【攝影】《朝聖台灣》：那些為神服務的信徒與神職人員

攝影．口述：陳逸宏

文字撰述：沈維巖

女性神職人員

Photo Credit: 一葦文思提供 官將首：相傳為新莊地藏庵（大眾廟）所發展出來的陣頭，與八家將裝飾有所不同，假牙與雲肩最易識別。攝於二○○八年，南鯤鯓代天府

Photo Credit: 一葦文思提供 攝於二○一五年，東港東隆宮・請水

Photo Credit: 一葦文思提供 攝於二○一五年，東港東隆宮・遶境

Photo Credit: 一葦文思提供 攝於二○一五年，東港東隆宮・請水

Photo Credit: 一葦文思提供 降龍羅漢濟公乩身 攝於二○○八年，南鯤鯓代天府

Photo Credit: 一葦文思提供 攝於二○一五年，東港東隆宮・請水

為神服務

Photo Credit: 一葦文思提供 玄武宮八家將嘴穿鋼針，以血見性 攝於二○○八年，南鯤鯓代天府・池王爺香期

Photo Credit: 一葦文思提供 在鎮海公園海邊，操著鯊魚劍的乩童，半個身軀浸在海水中，為迎接王駕開路，氣勢萬千！攝於二○○六年，東港・迎王請水

Photo Credit: 一葦文思提供 癸未正科，下中街輪值大千歲，小朋友身著正黃色服飾，走在拉縴傳承路上。 攝於二○○三年，東港東隆宮・王船遶境

Photo Credit: 一葦文思提供 鸞生就是門生，是皈依在正神爐下的弟子，亦稱「鸞手」， 在扶鸞、扶乩儀式中負責扶持鸞駕、乩筆在沙盤上寫字的執事人員。 攝於二○○三年，東港東隆宮・遶境

Photo Credit: 一葦文思提供

Photo Credit: 一葦文思提供 手持驅邪虎牌的小女孩與一旁的藝陣人員 攝於二○○八年，灣裡萬年殿

Photo Credit: 一葦文思提供 抱著天上聖母媽祖神像準備登船遊江的民眾。 攝於二○一七年，基隆外木港協安宮

Photo Credit: 一葦文思提供 恭迎千歲帥旗癸未正科，下中街輪值恭迎「封府大千歲」帥旗。 攝於二○○三年，東港東隆宮・請水

Photo Credit: 一葦文思提供 澎湖・小法 「小法」是澎湖在地特有的神職人員，又稱「福官」或「法官」，服務神與人，內容包羅萬象，訓練過程相當艱辛，與乩童搭配，缺一不可。 攝於二○○八年

Photo Credit: 一葦文思提供 屏東東港豐隆堂北斗星君統兵府楚府千歲駕前的護法：十三金甲戰帥陣。臺灣目前唯一的十三金甲戰帥陣，十分特殊。源於封神榜中，西岐之戰時戰歿的各類修成仙道的神獸，於封神台被敕封為北斗星君駕前護法。 攝於二○○六年，東港東隆宮・遶境

Photo Credit: 一葦文思提供 武德宮楊府元帥乩身 攝於二○○七年，台南十三甲武德宮・送王

Photo Credit: 一葦文思提供 操七星劍的乩童 攝於二○○八年，南鯤鯓代天府・池王爺香期

Photo Credit: 一葦文思提供 「班頭」職務相當於古代衙門之衙役，為東隆宮轄下之振武堂之成員。平時於宮前替善男信女做祭改的工作，當溫王爺要出巡時，則負責開道護衛的工作。 攝於二○一五年

書籍介紹

本文摘錄自《朝聖台灣》，一葦文思－漫遊者文化出版

攝影．口述：陳逸宏

文字撰述：沈維巖

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【攝影．口述介紹】

陳逸宏，同時具有攝影記者、東港東隆宮王爺公子民、白沙屯拱天宮媽祖香燈腳三個身分。



1967年出生於台灣屏東東港。13歲在父親（台北市攝影學會成員）的耳濡目染之下，第一次開始接觸底片相機，從此踏上攝影人生。從小喜歡去廟裡看剪黏和神像，床頭書是《山海經》跟《封神榜》。談戀愛時很少在約會，都在衝廟會。



曾任職蘋果日報副刊攝影記者14年，主跑旅遊與美食。時尚、人像、婚紗、美食、商品，都曾是他鏡頭下的主角。30歲之後，或許是歲月的洗禮，或許是神明的召喚，他開始全心全意記錄廟會與祭典。曾獲多次新聞攝影比賽生活民俗類大獎，亦舉辦過多次攝影個展，經常參與各地民俗與文化類記錄片平面攝影與製作統籌。現為陳逸宏攝影工作室（EyeShot Photo Studio）負責人。

【文字撰述介紹】

沈維巖，曾任職傳播工作15年，工作足跡包括雜誌、報紙、出版社，歷任採訪記者、企劃主編、編輯主管，現為自由撰稿／編輯。擅長與熟悉領域：旅遊、美食、歷史人文、工具書。參與社會運動20年，關注同志與愛滋人權。

【本書特色】

第一手跟拍，猶如親臨現場：攝影作者累積30年廟會與新聞攝影專業，逾300幅撼動人心的第一手畫面，讓您彷彿置身現場。

廣開本裝幀，震撼度超還原：可完全展開的特點，無論是穿透力十足的震撼場面，或是內心最深處的祈求，在在令人感動。

廟會知識，看熱鬧也看門道：「長知識」及「小辭典」專欄穿插補充，讓您在觀賞或參與之際，更能深入瞭解廟會儀式的知識。

祕訣分享，掌握拍攝好技巧：「攝影經驗談」專欄，分享多年來作者拍攝燒王船、媽祖遶境進香的職人訣竅與心得。

近身觀察，信仰面貌全記錄：聚焦廟會的神職人員與信眾，充滿人文關懷與影像社會學的視覺張力，為最令人動容的見證記錄。

Photo Credit: 一葦文思提供

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航