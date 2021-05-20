結衣結婚了，新郎不是你——就讓他倆治癒彼此吧

昨日佛誕，出現了一個比起佛祖生日震憾十萬倍的消息：星野源與新垣結衣結婚了。面書IG洗版、連登哀鴻遍野、網民高呼原地失戀往IFC排隊、日本Twitter的頭1至10位熱搜關鍵字都是關於「ガッキーロス（Gakki Loss）」——一切一切，都顯示出日港台對國民女神是有多麼的熱烈擁載；她要結婚了，新郎不是你，是會多麼的失落（笑，新郎又怎可能是你！）。

《逃避雖可恥但有用》（逃げるは恥だが役に立つ，或譯《月薪嬌妻》，下稱《逃恥》）是我近年最愛的日劇之一，結衣BB的純美、透明氣質與天然呆，不僅迷倒萬千男生，連女生也不放過；坊間有傳「下一位宣佈結婚會讓日本股市冧市」的日本藝人，結衣就是其中一個（姑且看看是日股市情況如何）。我之前有寫過一篇她的文章[注]，提到笑容背後，我卻覺得由她與松田龍平雙主演的《無法成為野獸的我們》（獣になれない私たち，下稱《野獸》）中的深海晶，才像她的寫照。《逃恥》中的美栗更像是大眾眼中的她，是一個完美的可愛嬌妻，但在野木亞紀子原創劇本《野獸》中的深海晶，才是真正的她。深海晶成熟世故、拚命做好工作、總為他人著想、堆滿溫柔笑容，但其實壓迫的生活已經累到讓她想在鐵路路軌上一躍而下。

圖片來源：劇集《無法成為野獸的我們》劇照 這一幕讓我好深刻，生活的不由人真的可以壓跨一個人。

及至她今次宣佈結婚的發表文中，也提及到「我每天過著⋯⋯各種刺激的日子，不知不覺中，我祈求私生活過著低刺激的時間。」她更強調今後不會有什麼改變，希望每天安穩地過著充足的日子。她都只是人，甚至一直都告訴大家，那個治癒的笑容只是被要求而笑的⋯⋯她是比誰都渴望過平凡生活的人。其實她也已32歲，在日本未婚女藝人圈中已算年長，早日成婚也是好事。就讓星野的音樂和文字，治癒這個讓人心疼的她吧？

再談談星野源。雖然大家對他的印象就是《逃恥》中的「偽毒男」，但事實上由他的工作厲害度與緋聞的數量，都顯示他根本連「偽毒」都稱不上呢（笑）。星野源除了演藝發展外他也是日本著名的唱作歌手，更是隨筆作家及於連載刊物擔任專欄作家。根據《維基百科》，他由2009年就開始出書至今；那些書不是香港書展女藝人出寫真之類就當出書那種，而是認認真真的寫散文。雖然我不懂日文，但看過訪問，大概有談過他的文筆相當溫柔、十分有治癒感。其中2016年他拿過的「伊丹十三獎」，就是獎勵日本國內於各領域進行多元發展的創作者。所以星野源其實是貨真價實的才子，只是他在《逃恥》中飾演「偽毒」罷了。

圖片來源：劇集《逃避雖可恥但有用》劇照 我認識星野源就是在《逃恥》，當時不禁心想「天啊這路人臉也太平凡了吧，怎襯得起國民老婆」，只能說他根本就是有「偽毒感」！不過之後是越看越順眼啦～

而稍為對星野有了解的人，就必定知道他曾經「死過翻生」的人生經歷。2012年12月，當時他31歲，因蛛網膜下腔出血而緊急暫停所有工作。蛛網膜下腔出血是不常見的出血性中風，這種中風的發病年齡較輕，亦無法預防，而且死亡率非常高，達50%。大家都說他是「人生勝利組」，但其實他卻是「大步檻過」，曾離死亡一步之遙，只能說是「僥倖生存勝利組」。這樣的人，我私心相信他大概會非常珍惜他身邊的一切，包括他的太太星野結衣。

其實他倆結婚是二人的事，他人從來都沒有資格評頭品足什麼，但作為紛絲也好，旁觀者也好，都想他們得到幸福，記住每周二都要抱抱喔（笑）！最後，結衣也宣佈了她將會退出現時事務所，開始以個人身分接工作。我沒有別的，只希望星野源不要私有化她的所有，也能治癒她的疲累，讓她開開心心繼續演藝工作、讓她的溫柔笑容繼續治癒我們——那就好了，也就夠了。

注：【日藝人誌】新垣結衣 — 治癒外衣下疲累的她，再多逃避一陣也可以的！（5-1-2021，立場新聞）

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