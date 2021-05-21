歐洲議會壓倒性通過凍結《歐中全面投資協定》，表明對台協議不應受中國綁架

編譯：王國仲

為回應北京對歐洲議會成員「毫無根據且任意妄為」的制裁，歐洲議會於當地時間5月20日，以599票贊成、30票反對和58票棄權通過一項動議，凍結歐盟與中國在2020年底共同起草的《歐中全面投資協定》（Comprehensive Agreement on Investment, CAI）。

根據總部位於美國維吉尼亞州的政治新聞媒體《POLITICOLO》報導，該議程同時呼籲歐盟與美國密切合作、共抗中國，且表明與台灣的任何協定，不應被和中國的談判「綁架」。

在議會主要政黨皆表態支持情況下（包括立場中間偏右、過去是主要反對黨之一的歐洲人民黨〔European People’s Party, EPP〕），動議順利通過。

《歐中全面投資協定》談什麼？

歐中雙方約從2013年開始進行投資協定相關討論。該協定旨在增進雙邊貿易往來、為國有企業、補貼透明化等議題設立法律框架與共同規範。根據歐盟官方說法，《歐中全面投資協定》將取代其27個成員國與中方各別簽訂的數十項雙邊貿易協定。

對歐盟來說，與中國建立「公平的競爭環境」至關重要。布魯塞爾和歐洲企業希望藉此協定，消除中國對境外投資者的市場規範、執照要求，以及部分產業外資持股比例限制。

近年來，歐盟對中國投資環境有所疑慮，因此逐漸緊縮對中投資計畫，而中國對歐盟的作法表示異議。在2020年6月一場視訊會議中，總理李克強便向歐盟領袖表示，希望歐洲持續對中國開放市場。

《歐中全面投資協定》是一項極具野心的雙邊協定，除了雙邊投資外，更瞄準貿易、物流等多項議題，目標在協定簽署後持續討論、最終實現真正自由的雙邊貿易。

不過，儘管規模龐大、雄心勃勃，《歐中全面投資協定》在磋商階段就碰上不少問題。

首先，雙方（尤其是歐盟）都對議程的緩慢進展，感到挫折不已。儘管相關對話早在2013年就已經啟動，雙方直到2019年，李克強與時任歐盟執委會主席榮克（Jean-Claude Juncker）才取得共識，希望在2020年底前完成協商。

隨著協商持續停滯不前，歐盟在2020年9月轉趨悲觀，批評中方無意推動協商，且反而更專注於和美國的互動。中國糟糕的人權紀錄（如香港議題、新疆維吾爾人集中營等），更導致歐盟各國的不滿。

歐中交惡導火線：新疆人權問題

壓垮駱駝的最後一根稻草，是今（2021）年3月，歐盟（以及美國、英國與加拿大）針對中國在新疆侵害人權的行為祭出制裁。制裁名單涵蓋四名中方官員和一間建設公司（中國新建集團公司，實為中共國務院轄下的生產建設兵團），內容包括旅遊禁令、資產凍結等。這是繼1989年天安門事件發生後，歐洲各國對中國實施武器禁運（至今仍持續）以來的第一次制裁。

對此，中國則對超過10位歐盟會員國成員（包括歐洲議員、人權委員會成員與學者等）實施反制裁，稱其「惡意散播謊言與假資訊」。

中國的反制行動引起歐盟強烈不滿。歐洲議會議長薩索利（David Sassoli）在推特上表示，針對議會成員、人權委員會與相關機構的制裁「無法被接受，且將產生相當後果。」他並稱上述人員遭中國制裁的原因為「履行民主義務」。

其他歐洲政要，包括荷蘭首相呂特（Mark Rutte）、法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）、比利時副首相威爾梅斯（Sophie Wilmes），皆異口同聲批評中國作法「無法接受」，並召見當地中國大使以表抗議。

歐洲議會的議案內容也明確指出：「由於中國制裁行為，任何關於《歐中全面投資協定》的討論或批准，都由歐洲議會基於正當理由凍結。」

對此，中國自然不甘示弱。5月19日，外交部發言人趙立堅反擊：「中方對長期以來惡意傳播涉疆謊言和虛假資訊，嚴重損害中方主權和利益的歐盟有關機構和人員實施制裁，是維護自身利益的需要，也是對歐方搞制裁對抗作出的必要、正當和正義回應。」

趙立堅更稱，中方有發展歐中關係的誠意，也會堅定維護自身主權安全、發展利益。制裁對抗無助於問題的解決，對話合作才是正道。希望歐方能夠從中深刻反思，立即停止干涉中國內政，通過對話溝通增進雙方瞭解和理解，妥善管控分歧，推動歐中關係健康穩定發展。

儘管無法要求其27個成員國皆對中國議題發聲或取得共識，如匈牙利在4月份以「歐盟和中國已有太多議題待處理」為由，阻擋歐盟發表須由27個成員全數同意、批評中國在香港通過《港區國安法》的聲明，動議案的另一段敘述或許道出歐洲議會成員的心聲：

這項表決，「重申基本權利、言論自由、決策參與權、學術自由與對人權的保障，是民主制度的基石，永遠不會因歐中關係而被犧牲。威脅、恐嚇起不了效果，作為歐洲議會成員，我們會持續、積極地譴責並處理對人權與國際法的侵犯。」

隸屬綠黨的歐洲議會議員漢娜（Hannah Neumann）表示：「看來我們能取得大多數議員背書，在中國取消制裁令前，不進行關於《歐中全面投資協定》的任何討論。人權和民主比任何潛在經濟發展都來得有價值，至少這次是如此。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範