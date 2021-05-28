2021/05/28,
【攝影】《朝聖台灣》：那些為神服務的信徒與神職人員
Photo Credit: 一葦文思提供
我們想讓你知道的是
神明欽點的攝影師陳逸宏，三十年庶民信仰影像全記錄。
攝影．口述：陳逸宏
文字撰述：沈維巖
女性神職人員
為神服務
書籍介紹
本文摘錄自《朝聖台灣》，一葦文思－漫遊者文化出版
攝影．口述：陳逸宏
文字撰述：沈維巖
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【攝影．口述介紹】
陳逸宏，同時具有攝影記者、東港東隆宮王爺公子民、白沙屯拱天宮媽祖香燈腳三個身分。
1967年出生於台灣屏東東港。13歲在父親（台北市攝影學會成員）的耳濡目染之下，第一次開始接觸底片相機，從此踏上攝影人生。從小喜歡去廟裡看剪黏和神像，床頭書是《山海經》跟《封神榜》。談戀愛時很少在約會，都在衝廟會。
曾任職蘋果日報副刊攝影記者14年，主跑旅遊與美食。時尚、人像、婚紗、美食、商品，都曾是他鏡頭下的主角。30歲之後，或許是歲月的洗禮，或許是神明的召喚，他開始全心全意記錄廟會與祭典。曾獲多次新聞攝影比賽生活民俗類大獎，亦舉辦過多次攝影個展，經常參與各地民俗與文化類記錄片平面攝影與製作統籌。現為陳逸宏攝影工作室（EyeShot Photo Studio）負責人。
【文字撰述介紹】
沈維巖，曾任職傳播工作15年，工作足跡包括雜誌、報紙、出版社，歷任採訪記者、企劃主編、編輯主管，現為自由撰稿／編輯。擅長與熟悉領域：旅遊、美食、歷史人文、工具書。參與社會運動20年，關注同志與愛滋人權。
【本書特色】
- 第一手跟拍，猶如親臨現場：攝影作者累積30年廟會與新聞攝影專業，逾300幅撼動人心的第一手畫面，讓您彷彿置身現場。
- 廣開本裝幀，震撼度超還原：可完全展開的特點，無論是穿透力十足的震撼場面，或是內心最深處的祈求，在在令人感動。
- 廟會知識，看熱鬧也看門道：「長知識」及「小辭典」專欄穿插補充，讓您在觀賞或參與之際，更能深入瞭解廟會儀式的知識。
- 祕訣分享，掌握拍攝好技巧：「攝影經驗談」專欄，分享多年來作者拍攝燒王船、媽祖遶境進香的職人訣竅與心得。
- 近身觀察，信仰面貌全記錄：聚焦廟會的神職人員與信眾，充滿人文關懷與影像社會學的視覺張力，為最令人動容的見證記錄。
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航