒有那麼緊迫的課業學習要求。但是，當父母需要在家工作，而孩子又要停課在家時，可以讓孩子自己做些什麼、看些什麼？對幼兒來說可以兼顧娛樂與學習？這時候，父母還是需要一些額外的工具資源來幫忙。

所以我自己從前幾天開始，就在研究有哪些提供給孩子的學習資源可以利用（尤其針對我們家需要的學齡前兒童），慢慢從自己研究過的資源，以及網路上其他的資源中，列出了一份清單，也簡單分享給需要的父母參考。

要先說明的是，這份清單根據我自己的需求，所以主要是針對「給父母用的」（而非老師做線上教學），「以學齡前兒童需要」為主。

國小、國中或低年級科目學習

主要根據國小、國中、高中各年級科目，提供線上影片的主題學習單元，並且部分科目除了影片講解外，也有設計簡單的練習功能。

只要用Google等帳號就能免費註冊使用。對於學齡前兒童來說，雖然沒有專門的設計，但低年級的一些國語、英文、社會、自然科學等知識，也是可以自學。

圖片來源：均一教育平台

這是翰林影片教材的YouTube頻道，裡面很清楚地整理了針對國小、國中主要科目的部分學習資源。因為是YouTube，所以相對沒有像是網站塞車等問題（尤其接下來大家都停課時的大量使用人潮）。

針對學齡前兒童來說，同樣的低年級的影片也是可以理解的。

因應疫情的停課自學需求，目前康軒網站提供的雲端學習內容，這段時間「開放不需帳號就可免費使用」。

在康軒雲中，從父母的角度來看，首先適合使用的是其中的「國中、國小影音頻道」分類。你可以在裡面根據學科、年級，找到需要的影片教學素材。

另外，我推薦也可以試試看「康軒電子書」，裡面根據國小、國中提供了不同年級課本的線上直接閱覽。對於學齡前兒童來說，同樣的低年級教材也是可用於學習的素材之一。

圖片來源：康軒國中雲、國小雲

需要註冊一個免費帳號，就能開始線上課程學習。除了包含各版本教科書的學習內容外，還有一個「素養課程」專區，裡面包含了一些通識性的國語、英語、科學能力線上自學影片。

對於學齡前兒童來說，素養課程的內容也很適合。

圖片來源：學習吧

CK12是一個美國的數位教科書資源網，內容以數學和科學為主，現在也增加了其他科目例如健康、歷史、英文、天文、科技、工程、sat測驗預備等，課文中除了圖文解說，有時也加入影片幫助學生加強理解。

網站有中文翻譯功能，不過是機器翻譯，所以效果有限。

圖片來源：CK-12美國線上學習平台

兒童的中英文故事書與學習資源

這個網站收集了許多台灣童書、繪本的介紹，並且幫很多繪本製作了「動畫影片」，甚至有些還有「延伸互動練習遊戲」。

雖然他的動畫影片不一定都是整本繪本的故事介紹（有些只會帶到故事開頭），但依然是一個很值得利用的資源。

這段時間不能到圖書館借書，或許可以利用線上電子書的方式來閱讀，也提供孩子新的讀物。

HyRead是台灣最大的圖書館電子書借閱平台之一，很值得試試看，上述文章連結有實際的教學步驟可以參考。

圖片來源：HyRead

當然，KKBOX是付費的服務，不過這個App整理的大量有聲讀物的內容，確實是最方便完整的。

你也可以從這個角度出發，在YouTube搜尋到很多類似的繪本朗讀、故事朗讀頻道。

雖然是英文的童書朗讀，但因為邀請知名演員並有製作精良的動畫，所以理解和互動上都很平易近人。

如果用在親子共讀的時刻，也很有幫助。

圖片來源：Storyline Online

由亞馬遜公司推出，為了因應2020年疫情導致許多國家的學童要在家學習，於是他們將一些經典的有聲讀物免費開放：「不需帳號、不需付費，甚至也不需安裝軟體」，就可以免費聆聽學習。

不過因為這需要更好的聽力，對於學齡前兒童來說難度就提高很多。

這個網站提供了從3歲開始，不同年齡階段的童書免費資源。包含了線上可瀏覽的繪本、有聲朗讀、學習遊戲等。

或者你還可以參考：「3000多部古老童書繪本免費線上閱讀，橫跨300年的童書收藏」，不過後面這個網站比較是典藏的概念，要找到真正適合孩子閱讀的書籍，需要多花一點時間。

圖片來源：牛津大學出版社

由Google推出的「Read Along by Google: A fun reading app」，這是一個兒童故事英文朗讀App，最有意思的一點，是內建了一個AI助教，會帶孩子一起朗讀，並及時修正孩子的發音，或是給予鼓勵。

圖片來源：Google read along

這個網站除了給成人的英文學習資源外，也有一個「親子英語專區」，裡面則是適合兒童學習的各種生活中的英文練習影片。

圖片來源：BBC英語教學中文站

由台灣師範大學英語系建置的線上英文學習平台，同樣根據各年級需求分類，也針對聽力、口說等，有不同的學習影片。

註冊帳號，即可免費使用。

兒童的勞作與遊戲資源

對學齡前兒童來說，也不需要整天都在學習，更不適合整天盯著電腦學習。所以還需要更多的手作遊戲來提供他們娛樂。

那麼上述網站提供的大量免費著色畫，只要列印出來，就是在家勞作的好素材。類似的素材還可以參考：〈Kids Nurie日本無料可愛著色畫，免費列印讓孩子在家玩塗鴉〉。

摺紙是我喜歡跟孩子一起玩的遊戲與勞作，在上面的文章中，整理了幾個好用的摺紙教學網站。

當然，直接在YouTube搜尋相關摺紙影片，也是一個好辦法。

這個網站提供了大量的迷宮與紙上遊戲，也很適合列印出來給孩子遊玩。

其他遠距教學工具與資源

最後整理一些我介紹過的，適合老師遠距教學利用的相關工具與資源。

如果你知道其他很適合的在家學習資源，也歡迎留言一起分享討論。

本文獲電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航