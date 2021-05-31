傅偉勳《西洋哲學史》：簡介叔本華《充足理由律之四大根據》與《作為意志和表象的世界》

文：傅偉勳

【第十五章 叔本華】

第一節 生涯和著作

悲觀主義者叔本華（Arthur Schopenhauer, 1788~1860）生在但澤某一富裕家庭。銀行家的父親盼望其子繼承己業，時常帶著年幼的叔本華到處旅行，以便增廣見聞與世故。父死之後，經過母親（係當時聞名的小說家）的同意，放棄了從商的念頭，改到哥丁根大學研修自然科學、歷史以及哲學，尤其鑽研柏拉圖與康德的著作。1811年叔氏曾赴柏林參加費希特所開哲學課程的聽講，不甚滿意。1813年他在耶拿提出學位論文《充足理由律之四大根據》（Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde），獲得博士頭銜。同年11月他到威瑪拜訪母親，同時與大詩人歌德結識。

從1814年到1818年之間，叔氏一直住在德雷斯頓城，在此完成他的畢生鉅著《作為意志和表象的世界》（Die Welt als Wille und Vorstellung），而在1819年正式問世。20年叔氏在柏林大學講授哲學，但因黑格爾的威風籠罩當時的柏林學界，叔氏之課無人問津，迫使叔氏憤然離去。1832年以後叔氏定居法蘭克伏特，直至逝世為止。他在1841年出版《倫理學之根本問題》（Die beiden Grundprobleme der Ethik）一書，又在44年再版主著《作為意志和表象的世界》，書後附加了五十章補遺。1851年較為通俗的小論文集《附錄與追加》（Parerga und Paralipomena）問世之後，叔氏因在此書表現一種獨特高超的處世思想，深受世人的讚賞與敬仰。

第二節 充足理由律之四大根據

叔本華曾在《作為意志和表象的世界》初版序言之中特別聲明：「閱讀本書之前，須先翻閱（本書的）序論。此篇序論並不包含在本書之中，它在五年以前曾以《充足理由律之四大根據》出版。如未預先熟稔此篇序論，決不可能真正理解本書」。因此，論介叔氏主著所展開著的哲學思想之前，我們首需涉及此篇博士論文。

從此篇論文不難窺知，叔氏思想深受康德的影響。經驗的世界即是現象界，為認知主體的認識對象。因此現象界不外是我們心中的表象（Vorstellungen）世界。一切表象之間存在著定常的關聯，所謂知識就是探求此一定常關聯的理論系統。叔氏進而認為，我們必能尋出說明諸般表象之相互關聯的一種充足理由；充足理由律即是規制我們建構對象知識的一般原理。

叔氏亦如窩爾夫，規定充足理由律為「任何事物皆有存在理由（根據）」（Nihil est sine ratione cur potius sit quam non sit）。我們的表象在形式上先然地構成合法則的結合，充足理由律即不外是表現此一合法則的結合之根本認知原則。叔氏指摘笛卡兒乃至康德的有關充足理由律的見解不夠精當，同時提出了他自己所發現的四類充足理由律。

（一）充足理由律的第一類是「生成理由」（ratio fiendi）。此一理由說明經驗直觀的對象變化及關聯。叔氏遵循康德的觀點說，一切表象之間的生成變化通過時空形式與因果性範疇而被定立。叔氏只保留了康德十二範疇中的因果性範疇，主張一切現象變化皆可通過先然的因果法則獲得統一結合。人類精神在生成理由之中施展悟性或直觀的認識能力，乃為因果性與客觀性之主觀的根源。所謂物質原不過是通過外界對象的直觀所建構而成的因果性概念而已。自然科學（經驗科學）的成立乃是基於生成理由。

（二）充足理由律的第二類是「認知理由」（ratio cognoscendi）。此一理由所關涉著的對象是抽象概念。所謂認知乃是基於概念操作的間接性的抽象思維作用，屬於理性的功能，能夠結合概念而構成判斷。判斷作用若依認知理由律而形成，則是真的，反之則偽。此一理由律可表現為矛盾律、排中律等邏輯根本法則，邏輯的成立乃基於此。叔氏已能完全區別原因與結果的關係和理由與歸結的（邏輯涵蘊）關係，分別按配不同的充足理由律（前者屬於生成理由，後者屬於認知理由），實較斯賓諾莎、萊布尼茲等理性論者之說高出一籌。

（三）充足理由律的第三類是「存在理由」（ratio essendi）。此類理由的對象包括「時空等內外二官形式的先然直觀」。存在理由律即是空間或時間的每一部份交互規定的法則，時空形式的純粹直觀據此得以產生。就時間言，此律可表現為不可倒退的繼起法則（算術）；就空間言，此律可表現為每一空間部份相互制約而生位置形式的根本法則（幾何學）。由是可知，此律所關涉的對象即不外是數學對象，數學的成立根據乃在於此。叔氏此說淵源乎康德《純粹理性批判》的先驗感覺論所主張的數學理論。

（四）最後一類則是「行為理由」（ratio agendi）。此類理由的對象只包括「當做認知主體之對象的意志主體」，即指行為主體的人存在而言。行為理由律即是有關「動機賦與」（Motivation）的法則，規制我們專就行為主體與意志活動的關聯性建構有關行為主體的性格與行為動機的知識。歷史學與一般行為科學的成立乃根基於此。在行為理由律所轄括的範圍以內，意志的自由沒有立足的餘地。

叔氏充足理由律可以說是指涉能夠結合諸般表象的先然要素而言，相當於康德的「純粹直觀」以及範疇之義。不過康、叔二氏之說不盡相同，叔氏摒除因果性以外的其他範疇，可為一大例證。充足理由律所適用的範圍只局限於能夠建構理論知識的現象世界，於此康德第一批判書的根本見地始終支配著叔氏之說。

第三節 作為意志和表象的世界

我們從叔氏主著《作為意志和表象的世界》的初版序文不難窺知，他的根本思想可以說是揉合康德知識論、柏拉圖的形相論以及印度《奧義書》（The Upanishads）的汎神論而形成的哲學體系；原始佛教的根本教義似亦影響過叔氏的厭世觀與解脫觀。他的時代是德國浪漫主義運動的強盛時期，他與一般浪漫派健將一樣，幾將哲學的思維視如藝術的創造。因此詩與哲學結合的理念也在叔氏主著充分表現出來。叔氏承認人類精神有一所謂「形上學的欲求」（das metaphysische Bedürfnis），欲就經驗整體展望內在的關聯，曠觀諸般經驗現象的共通性，從而叡智地直觀現象背後的統一性本體（物自體）。

由此看來，叔氏亦如費希特等觀念論者，重新探求康德所未解決的物自體課題，並且強調，哲學的根本課題乃是在乎滿足上述形上學的欲求。純然理論探索的方法不足以把握物自體的真相，惟有通過天才所具有著的叡智的直觀（藝術的直觀）才能直接了透宇宙的根本奧秘。誠如文得爾班所云：「事實上他（叔本華）本人具備著直觀地把握諸般對象的天才直接性與藝術地再現此種直觀的驕幸的能力。」

《作為意志和表象的世界》共分四部，分別展示認識現象界的知識論，通透世界本質的形上學，暫時解脫之道的美學，以及恆常解脫之道的倫理學。

（一）第一部：知識論的考察

叔本華自任他是康德觀念論的嫡系，亦將世界看成時空與範疇（他只承認因果性的一種）所構成的表象系列。叔氏開頭便道出了他那著名之語：「世界就是我的表象（Die Welt ist meine Vorstellung）。此乃適應於一切生存著的及認知著的事物，雖則只有人類能予形成反省的抽象的意識。人能如此，他就獲致哲學之智慧」。為了理解叔氏所謂「表象」，我們應予分

辨「直觀性表象」（intuitive Vorstellungen）與「抽象性表象」（abstrakte Vorstellungen）。後者即指概念而言。叔氏本意並不是說，外界的一棵樹木與我對此樹的抽象觀念完全一致。他所說的第一義表象特指直觀性而言，樹木的外表是由知覺主體的我所能感知的存在現象（主觀觀念論立場）。人與動物皆具能予表象個別存在現象的感性及悟性能力，然而只有人類特具理性，能夠構劃抽象概念。

叔本華說：「物質與知性是不可分離的相關者……兩者共同構成表象世界，亦即康德所謂現象」。因此表象世界同時包括知覺主體與被知覺者。正如康德所云，表象世界的整體是經驗地實在著的，且又呈現一種先驗的觀念性。1813年叔氏在威瑪遇見印度學專家邁爾（F. Mayer），通過邁氏的指點，從此潛心鑽研印度思想典籍。叔氏直至逝世為止，經常抱著《奧義書》沈思默想，嘆賞《奧義書》為「生前之安慰，死後之安慰」。由是可知，古印度人的「魔耶」（Màyà） [1] 之說亦深化了叔氏對於表象世界（現象界）的根本見解。一切經驗個物，不論主客，概是虛幻，是魔耶。

在表象世界之中所成立的理論知識包括上節所說的數學（依據存在理由律）、邏輯（依據認知理由律）、自然科學（依據生成理由律）、以及歷史學（依據動機賦與的行為理由律）。康德《純粹理性批判》的根本精神於此仍被保持。然而叔氏進一步說，如就本體界言，表象世界亦與夢幻無異（夢幻觀念論），我們理應透過表象世界探索物自體的本質真相。於是叔氏轉移了他的理論觀點，開始討論形上學的課題。

（二）第二部：形上學的考察

在第二部中，哲學的根本原理已不再是「世界即是我的表象」，而是「世界的本質即是意欲」。康德曾說物自體的存在只可思維而不可認知，叔氏則說物自體即指意欲而言。認知主體意識自己的意欲存在的方式與意識外界客體而為表象的方式迥然不同。我們能夠直接意識到意欲自體的存在。譬如我們的快與不快，乃是意識的伸暢（快）抑或受阻的自我意識（不快）。又如我們的肉體活動原是意欲客體化（Objektivation）的結果，我們若能直觀及此，則不難發現實在的真相。意欲不是我們的表象，它就是人存在的「自體」（An-sich）。因此意欲不受時空與因果形式的制約。

意欲既不依從充足理由律，故是不具根據的自由本體。叔氏推廣「肉體是自我意欲的客體化」理論，認為腦髓、胃腸、性器等等分別是由認知意欲、消化意欲、生殖意欲的自我客體化的自然結果。叔氏甚至進而宣稱，現象界中的一切存在者皆是意欲外在化的結果，不論是在無機物或有機體中處處可以發現經驗上的確證。流水自高而下，磁針指示北方的力量，無一不是宇宙意欲的外在表現。總而言之，世界的本質即是「盲目的生存意欲」（blinder Wille zum Leben）。宇宙的生存意欲（物自體）是盲目的衝動，無限的擴展，永恆的生成。

叔氏在此所標榜著的主意主義可以說是極端地發展康德與費希特的意志自律說的形上學理論。同時，《奧義書》與原始佛教所謂「無明」（avidyà）之說似亦刺激了叔氏主意主義的形上學思想。他的主意主義乃是一種非理性主義，他把生存意欲視為意欲衝動的「絕對非理性」（absolute Unvernunft）自體，現象界是此一非理性的意欲衝力逐步客體化或外在化的自然產物。

意欲客體化的最低層級是重力、不可入性、電氣、化學性質等等自然界的各種力量，而後通過植物界、動物界、乃至人類，盲目的意欲逐漸彰顯而為表象世界。隨著認知主體（人存在）的意識活動，具有主觀客觀、時間空間、多元性、因果性等形式的（高層意義的）現象世界亦終於出現了。永劫前衝著的意欲在每一發展階段分別形成各種不變的「類型」。叔氏稱此不變的根本形式為「理型」或「理念」（Idee）。由於「理念」介乎其間，意欲才能顯在化為個別事物。叔氏此說深受柏拉圖形相論的影響。

由於盲目的意欲形成人類生活的根源衝動，人存在始終在欲望的無限追求過程浮沈飄蕩，遭受種種人生的苦惱而難於解脫。從叔氏的主意主義觀點來看，世界是可能存在著的世界之中最壞的世界（最惡觀）。因此我們必須設法厭離現象世界，而獲致解脫境地（厭世觀）。避免人生苦惱的途徑可分兩種：一是藝術的解脫，一是倫理的解脫。

（三）第三部：美學的考察

藝術的觀照是第一種解脫之道，能使人存在本身暫從意欲的奴役狀態獲得自由的解放。人在藝術觀照之中能夠變成無關心的純粹旁觀者，不致產生欲望的執著而浮沈於生命的苦海。藝術的解脫又與柏拉圖式的理念或即理型相互關聯。理念是現實個物的原型典範，永恆不變的存在形式，只有人類能夠認識理念，而從瞬息生滅的現象世界遷升自己的靈性。理念的認識是不具意欲作用的，純然無意欲的認知主體（das willenloses Subjekt der Erkenntnis）能予直觀超越時空與因果律的理念，而「在永恆相下」耽醉於超越主客對立與個體意欲的觀照生活。理念的直觀認識與此種直觀認識的傳遞，已非學問所能企及，但需依靠藝術天才的創造作用。

一切藝術都有助於理念的彰顯與純粹直觀的傳遞，不過按照意欲客體化的高低階段可以區分高低不同的藝術價值層級。譬如建築表現重力、硬度等等低度理念，故是最低的一種藝術。園藝表現較高的理念（植物理念），層級因之稍高。然後按照彫刻、繪畫、詩文的次序，藝術價值的層級愈來愈高。最高的詩文藝術乃是悲劇。

然而藝術之中至高無上的一種，應推音樂。叔氏所提出的理由是：其他藝術表現個別理念或即意欲的直接客體化類型，音樂則異乎其他藝術，展示意欲或即物自體的內在本質。聆聽音樂，能使聽者直透現象基底的實在自體。尤其不帶歌詞的旋律乃是藝術的最高形態。總之，藝術能使人生的不安與苦惱暫時獲得解放。

（四）第四部：倫理學的考察

藝術的觀照生活所以只是暫時的解脫之道，乃是由於藝術的力量仍不足以徹底滅卻盲目的生存意欲之故。只要意欲衝動存在著，現世的欲望、執著、苦惱、挫折等等仍會繼續產生而無消滅的可能。意欲的擴張與人生的苦惱構成一種惡性循環，永無止境。叔氏由是主張，惟有通過根本的意欲否定（Willensverneinung），才能真正獲致永恆的解脫。至於自殺行為，不能算是否定意欲的行為，事實上自殺是一種隱藏著的生存意欲的表現。

叔氏在倫理學上提出共苦或即同情（Mitleid），當做最為根本的倫理感情。共苦感的形成來自下面兩種認識：（1）認清世界之惡（最惡觀），解悟一切欲望的空幻（厭世觀），因為生命（Leben）即是苦惱（Leiden）；（2）體認一切個體之形上學的本質原是同一的生存意欲。有了上述兩種認識，自可擺脫自我的執著，建立共苦之感，從而實踐愛與正義。然而共苦或即同情的倫理行為亦如藝術的觀照生活，只能獲致暫時性的解脫。從解脫哲學的觀點來看，此一倫理行為仍是一種姑息的手段而已。生存意欲始終與人生苦惱纏在一起，為了徹底的靈性救濟，唯一可行的辦法是大刀闊斧地斷

滅一切意欲衝動，實踐遁世的禁欲苦行，企臻無意欲的「寂靜無為」（Quietismus）狀態。因此，叔氏所倡導的人生最高目標乃是在乎意欲的完全滅卻，意欲的否定即不外是人生的諦觀，亦是聖（Heiligkeit）與淨福（Seligkeit）的解脫境地。叔氏又藉用了佛教名詞說，意欲的否定即是涅槃（Nirvana），是人類的完全解脫。叔氏此說極其接近原始佛教的解脫觀，難怪叔氏讚揚佛教是觀念論的、無神論的、厭世主義的最佳宗教了。

意志的絕對否定無異等於「世界的終結」（das End der Welt）。因此叔氏堅決否認任何有關歷史的進步之說。叔氏以為歷史只不過是生存意欲的悲慘而又無意義的展現過程而已。叔氏的世界觀可以說是非歷史性的，他那非理性主義的厭世觀無法承認人類歷史能夠存留理性的痕跡。由此可見，叔氏所以變成反對（開拓歷史哲學理路的）黑格爾泛論理主義最為徹底的反派健將，實非一朝一夕之故。

註解

[1] 「魔耶」係印度吠檀多派專用術語，意指幻象或掩飾本體真相的簾障。最高梵是唯一的實在，因與無明結合，顯現了現象世界。從俗諦看，現象界是實有。從真諦看，則不過是魔耶而已，有如魔術師所耍出的幻戲。叔氏「世界即是表象」之說，乃是康德知識論與魔耶觀的奇妙結合。

書籍介紹

本文摘錄自《西洋哲學史（修訂四版）》，三民出版

作者：傅偉勳

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「哲學史本質上是哲學思維的絕對預設不斷修正的一部歷史」——傅偉勳

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作者傅偉勳將這本哲學史定位成一部「具批判性質的西洋哲學史」，並同時認為「哲學」一詞雖然難以定義，但不妨將哲學看成是一部哲學發展、辯證的歷史。然而，作者卻不同意將哲學史看成是純然收集史料、拼貼論證、羅列學說的歷史。相反地，研究哲學史必須從哲學家在世時生活的環境與思想的繼承來切入，並把握哲學家理論的背後預設，以釐清各時期哲學家是因應著什麼樣的理論困難去修正或建構其學說。唯有掌握哲學理論與問題之間的辯證關係，作為研究者的我們才可以對整個哲學史的動態發展給予一種內在的批判。

本書涵蓋範圍自古希臘哲學開始，經過中世紀漫長的基督教哲學、人文主義時期的文藝復興、號召啟蒙的科學革命，最後止於浪漫運動盛行的德國古典哲學。本書強調客觀公平地審視各派別的理論學說與內在關係，希望讀者在閱讀本書時可以培養包容各種觀點的態度與批判思考的能力。

Photo Credit: 三民出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰