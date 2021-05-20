斯里蘭卡移民之死，引發日本社會對庇護申請與拘禁者人權的反思

來自斯里蘭卡的移民維莎瑪・拉特納亞克（Wishma Rathnayaka），因為學生簽證逾期滯留而被日本拘禁。根據她接受治療的詳細記錄顯示，她在3月初時身體狀況欠佳，說話有困難且幾乎沒有力氣握拳。

一週又一週過去，拉特納亞克意識到自己的身體不堪負荷，當她想申請出獄到醫院接受治療時，卻被看守者拒絕。而她自己很清楚，即使是在她健康狀況惡化時，當局也會懷疑她是在假裝生病，以避免被驅逐出境。

3月6日，33歲的拉特納亞克在牢房中孤獨地去世。

批評者對事件及日本政府提出極大反彈

維莎瑪・拉特納亞克一案引起了日本移民制度批評者的憤怒，他們認為拉特納亞克是日本官僚機構不透明狀態下的受害者，而該機構對違反既定制度的外國人卻有至高無上的權力。

批評者指出，她的死是由於日本當局未能提供適當的醫療照顧，這也同時被認為是檢視日本移民和庇護系統問題的證據，特別是針對無限期拘留的外國人面臨驅逐出境這方面。

他們提到，在日本官僚體系中，大多數關於移民的決定都是祕密做出的黑箱作業，移民們幾乎沒有向法庭申訴的權利和機會。簽證過期或非法入境的人可能被無限期扣留，有時甚至會長達數年，而像拉特納亞克這樣曾經提出庇護申請的移民尤其不受日本當局歡迎。

日本政府於5月18日做出兩項重大讓步

1. 執政的自民黨放棄修改一項日本移民法，因為反對黨議員表示，除非政府公布拉特納亞克死前在拘禁中心被拍下的影片，否則他們不會就修改法律展開辯論。

日本政府曾表示，這項修訂將改善被拘禁者的待遇，部分是通過停止長期拘禁，因為近幾十年來，長期拘禁一直受到人權組織的批評。然而，批評人士特別反對當局對「允許日本強制遣返尋求庇護者」的修改，因為這可能會讓這些拘禁者回到自己的國家後，面臨到更大的危險。

2. 法務大臣上川陽子（Yoko Kamikawa）同意與拉特納亞克的兩個姐妹會面，並表達哀悼。由於上川陽子多次拒絕透露拉特納亞克死亡的細節，因此其死因至今仍未正式確定。上川陽子表示，在法務省出入國在留管理廳完成對此案的調查前，她不會發表評論。然而，兩姐妹在與她會面後表示，上川陽子告訴她們，日本政府並不會公布拉特納亞克死前在拘禁中心被拍下的影片。

上川與她們會面之前，管轄出入國在留管理廳的法務省經常受到媒體的攻擊，原因是法務省在拉特納亞克之死中扮演了間接殺人的角色，並且對其死亡原因避而不談。抗議者幾乎每天都聚集在議會門前，反對派議員提出的意見也相當激烈。

這些議員希望對移民體系進行徹底改革，因為那些困在拘留所的人，最後受到的結果會相當慘烈。據日本難民律師網的數據顯示，自1997年以來，至少有24名被拘留者死亡。最近的死亡案例是2020年一名印尼男子，另外一起則是2019年一名絕食的奈及利亞男子。抗議者指控日本政府在面對這些情況下怠忽職守，蔑視了拘禁者的基本人權以至於他們被逼向死亡，不過在經過官方調查後日本政府都否認了這些指控。

日本作為世界第三大經濟體，卻只為不到1%的庇護申請者提供了安置服務，2020年甚至只有47人。這不僅成為其他國家撻伐與討論的焦點，批評者也認為日本應該要做得更多，以還給拉特納亞克一個公道，並保障日後的拘禁者可以免於遭受到同樣的下場。

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責任編輯：廖千唯

核稿編輯：翁世航