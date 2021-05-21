指揮中心：一人開車不用戴口罩兩人以上同車要戴，疫情援助金、疫苗價差皆為假訊息

中央流行疫情指揮中心今（21）早於全國防疫會議結束後召開記者會，由副指揮官陳宗彥說明決議事項與澄清假訊息。其中，針對民眾自行開車是否需佩戴口罩，陳宗彥表示若是兩人以上同車應佩戴，獨自一人開車則可不佩戴。另外是工地工程人員在保持社交距離的情況下，用餐跟喝水可允許不佩戴口罩，其餘時間仍須遵守規定。

熱區地點分析將提供給縣市政府，並依縣市風險程度再撥送口罩

陳宗彥說明今早全國防疫會議決議內容如下：

目前防疫措施的目標為步調、做法和說法皆需一致，以利防疫政策可以共同推動，不造成社會混亂，因此請所有縣市政府務必遵守。 各縣市政府發布確診者足跡前，務必審慎確認後才對外公布，避免造成民眾困擾。 熱區地點分析，指揮中心在會議結束後將提供給各縣市政府，以利分析確診者足跡。 各縣市副首長務必協助各地醫療院所所需，務必協助盤點並且充分給予支援。 確診者後送到醫療院所或集中檢疫場所，衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）在早上8點前通知確診者最多的兩個縣市，以利後續的安排與調度。以近日的情況為例，會請雙北兩市副市長協助指揮，兩市相關的局處也請協助盡快將確診者後送。 民眾外出佩戴口罩，仍須依照外出全程配戴的規定處理。針對自行開車，若是兩人以上同車，應配戴口罩。若是獨自一人開車，不影響他人的情況下，可不配戴。工地的工程人員找到適當地點用餐跟喝水，是基本生活所需，在保持社交距離的情況下，可允許不戴口罩。其他時間仍需佩戴。 為了提高集中檢疫場所設置的能量，還是請地方政府協助盤點，將場所提供給指揮中心。指揮中心會協助評估是否設置。

針對全台各縣市社區篩檢站的設置，陳宗彥說明目前已設置篩檢站以及相關數量，分別為：台北市5個、新北市4個（今天會再增加3個）、宜蘭縣2個、桃園市1個（後續再增設2個）、彰化縣1個（後續評估是否加設）、苗栗縣1個、高雄市2個，以及連江縣1個。

有關各縣市疫情熱區，陳宗彥表示，熱區是作為地方政府疫調人員以及採檢站設置的參考輔助，指揮中心不會對外公布，也請地方政府配合。

針對防疫相關物資，陳宗彥說明先前都已因應地方醫療院所，以及防疫單位需要撥出。針對近日疫情迅速轉變所需，指揮中心依照各縣市風險程度，將再撥出數量不等的口罩，詳情如下：

確診案例500例以上：20萬片

50-100例：9萬

10-50例：5萬

10例以下：3萬

疫情援助金、疫苗價差皆為假訊息，籲民眾勿再轉傳

依據疾管署新聞稿，陳宗彥也於記者會上澄清以下3則相關訊息為假訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

溪湖確診個案的足跡：媽祖廟、全國超市、鍾尚霖、張耳鼻、黃昏市場

行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣1萬元

政府購買某廠牌COVID-19疫苗有10餘美元價差

其中有關疫苗購買，指揮中心重申，政府洽購之COVID-19疫苗，均選擇已進入臨床試驗二、三期，並具足夠科學文獻支持其安全性及有效性者為候選疫苗，由政府直接向總公司或其台灣分公司進行洽談，如台灣無分公司，則再與原廠指定之代理商或直屬銷售管道進行洽談。其中涉及商業談判及保密事項，如有不實錯誤訊息出現，均會影響洽談結果，籲請民眾疫苗相關資訊請以指揮中心公布為主，勿隨意散播、轉傳來源不明的訊息

指揮中心重申，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，切勿隨意散播、轉傳，以免觸犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條，或《社會秩序維護法》第63條第1項第5款規定，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。

指揮中心指出，民眾可利用第三方訊息查證平台等管道查證來路不明訊息，例如：My Go Pen、美玉姨、事實查核中心、LINE訊息查證、趨勢科技防詐達人，或向衛生福利部疾病管制署、地方衛生局等單位洽詢。

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核稿編輯：楊士範