美國德州挑戰50年來憲法高牆：即使是被亂倫、強暴，懷孕滿6週就禁止墮胎

編譯：吳宗宜

德州通過法案：禁止「心跳墮胎」

美國德州州長阿博特（Greg Abbott）在5月19日簽署了《德州心跳法案》（Texas Heartbeat Act），禁止婦女在醫院能夠偵測到胎兒心跳後墮胎，而胎兒最早可能在懷孕6週時就有心跳，很多婦女甚至都還不知道自己已經懷孕。

阿博特表示：「上帝賦予了我們生命，然而每年都有數百萬名兒童因墮胎而喪失活下去的權利，在德州，我們致力於挽救那些生命，這正是德州立法機構在這會期做出的努力。」

這項最新立法，是德州參議院今（2021）年的第8號法案（Bill 8），規定孕婦在醫院能夠檢測到胎兒心跳後便禁止墮胎，除非被醫生認定有緊急醫療情況。而即使婦女因為強姦或亂倫而懷孕，該法依然不允許醫院提供墮胎服務。

上週，該法案在德州參議院以18票贊成、12票反對獲得通過；在眾議院院以83票贊成、64票反對通過。

該法案在德州眾議員的歡呼中通過，共和黨籍州眾議員斯勞森（Shelby Slawson）稱，該法將從德州人心臟開始跳動的那一刻開始，保護他們寶貴的生命。

然而，許多民主黨籍州議員反對該法案，當斯勞森提出那些檢舉墮胎的人將獲得1萬美元時，民主黨籍眾議員科利爾（Nicole Collier）表示，「該法案基本上就像是樂透。」

曾擔任護理師的民主黨籍州眾議員霍華德（Donna Howard）表示：「儘管數十年以來、直到今天，你們都試圖立下各種障礙阻止婦女墮胎，但總會有婦女尋求墮胎，因為不是每個婦女都有能力生養孩子。男生常常不需要為小孩負責，但我們女性需要，這會大大影響我們的人生。」

這項立法讓德州成為挑戰1973年美國最高法院的判例，也就是羅訴韋德案（Roe v. Wade）的前鋒，該判例是美國確保婦女合法墮胎權的里程碑，至今也讓美國婦女都擁有墮胎權。

羅訴韋德案：美國女性墮胎權關鍵判決

1969年8月，德州女服務生麥考維（Norma McCorvey）意外懷孕，在朋友的建議下謊稱自己遭到性侵要求合法墮胎，但後來因未能提供警方報案證明，只能轉往非法的診所墮胎，該診所隨後遭到警察查封。

她隨後化名羅（Jane Roe）委託律師提告德州達拉斯檢察官韋德（Henry Wade），指控德州禁止墮胎侵犯她的隱私權，該案一路上訴美國最高法院。1973年1月22日，最高法院以7：2表決通過，裁定德州限制婦女墮胎違反《美國憲法第14條修正案》。

根據德州健康與人類服務委員會的數據，該州在2020年有5萬3000例墮胎案件，而自2001年以來，該州的墮胎案例已大幅下降。

該法案將於9月1日生效。共和黨籍州眾議員斯勞森發文支持該法案：「一旦檢測到心跳，那無辜未出生的生命就會受到保護。」

該法案的撰擬者之一、州參議員休斯（Bryan Hughes）表示，他希望德州的墮胎禁令成為其他州效法並成為嚴格墮胎法的榜樣。他在推特上說：「德州心跳法案是德州歷史上最偉大的、保護生命權的法案，該法將成為美國的榜樣。」

德州計劃生育投票組織（Planned Parenthood Texas Votes）主任梅卡多（Dyana Limon-Mercado）則反對該法案：「對於月經週期正常的人來說，她在錯過一次月經後，只有2週的時間可以預約醫生、確認自己是否懷孕、考慮並做出決定是否墮胎，另外，她還要遵守德州政府現有對懷孕婦女和醫生的各種限制，禁止懷孕6週以上婦女墮胎根本就是全面禁止墮胎。」

美國公民自由聯盟德州分會（American Civil Liberties Union of Texas）的政策專家提格勒（DrucillaTigner）表示，德州的新法律是美國最嚴峻的墮胎禁令。「這項禁令不僅違反了最高法院半個世紀以來的判例，也為反墮胎者提供機會，讓他們得以上法院控告那些執行墮胎的人。不要誤會，墮胎在德州是合法的，並得到了大多數德州人的支持，州長簽署的法案無權挑戰憲法。」

該立法也引起了律師界的強烈批評，400名律師聯名寫信警告州議會，警告該法案使用的文字過於廣泛，可能會產生無法預見的後果，顛覆現有司法體系的基石。

德州大學法律系教授塞珀（Elizabeth Sepper）也表示，聯邦法院不太可能接受該法案，「你不能剝奪憲法賦予人民的權力，然後讓人民因為這樣被其他人民告上法院，聯邦法院會立刻說：嘿！等一下，你不能將州法凌駕於美國憲法之上，並用州法介入人民的私人事務。」

古特馬赫研究所（Guttmacher Institute）首席政策律師納許（Elizabeth Nash）也表示，該法極為殘酷：「讓任何人可以任意起訴墮胎者，將增加非常多無意義的訴訟，讓婦科診所面臨大量訴訟和高額訴訟費，使其難以營運。德州的這項法律，顯然是禁止孕婦控制自己的身體，阻止他們做出關乎自己未來的決定。」

墮胎權利支持者正猛烈抨擊該法案，德州進步組織（Progress Texas）的戈麥斯（DianaGómez）便批評，這個法案是美國最極端的墮胎限制法之一：「讓我們釐清一點，墮胎是健保保障的，在德州仍然合法，這項6週後便禁止墮胎的法律違反憲法，其他州類似的禁令已被各地的聯邦法院推翻，無論阿博特州長簽署什麼法案，最高法院的羅訴韋德案仍然是各級法院應當遵守的判例，沒有法案可以禁止墮胎。」

Photo Credit: AP / 達志影像

各州相繼立法、大法官保守派占多數，婦女墮胎權將失守？

德州並非唯一立法限制婦女墮胎權利的州。

今年美國至少有16個州都相繼通過反墮胎法，包括南卡羅萊納及愛達荷州，都在今年立法禁止婦女在醫院可以偵測到胎兒心跳後墮胎。阿肯色州和奧克拉荷馬州的法案則幾乎完全禁止墮胎；蒙大拿州則禁止婦女在20週後墮胎。

不過這些法案均未生效，有些是因為各級法院的阻擋，有些是因為生效日還沒到。相對地，在2019至2020年，沒有一個州通過禁止墮胎的法案。

美國阿拉巴馬州議會5月中旬通過《人類生命保護法》（Human Life Protection Act），規定只有在胎兒嚴重危害母親健康的情況下，才得以進行人工流產，否則負責進行墮胎的醫生將面臨10年以上、最高99年有期徒刑。而且無論在被強暴、亂倫或少女未成年的情況下懷孕，皆不得進行人工流產，這是目前最嚴格的反墮胎法案之一，引發輿論譁然。

美國最高法院於5月17日宣布受理密西西比州的反墮胎法案，該法案在2018年3月，由密西西比州時任州長布萊恩（Phil Bryant）簽署通過，嚴格規定除非面臨生命危險或胎兒嚴重畸形，婦女在懷孕15週後禁止墮胎，若醫生對懷孕15週以上的婦女執行人工流產手術，將面臨罰款或吊銷執照的處罰。

密西西比州檢察長費奇（Lynn Fitch）表示，她致力於維護法治，包括捍衛該法的合憲性：「密西西比州議會通過了這項法律，以促進婦女的健康並保護生命的神聖性和尊嚴。我仍然致力於促進婦女權利，並保護未出生胎兒的合法權利。」

至最高法院控告密西西比州政府的生育權中心（Center for Reproductive Rights）主席諾瑟普（Nancy Northup）發表聲明：「生育權正敲響警鐘。最高法院剛剛同意審查密西西比州的墮胎法令，該法案無疑違反了最高法院近50年來的判例，並試圖推翻羅訴韋德案，如果他們成功，後果將不堪設想。」

該中心的法律主管里克爾曼（Julie Rikelman）也表示，「如果羅訴韋德案被推翻，這意味著大約24個州將擁有完全禁止墮胎的法律，其中11個州，包括密西西比州，在羅訴韋德案被推翻後，他們禁止墮胎法律將立即生效。」

此訴訟有可能改變美國最高法院50年來「同意墮胎」的判例。1973年，美國聯邦最高法院在羅訴韋德案中，認定女性墮胎權，是憲法增修條文第14條提到的「正當法律程序」及「平等保護條款」所保障，婦女可在懷孕前3個月自行決定是否墮胎，政府不得干預，婦女墮胎權在美國自此受到憲法保障。

但現今美國聯邦最高法院9位大法官中，保守派與自由派的比例為6：3。前總統川普（Donald Trump）提名2名保守派大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）與卡瓦諾（Brett Kavanaugh）後，在去（2020）年10月，又提名曾公開反對墮胎的保守派大法官巴雷特（Amy Barrett），接替癌症病逝的大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）。

在保守派大法官佔多數情況下，憲法保障的婦女墮胎權可能面臨重大挑戰，羅訴韋德案判決極有可能被推翻。最高法院大法官將在今年秋天進行辯論，明（2022）年春天做出判決。

新聞來源

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範