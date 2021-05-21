【專訪】就醫如身處孤島，指揮中心手譯員蕭匡宇呼籲「保障聾人知的權利」

在指揮中心的疫情記者會上，都能在畫面的一角看見手語翻譯員為聽障同胞傳達訊息。在指揮中心擔任輪值手語翻譯員的蕭匡宇接受《中央社》訪問分享工作經驗，同時呼籲衛福部應推動視訊手譯，保障聽障同胞知的權利。

手譯員為何沒戴口罩？聾人團體：臉部表情如言語抑揚頓挫

（中央社）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情延燒，醫療院所紛紛嚴格管制進出人員，聾人一旦因疾病住院，恐面臨聽不見、說不出的溝通窘境，如身處孤島。手語翻譯員呼籲儘速推動視訊手譯，保障聾人知的權利。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情升溫，中央、地方幾乎天天開記者會說明最新疫情發展，直播時有網友發現手語翻譯員未戴口罩引發討論，卻鮮少有人關注手譯員服務的聾人所遇到的防疫、就醫困境。

在中央流行疫情指揮中心擔任輪值手語翻譯員的蕭匡宇，20日接受《中央社》記者專訪時說，手譯員除了在疫情期間支援各縣市記者會手語翻譯，聽障者就醫、職訓、面對司法案件時若有需求，也會向地方政府申請手譯員的翻譯服務。

無聲的世界遇防疫困境，聾人病患就醫如身處孤島

蕭匡宇說，根據統計，各縣市手語翻譯服務中，有50％以上發生在醫療場域，持乙級證照的手譯員會陪同聽障者就醫並協助翻譯，但全台僅50多人具乙級證照，不僅人力有限，也遇到許多難題。

蕭匡宇指出，曾有手譯員在醫院協助翻譯時，被醫師要求和患者保持非常遠的社交距離；也曾遇過醫師自認筆談即可溝通，不顧病患需求便將手譯員趕出病房，後來發現無法溝通又再次叫回手譯員，完全不尊重聾人與手譯員。

他強調，手語和口語是兩種全然不同的語言體系，不同語系翻譯時多少都有語意上的落差，加上聾人有其獨特的生活、溝通文化，而醫療又是相當專業的領域，手語翻譯仍有其重要溝通功能。

目前基於防疫考量，手譯員無法陪同聾人進入醫院，更不可能進入病房陪同翻譯，另因所有人口罩戴緊緊，聾人連唇語都讀不了，如何確保聾人就醫權益成為一大隱憂。

Photo Credit: 中央社 國內COVID-19本土疫情升溫，卻鮮少有人關注手譯員服務的聾人所遇到的防疫、就醫困境，手語翻譯員蕭匡宇（圖）呼籲，衛福部應推動視訊手譯，保障聾人知的權利。

蕭匡宇說，聾人就醫時，往往只能以筆談溝通，但理解程度有限，常感到自己「知的權利」被剝奪，也很沒有安全感，如身處孤島；即便有家人陪同就醫、協助了解病情，但聾人也只能透過家人得知二手訊息。

蕭匡宇呼籲，衛福部應比照遠距看診、遠距教學模式，在病房內以視訊方式進行遠距手譯，確保聾人能明確表達意見，也能理解醫護人員的指示。

另因手譯員仍得陪同聾人就醫、接觸的對象和區域都相當廣，蕭匡宇也呼籲將手語翻譯員列為公費疫苗優先接種對象，在保障聾人權益的同時，也保護手譯員的工作安全。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範