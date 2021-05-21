傳菲律賓速食龍頭「快樂蜂」廣告拒用BL劇演員：粉絲揚言抵制、廠商否認

（中央社）菲律賓近年出現不少男男耽美劇，最近卻傳出速食業龍頭「快樂蜂」要求廣告公司避免讓BL劇演員在廣告中現身，引發爭議。「快樂蜂」出面否認，表示傳言並非事實。

菲律賓新聞網站InterAksyon報導，事件起因是女演員提汀比亞努維瓦（Teetin Villanueva）17日在社群網站貼出一張截圖，圖中寫道：「要確保演員不曾在BL劇中出現或演出。」

比亞努維瓦在截圖旁留言表示：「菲律賓…我們還有很長的路要走…。」

Philippines.. we have a long way to go.. pic.twitter.com/bvGyrfRLSB — Teetin Villanueva #BoysLockdown (@teetinv) May 17, 2021

之後一名BL劇迷點名「快樂蜂」（Jollibee），稱比亞努維瓦貼的訊息是由這家速食業者發布的。這名劇迷說：「我們必須為我們的演員挺身而出。」還號召其他劇迷抵制「快樂蜂」。

Just some of the castings from JFC. Yes, this is Jollibee, Greenwich, Mang Inasal, Chowking, Red Ribbon, Burger King, and more. We have to stand up for our actors. #BoycottJFC https://t.co/WCBuYetSzU pic.twitter.com/1P6zClEIEx — BL LIFE OF LOVE (@BLlifeoflove) May 17, 2021

速食業者「快樂蜂」於18日發布聲明表示，網路流傳公司選角條件排除BL劇演員的說法「絕非事實」。「我們正採取必要步驟，避免任何誤傳我們公司（立場）的類似事件發生」。

Here is the official statement of Jollibee Foods Corporation. Thank you. pic.twitter.com/eFSIGWdbfa — Bestfriend Jollibee (@Jollibee) May 18, 2021

根據影劇資訊網站MyDramaList，耽美劇描繪兩個男性角色間的戀愛關係，主角多是高中男生、大學生或年輕的專業人士。傳統上，菲律賓以外地區的耽美作品多由女性創作者為女性觀眾撰寫，但在菲律賓，許多耽美劇創作者和觀眾是男性。

根據這個網站，2020年以來，菲律賓出現68部耽美電視劇或網路劇（BL series）。

針對這個事件，馬尼拉同志驕傲（Metro Manila Pride）組織發表聲明，要求這家速食業者言行一致，不要只是營造形象，粉飾一直以來的歧視文化。

馬尼拉同志驕傲表示，菲律賓耽美劇近來興起，有助於LGBTQIA+（同性戀者、雙性戀者、跨性別者、酷兒、雙性人、無性戀者等）敘事在菲律賓媒體主流化。

這個團體表示，演員們選擇參與這項雖緩慢、但重要性並不低的文化變革，卻遭廣告主歧視，「這是險惡的，且不利於LGBTQIA+演員和他們的生計，尤其在持續的疫情大流行期間」。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範