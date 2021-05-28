2021/05/28,
藝文

【攝影】《朝聖台灣》：那些為神服務的信徒與神職人員

【攝影】《朝聖台灣》：那些為神服務的信徒與神職人員
Photo Credit: 一葦文思提供

我們想讓你知道的是

神明欽點的攝影師陳逸宏，三十年庶民信仰影像全記錄。

攝影．口述：陳逸宏
文字撰述：沈維巖

女性神職人員

朝聖台灣_圖01
Photo Credit: 一葦文思提供
官將首：相傳為新莊地藏庵（大眾廟）所發展出來的陣頭，與八家將裝飾有所不同，假牙與雲肩最易識別。攝於二○○八年，南鯤鯓代天府
朝聖台灣_圖02
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攝於二○一五年，東港東隆宮・請水
朝聖台灣_圖03
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攝於二○一五年，東港東隆宮・遶境
朝聖台灣_圖04
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攝於二○一五年，東港東隆宮・請水
朝聖台灣_圖05
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降龍羅漢濟公乩身 攝於二○○八年，南鯤鯓代天府
朝聖台灣_圖06
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攝於二○一五年，東港東隆宮・請水

為神服務

朝聖台灣_圖07
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玄武宮八家將嘴穿鋼針，以血見性 攝於二○○八年，南鯤鯓代天府・池王爺香期
朝聖台灣_圖08
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在鎮海公園海邊，操著鯊魚劍的乩童，半個身軀浸在海水中，為迎接王駕開路，氣勢萬千！攝於二○○六年，東港・迎王請水
朝聖台灣_圖09
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癸未正科，下中街輪值大千歲，小朋友身著正黃色服飾，走在拉縴傳承路上。 攝於二○○三年，東港東隆宮・王船遶境
朝聖台灣_圖10
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鸞生就是門生，是皈依在正神爐下的弟子，亦稱「鸞手」， 在扶鸞、扶乩儀式中負責扶持鸞駕、乩筆在沙盤上寫字的執事人員。 攝於二○○三年，東港東隆宮・遶境
朝聖台灣_圖11
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朝聖台灣_圖12
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手持驅邪虎牌的小女孩與一旁的藝陣人員 攝於二○○八年，灣裡萬年殿
朝聖台灣_圖13
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抱著天上聖母媽祖神像準備登船遊江的民眾。 攝於二○一七年，基隆外木港協安宮
朝聖台灣_圖14
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恭迎千歲帥旗癸未正科，下中街輪值恭迎「封府大千歲」帥旗。 攝於二○○三年，東港東隆宮・請水
朝聖台灣_圖15
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澎湖・小法 「小法」是澎湖在地特有的神職人員，又稱「福官」或「法官」，服務神與人，內容包羅萬象，訓練過程相當艱辛，與乩童搭配，缺一不可。 攝於二○○八年
朝聖台灣_圖16
Photo Credit: 一葦文思提供
屏東東港豐隆堂北斗星君統兵府楚府千歲駕前的護法：十三金甲戰帥陣。臺灣目前唯一的十三金甲戰帥陣，十分特殊。源於封神榜中，西岐之戰時戰歿的各類修成仙道的神獸，於封神台被敕封為北斗星君駕前護法。 攝於二○○六年，東港東隆宮・遶境
朝聖台灣_圖17
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武德宮楊府元帥乩身 攝於二○○七年，台南十三甲武德宮・送王
朝聖台灣_圖18
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操七星劍的乩童 攝於二○○八年，南鯤鯓代天府・池王爺香期
朝聖台灣_圖19
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「班頭」職務相當於古代衙門之衙役，為東隆宮轄下之振武堂之成員。平時於宮前替善男信女做祭改的工作，當溫王爺要出巡時，則負責開道護衛的工作。 攝於二○一五年

書籍介紹

本文摘錄自《朝聖台灣》，一葦文思－漫遊者文化出版

攝影．口述：陳逸宏
文字撰述：沈維巖

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【攝影．口述介紹】

陳逸宏，同時具有攝影記者、東港東隆宮王爺公子民、白沙屯拱天宮媽祖香燈腳三個身分。

1967年出生於台灣屏東東港。13歲在父親（台北市攝影學會成員）的耳濡目染之下，第一次開始接觸底片相機，從此踏上攝影人生。從小喜歡去廟裡看剪黏和神像，床頭書是《山海經》跟《封神榜》。談戀愛時很少在約會，都在衝廟會。

曾任職蘋果日報副刊攝影記者14年，主跑旅遊與美食。時尚、人像、婚紗、美食、商品，都曾是他鏡頭下的主角。30歲之後，或許是歲月的洗禮，或許是神明的召喚，他開始全心全意記錄廟會與祭典。曾獲多次新聞攝影比賽生活民俗類大獎，亦舉辦過多次攝影個展，經常參與各地民俗與文化類記錄片平面攝影與製作統籌。現為陳逸宏攝影工作室（EyeShot Photo Studio）負責人。

【文字撰述介紹】

沈維巖，曾任職傳播工作15年，工作足跡包括雜誌、報紙、出版社，歷任採訪記者、企劃主編、編輯主管，現為自由撰稿／編輯。擅長與熟悉領域：旅遊、美食、歷史人文、工具書。參與社會運動20年，關注同志與愛滋人權。

【本書特色】

  • 第一手跟拍，猶如親臨現場：攝影作者累積30年廟會與新聞攝影專業，逾300幅撼動人心的第一手畫面，讓您彷彿置身現場。
  • 廣開本裝幀，震撼度超還原：可完全展開的特點，無論是穿透力十足的震撼場面，或是內心最深處的祈求，在在令人感動。
  • 廟會知識，看熱鬧也看門道：「長知識」及「小辭典」專欄穿插補充，讓您在觀賞或參與之際，更能深入瞭解廟會儀式的知識。
  • 祕訣分享，掌握拍攝好技巧：「攝影經驗談」專欄，分享多年來作者拍攝燒王船、媽祖遶境進香的職人訣竅與心得。
  • 近身觀察，信仰面貌全記錄：聚焦廟會的神職人員與信眾，充滿人文關懷與影像社會學的視覺張力，為最令人動容的見證記錄。
朝聖台灣_立體書封+書腰_建檔版
Photo Credit: 一葦文思提供

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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