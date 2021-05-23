我讓你十輪！那些選秀低順位的大聯盟名人堂球星

文：德仔很茫

2020年，底特律老虎隊的狀元籤，選擇了Spencer Torkelson，讓他職業生涯尚未開始就先在大聯盟留名。最理想的情況，就是追尋Harold Baines（1977年狀元）、Ken Griffey Jr.（1987年狀元）、Chipper Jones（1990年狀元）的腳步，以狀元郎身份打出名人堂身價。當然，「水貨」狀元更是不在少數。

相反的，也有許多低順位選秀球員用超值的表現，打了所有球團的臉，證明自己不應該在這麼後面的順位才被選走。今天，筆者整理了大聯盟史上選秀順位倒數七名的名人堂球員，他們都是在當年10輪以後才被球團挑走，在日後卻大放異彩的巨星。

Andre Dawson

1975年：蒙特婁博覽會隊第11輪第250順位

2010年：入選名人堂（得票率77.9％）

Andre Dawson在1976年就登上大聯盟殿堂、1977年生涯第一個完整球季，以打擊率.282、148支安打、19轟21盜──準「20-20」的表現，榮獲國聯新人王。為蒙特婁博覽會效力的11年間貢獻了1575安、225轟、253盜。

1987年，Dawson轉戰芝加哥小熊的首年，便打出生涯新高的49轟、137分打點，一舉拿下國聯MVP。兼具力量與速度的他，最終完成了生涯400轟、300盜的成就，也在守備方面八度成為外野金手套得主。

Andre Dawson長傳三壘，展現驚人臂力：

Trevor Hoffman

1989年：辛辛那提紅人隊第11輪第290順位

2018年：入選名人堂（得票率79.9％）

Hoffman一開始其實是以游擊手的身份被紅人相中，不過1989、1990在新人聯盟和1A層級的攻守表現並不理想，因此被建議改練投手，才有了我們後來熟知的「地獄喪鐘」。

轉投手的第一年（1991），Hoffman就在1A、2A合計後援出賽41場，47.2局狂飆75K，防禦率只有1.89。1992年底，MLB為新加入的佛羅里達馬林魚和科羅拉多洛磯舉辦擴大選秀，Hoffman被馬林魚隊挑走，並於隔年交易到聖地牙哥教士。

沒想到在教士隊一待就是16個年頭，累計超過500次救援成功，並兩度於賽揚獎票選名列第二（1998、2006）。生涯最後兩個球季投身密爾瓦基釀酒人隊，成為首位達成600救援成功的終結者。

喪鐘響起！Trevor Hoffman生涯600救援達成：

Nolan Ryan

1965年：紐約大都會隊第12輪第226順位

1999年：入選名人堂（得票率98.8％）

說Nolan Ryan是「無冕賽揚」，我想應該沒有人會反對，他的豐功偉業已經複習到球迷們都倒背如流。橫跨了1960到1990年代的27年職業生涯，投出難以突破的5714次三振和2795次保送，生涯7場無安打比賽及12場1安打比賽更是夢幻成就。

不過生涯初期，大都會以Tom Seaver為首的先發輪值還算穩定，Ryan並沒有過於突出的表現。反倒是1972年轉到加州天使隊後，Nolan Ryan蛻變成球隊王牌，生涯最巔峰幾乎奉獻於此。在天使隊8年先發了288場，竟有超過一半的場次完投（156場），其中還有40場是完封。

Ryan的後面14年生涯，分別效力故鄉德州的兩支球隊：休士頓太空人和德州遊騎兵。加入遊騎兵那一年（1989），他已經42歲了，竟然還投了5個球季，為球隊拿下51勝、吃下840局，表現完全不像年過40的大叔。

Nolan Ryan完成生涯第七場無安打比賽，看不出來當時已44歲了：

Jim Thome

1989年：克里夫蘭印地安人隊第13輪第333順位

2018年：入選名人堂（得票率89.8％）

1990年代的克里夫蘭印地安人球星輩出，生涯「乾淨」600轟的重砲Jim Thome也是其中一員。1996年球季結束、Albert Belle離隊後，Jim Thome和Manny Ramírez就合力扛起印地安人的中心打線。

在克里夫蘭的13個球季，Thome總共擊出337發全壘打。後於費城費城人和芝加哥白襪分別征戰4個球季，也都各有超過百轟的貢獻。他還保持了一項大聯盟紀錄：擁有史上最多的13發再見全壘打，其中也包含了他個人的生涯第500轟。

Jim Thome生涯13發再見轟傲視大聯盟，回顧全紀錄：

Ryne Sandberg

1978年：費城費城人隊第20輪第511順位

2005年：入選名人堂（得票率76.2％）

在小聯盟主要鎮守游擊的Ryne Sandberg，於1981年以費城人球員的身份登上大聯盟，出賽13場多半擔任代跑或代守，只獲得6個打席，敲出1支安打，隔年便被交易到芝加哥小熊隊。

1982年開季的32個打數，Sandberg只擊出1支安打，但憑著優異的守備能力，依然卡住先發三壘手的位置。隔年（1983），Ryne Sandberg轉守二壘防區，自此蟬聯了9年的國聯二壘金手套。

1984年，攻守俱佳的Sandberg生涯首度（也是唯一）達成單季200安，拿下國聯MVP。包含這年在內，他七度榮獲二壘手銀棒獎，至今仍是二壘手之最。

守備行雲流水、火力穩定輸出，讓Ryne Sandberg穿金（手套）戴銀（棒）：

John Smoltz

1985年：底特律老虎隊第22輪第574順位

2015年：入選名人堂（得票率82.9％）

不同於Greg Maddux和Tom Glavine，在1984年的選秀會上第2輪就受到球團青睞，隔年的John Smoltz可是遠遠在20輪以外才被老虎撿走，生涯功績卻能與前面兩位高順位的大投手並稱「勇士三巨投」，實屬難得。

1987年，Smoltz被交易到亞特蘭大勇士，並於隔年登上大聯盟。1996年以國聯最多的24勝、276K，獲得賽揚殊榮。2000年，John Smoltz因為動了TJ手術，整季未出賽。

復出後，Smoltz於2001至2004期間擔任後援工作，短短4年就迅速累積了154次救援成功。效力勇士長達21年，達成200勝、150救援為大聯盟唯一，堪稱比300勝更稀有的紀錄。

John Smoltz先發後援兩相宜、喜迎200勝：

Mike Piazza

1988年：洛杉磯道奇隊第62輪第1390順位

2016年：入選名人堂（得票率83.0％）

在Mike Piazza入選名人堂之際，「62輪1390順位」馬上就成為了大家所熟知的熱門資訊。不只比原先的紀錄John Smoltz差了40輪之遠，在現行的選秀規則下，應該是一項無法被超越的紀錄了。

受到同樣是義大利裔的Tommy Lasorda（時任洛杉磯道奇隊總教練）提拔與建議，Piazza在小聯盟開始改練捕手。雖然防守表現差強人意，但靠著超群的打擊實力，1992年就在大聯盟初試啼聲。

隔年（1993），Piazza的第一個完整球季就夯出35發全壘打、打下112分打點，毫無懸念成為國聯新人王。也從這一年起，Piazza連續十年獲得捕手銀棒獎，比第二名的Iván Rodríguez多出3座。另外，生涯累計427發全壘打也是捕手最多。

Mike Piazza三響轟炸科羅拉多落磯：

如果當初只看選秀順位，很難想像這些球員能夠進入名人堂，甚至對於他們登上大聯盟的機會不抱任何期待。但有了這些成功的案例，也鼓勵著所有追夢的球員，不管你的順位有多低、在別人眼裡看來也許不夠出色，但仍舊有機會闖出屬於自己的一片天。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航