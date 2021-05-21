2021/05/21,
財經

防疫保單掀停售潮，保險精算師：賣太好會被主管找去「喝咖啡」

防疫保單掀停售潮，保險精算師：賣太好會被主管找去「喝咖啡」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

保險精算師除了專注於數學計算外，還需具備分析技能和商業知識外，做到洞悉人類行為舉止，把「未知事件」透過機率算出來。

隨著疫情加劇確診人數攀高，近日多家保險業者緊急下架防疫保單，受到金管會關切，目前已有14家保險業者承諾金管會保險局將會好好檢視，藉以提供更好的商品，保障民眾的權益。而業內人士卻透露，精算保險商品的時候，最怕保單太熱賣，這樣會被主管找去「喝咖啡」。而防疫保單精算程度也相對困難，除了資料較不透明外，目前情況來看確診機率很高。最後提醒民眾要購買防疫保單，一定要注意除外條款，以免保了不賠成為冤大頭。

疫情擴大防疫保單停售潮

因為疫情升溫，全國已經升級三級警戒。近日立法院舉行財政委員會，多位立委關注防疫保單停售潮。本來因為疫情日趨嚴峻，防疫保單再掀民眾搶購熱潮，卻導致陸續有多家業者出面喊停，恐讓民眾無法獲得相關保障。

金管會保險局長施瓊華說，近期本土案例大增，考量疫情發展，現在疫調方式和前段時間已不相同，也代表保單前提有很大的改變，因此有業者表示，接下來將調整商品後，重新上市新商品。

施瓊華表示，已請業者儘量在風險控管額度內，重新檢視、試算，能否同時兼顧風險上限並提高防疫保單的銷售限額。

施瓊華指出，14家業者都在會議中承諾保險局會好好檢視，其中部分業者表示若可洽到再保，銷售限額就能再往上衝；有些業者則表示會去評估、調整商品線。

其中，國泰產「心疫滿分」專案搶先停售、新安東京海上產險的兒童居家照顧費用保險陸續暫停收件，導致旺旺友聯產險跟進宣布「疫應俱全」與「情疫相挺」專案今（21）日起暫停收件，富邦產傳出擬於今日後暫停受理「疫起守護」專案。

據保險局統計，目前還有在銷售的防疫保單，包含27張個人險與10張企業險，各由11家與7家產險販售，經整體歸戶、扣除重複以後，共14家產險業者。

保險精算師：保單賣太好，主管會找我們「喝咖啡」

保險精算專員Paul解釋，一般來說，保險精算師的責任是要在風險及不確定性，做出精密的計算，要讓保險商品在處於要賣得出去、卻不能賣得太好的狀態。

精算師是處理風險及不確定性的金融風險的職業，除專注於計算外，還需具備分析商業能力，洞悉人類行為舉止，也要對金融系統有理解。才能設計風險控制機制，要把「未知事件」透過機率算出來。

Paul表示，因為疫情加劇，導致防疫保單太「暢銷」，這樣情況會被長官找去喝咖啡。

就目前大多數業者緊急停售的情況，是計算後察覺到確診和隔離發生率太高，不符當初精算模型假設，這樣公司會虧大錢，才緊急下架。簡單說，就是保險商品太熱賣，通常計算出了問題。

Paul說明，現在各家停售公司，為了因應金管會的囑託，為了彌補計算錯誤，大多可能採調高保費、或簽再保合約以及調低保額的方式，亡羊補牢。

據保險精算業內人士指出，停售風潮來看，代表從「數字」上告訴你，疫情真的很嚴峻。他建議若有防疫保單，建議民眾真的可以斟酌參考保障自己，因為從客觀數字上看確診率很高。

業內人士認為，金管會道德勸說，不希望保險公司把防疫保單撤掉，盼疫情期間可以給民眾一點保障。但最大的問題是資訊不透明，對精算師來說是很大的困擾，如果有許多資訊不準的話，怎麼算都是錯的。

Paul表示，就這次防疫保單來說，精算師都會把不確定因素考慮進去，透過篩檢量和陽性率來估計。

業內人士無奈的說，有時精算像做數學題目，題目數字要自己湊，這樣排列組合非常大。而且精算也要考慮人類心理、行為舉止等，一不小心很容易失誤，精算師必須想辦法控制風險，在公司和民眾間做出最好的安排。

Paul提醒，若民眾要購買防疫保單，一定要注意「除外條款」，例如有的寫在哪些區域移動、或者什麼情況不理賠。注意看各家詳細規定，千萬不要買了很多防疫保單，發生意外的時候，都無法理賠成為冤大頭。

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核稿編輯：翁世航


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