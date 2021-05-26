SurveyCake 問卷防疫懶人包，有效對抗新冠肺炎

面對來勢洶洶的新冠肺炎，SurveyCake提供哪些防疫應用情境？

新冠肺炎病毒蔓延全球，造成多數機構營運被迫調整或停擺。

商辦大樓人來人往，除了職員日常上下班外，每天也不少人員拜訪洽談。學術機構改為線上授課，學生的出席請假等班級管理也是一大問題。在這篇文章，我們將會分享在新冠肺炎的影響下，SurveyCake提供哪些防疫應用情境，協助你清楚掌握人員健康狀況，並有效管理班級事務、提升線上授課品質。

一、商辦機構

線上健康聲明表

在健康聲明表裡，你可以詢問訪客或相關人員的基本資訊，調查旅遊史以及接觸史，以便做後續統整及追蹤。若對上述範本內容有興趣，你可以在問卷後台直接免費套用。

Photo Credit：SurveyCake

線上健康聲明表範本－搶先看

Photo Credit：SurveyCake 線上健康聲明表

問卷擴散的管道－分享問卷

建好問卷後，該如何讓人員進行填寫？SurveyCake後台提供 3 種問卷分享的方式－「連結、程式嵌入碼、QRcode」。

Photo Credit：SurveyCake 多種問卷分享方式：連結、程式嵌入碼、QRcode

你可以將連結寄送出去或張貼在文章中，也可以透過程式嵌入碼將問卷嵌入在網站裡，更可以直接印刷問卷QRcode供人員掃描填寫。

鎖定重點追蹤對象－篩選組合

如果你想查看符合特定條件的填答者，例如近14天內有出國的人，你可以使用「篩選組合」的功能，輸入指定條件後一秒抓出符合條件的人。協助你從龐大的人員資料中，快速找出重點追蹤對象，也方便後續進一步聯繫。

Photo Credit：SurveyCake 查看符合特定條件的人（e.g. 近 14 天內出國的人）

溯源追蹤接觸史：日期區間篩選

使用日期區間篩選功能，你可以查看表單在特定時間內的填答狀況。例若某 A 探病訪客確認感染肺炎，而A訪客在 3/1 和 3/2 皆前來醫院探病，透過日期區間篩選，你可以將「3/1–3/2」填寫的人初步篩選出來，如此就能大致計算出A訪客在醫院內可能接觸到的人數規模。

Photo Credit：SurveyCake 查看特定時間填答的人（e.g. 3/1–3/2 填寫表單的人）

閱讀以下文章，了解更多：防疫肺炎！SurveyCake協助你建立線上健康申報表

二、班級管理

點名

透過線上點名機制，可以有效掌管學生在課堂上的出缺席狀況。老師在課堂一開始便進行點名，同時記錄缺席的學生狀況。點完名送出表單後，資料就會「自動記錄」在問卷後台，不用再額外花時間key-in歸檔，也不擔心資料記錄錯誤。

點名範本頁面－搶先看



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統計分析更簡單：統計圖表

系統會自動根據問卷回收來的資料生成統計圖表，讓你一眼立即查看數據分佈 。此外更支援圖表PDF匯出，不僅進階報告應⽤沒問題，分析判斷更加輕鬆直覺。



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抓出蹺課遲到的學生：問卷有效日

你可以透過「問卷有效日」設定點名表單的填寫時間，一旦超過指定時間，表單便會自動關閉無法進行填答。如上課時間為 9:00，則設定點名表單的開放填寫時間為 9:00~9:30，超過時間便無法進入填答。

Photo Credit：SurveyCake

請假

你可以請學生點擊網址連結或掃描QRcode的方式請假，不管是手機、桌機或平板都可以支援。就算學生口頭或電話告知，老師或行政也可以隨手拿出手機記錄請假資訊，降低資料彙整不完整的窘境。

問卷範本頁面－搶先看

Photo Credit：SurveyCake

資料保存即時完整：明細匯出

填完問卷後，資料便能即時寫入後台，不⽤手動key in。方便你即時掌握最新資訊、避免人員建檔疏漏，也能確保資料完整保存，節省更多人事成本。

Photo Credit：SurveyCake

結果傳遞零時差：公開結果

透過分享連結的方式，你可以輕鬆將問卷結果提供給團隊夥伴一同查看，SurveyCake提供圖表或明細結果分享形式，幫助團隊溝通更流暢，決策判斷更果斷。

Photo Credit：SurveyCake 公開圖表

Photo Credit：SurveyCake 公開明細

閱讀以下文章，了解更多：教職員必備！用線上表單輕鬆管理繁雜的班級事務

透過線上表單有效防疫

面對來勢洶洶的新冠肺炎，不管是想有效掌握人員健康狀況及旅外接觸史，還是想在遠端授課的同時也能兼顧班級管理，提升上課品質。SurveyCake 都能有效替你蒐集資料，自動進行資料分析，簡單快速篩選重點追蹤條件。

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本文經SurveyCake官方部落格授權刊登，原文發表於此。

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責任編輯：Iris

核稿編輯：Joanna