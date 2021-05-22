2021/05/22,
科技

因疫情停課在家學習，如何為孩子挑選第一台筆電？

因疫情停課在家學習，如何為孩子挑選第一台筆電？
Photo Credit: Depositphotos

我們想讓你知道的是

面臨最近疫情險峻，需要在家學習時，家長們應該會開始認真選購一台電腦給孩子使用。這份購買指南，適用於買給孩子在學習階段的第一台電腦。

文：昭彥老師

（本篇沒有接受任何業配，純粹以教育推廣出發點進行建議）

近幾年生活型態，許多人家中可能只有手機或平板電腦，但沒有配置實體鍵盤的電腦，面臨最近疫情險峻，需要在家學習時，家長們應該會開始認真選購一台電腦給孩子使用。這份購買指南，適用於買給孩子在學習階段的第一台電腦。

這篇文章會分成幾個部分來探討：

  1. 以2萬元為預算基準
  2. 如果可以，帶著孩子一起去挑選
  3. 推薦機種
  4. 教導孩子正確使用電腦的觀念

以2萬元為預算基準

如果是成人工作用的電腦，考量效能、可攜性、保固，我會建議三萬元以上的預算。

但對於孩子一般使用來說，大學以下，使用2萬～2萬5000元的筆電，已經可以應付所有學習用途需求了。

各家品牌筆電，通常每年推出新機種，用便宜價格出清庫存。因為現在技術已經成熟，通常都是在高效能、省電跟輕量化進行改善提升。

其實以現在2021年來說，即便購買過往兩年的中階以上機種，使用起來的體驗仍然是非常好的。

技術規格，請參考（以2021年5月上市規格進行建議）：

  • CPU：Intel i5 9代以上（2021年已經出到11代）或是AMD R5 3500U以上
  • RAM：8GB
  • 儲存裝置：256GB SSD搭配500GB以上HDD
  • 不插電至少可使用3小時

如果可以，帶著孩子一起去挑選

筆記型電腦是一個很成熟的產品，在我們生活中隨處可見，功能其實大同小異，價格卻從幾千元到幾萬元不等，取決於好的設計與用料組裝、保固服務。

強烈建議帶著孩子去挑選，如果是因為疫情，就在電商平台上選購吧，但至少讓他挑喜歡的顏色。

如果是在賣場，請提供店員預算，請店員推薦產品，然後讓孩子看外觀與重量、實際操作電腦，確認他是否喜歡：

  • 運作體驗：開幾個瀏覽器分頁、到YouTube網站試播影片，確認音量與音質、播放流暢度與螢幕色調
  • 操作體驗：開啟Word或Power Point，確認是否接受螢幕尺寸與鍵盤敲擊手感
  • 攜帶體驗：加上變壓器配件的重量提提看，判斷是否便於攜帶外出，建議不插電電力至少要可供應3小時、本體重量2公斤以下。

推薦機種

再次強調，我沒有接受任何品牌業配的合作，所以大家可以參考以下型號，去尋找類似的產品，到現場試用後，選擇適合的線上、線下平台購買：

  • 華碩：ASUS X514JF／X515JF
  • 宏碁：Acer A515
  • 惠普：HP 14s-dq2038TU

題外話：選擇macOS還是Windows電腦

我直接說自己看法，雖然我自己因為工作需求使用macOS電腦，但我不推薦大學以下的孩子使用macOS電腦，除非家長本身已經非常熟悉macOS，主要原因如下。

  • macOS電腦的保固只有一年，需另外加購，價格預算會超過三萬以上
  • 大多數的應用程式都是基於Windows作業系統進行支援，如果要在macOS電腦安裝Windows，需要另外花錢
  • 學校的公用電腦大都是Windows，操作習慣不相同，沒必要花時間學習多種操作方式

教導孩子正確使用觀念

買電腦其實不難，如何正確、長期使用電腦，才是家長該關心的。

除非有重度工作需求，在沒有零件意外故障前提下，都以3～5年為基本使用年限。

請務必提醒孩子做到以下幾件事，身為父母，自己也要以身作則：

  • 愛惜物品，不要把脾氣發在電腦上
  • 規定使用與休息時間，不可影響健康
  • 每次使用完，都把它收好，定期清潔消毒

我相信孩子們如果能遵守以上紀律，會將電腦的價值，發揮到最大的效益。

  • 我是昭彥老師，想了解更多資訊素養的學習、程式設計的學習資源，歡迎加入方格子會員，追蹤本專欄。也歡迎到好奇程式設計學校－粉絲專頁，了解更多教學心得、課程資訊。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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