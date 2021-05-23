【專訪】《你是我最艱難的信仰》詩人凌性傑：有話想說的狀態，其實是一名作家的資產

人生而在世，宗教信仰可以說是精神的寄託。那麼，將創作視為信仰又是什麼樣的感覺？「每一個人生階段，要面對的課題不同，相信的對象也就不太一樣。」創作的階段也是如此嗎？在台灣本土疫情尚未打亂你我的生活之前，《關鍵評論網》專訪了在文學創作路上，依照自己的步調與風格，走了三十年的詩人凌性傑。

凌性傑在建國中學任教多年，他除了自己的現代詩與散文創作之外，也編選了多部的作品，包含《青春散文選》（吳岱穎合編）、《靈魂的領地：國民散文讀本》（楊佳嫻合編），嘗試著讓更多讀者能夠親近文學。為了讓學生能夠更親近古典作品與現代詩，他寫過《自己的看法》談古文與寫作，現代詩則與同校的另一位詩人吳岱穎合著了《更好的生活》。

五月某個週五的午後，我們在咖啡廳裡與凌性傑會面，聽他聊聊三十年的創作之路帶給他的人生什麼樣的體會與紀錄、創作的漫漫長路他如何保持寫作習慣、這條路上哪些前輩作家又給予了他養分，讓他樂於持續打造「詩意的棲居」，而未來的他又想前往何方。

Photo Credit: 黃毓純攝影 任教於建國中學多年的詩人凌性傑，於今年5月出版了《你是我最艱難的信仰》詩文選，為他創作三十年來的精選集結。

只有經得起洗磨的，才能存放在這裡【註】

為自己的作品編選，凌性傑早在十年前已有了首次的經驗，分別在2010、2011年陸續出版了情詩選《愛抵達》以及《有信仰的人》。凌性傑表示，當時基於不想要直接重出兩本舊作《解釋學的春天》與《海誓》，因此在《愛抵達》裡做了新的嘗試——在情詩之外加入了許多的小品文或短文，這些他認為與讀者較沒有距離的文類。

凌性傑表示，十年前的選集類似舊版重出，如今呈現在讀者眼前的《你是我最艱難的信仰：凌性傑詩文選》則像是創作生涯回顧。「原先想選入詩文選的作品真的太多了，份量是目前看到的兩倍之多，後來我覺得真的得用『減法』思考，非留不可的才留下來。無法變成一個整體，即使它作為單篇內容再怎麼好，終究是得放棄。」凌性傑表示，中間原先有許多長篇的散文，到後來都得優先捨棄，或是只擷取其中一小部分保留。

談及收錄在詩文選裡頭的作品，凌性傑表示節錄的內容就保留其原本的樣貌、不再更動，但也因此讓他感到兩難。「我有觀察到，詩的語句腔調很可能幾十年前還存有協調性，但散文太難了。」收錄在詩文選裡的作品，最早是他在十七歲時寫下的，有些竟然能夠與三十年後的作品對話，「我要留的就是這樣的內容」。

你也願意嗎？跟時間低頭

那麼，這次編選最困難的是什麼？凌性傑苦笑著說是作品次序的編排。他表示原先的編排方式是將最新的作品放在第一卷，後來和責任編輯討論後，決定打破作品時間的次序，改採取主題式分法，未料這也打破了凌性傑先前「不特地為創作記錄時間」的特殊原則。凌性傑表示，他以前只會在檔案名稱註明創作時間，對外發表或出書時，則盡量將時間抹去。「這次的詩文選因為作品時間橫跨三十年，就非得標註時間，讓作品的位置因而比較清晰。」

凌性傑分享，他以前覺得為作品標記時間沒什麼必要，後來才發現蘊含在其中的意義。「寫下來的作品會為我留下時間的刻痕，但我可能是最先忘記的」。一次尷尬的經驗是曾經和職場上的同事爭辯2008年時他們曾經去了什麼地方、做了什麼事，當時的他對自己的記憶力很有信心，未料同事翻出爾雅日記《2008／凌性傑（美麗時光）》打臉了他的說法。「時間刻痕就在那邊，我後來也覺得是很好的事，而這樣的心境轉換也是時間帶來的。」

談及如何看待十年前與如今的自己，凌性傑回答十年前的自己有著較多的堅持與原則，「面對生活和寫作都是，因此就比較龜毛、包袱也比較多。」十年之間，他的心境也歷經轉換，變得比較溫和、也沒有那麼多的稜角。最重要的是，他提及現在較有辦法從容地看待過去寫下的作品，「即使現在的我覺得當初真的寫得不好，盡量選擇自己喜歡的內容保留下來。」

Photo Credit: 黃毓純攝影

幾年前，凌性傑曾編選了二魚文化的《2018臺灣詩選》，在〈序文〉中提及在生活的角落中，「尋覓聲音、意象、結構、意義兼備的作品」。於是我問他這次以何種標準看待自己的詩文選。他回答是看整體，最主要看重的還是思想跟感情層次。凌性傑表示，詩文作品要傳達的技術應該都符合他對聲音與意象的基本要求，「我自己可以過得去，最重要的還是作品的意義結構」。

回望自己過去的創作，他表示某一些詩的精神特質，如今看來他依然喜愛，有一些則需要保持適當距離。凌性傑回憶起求學時代因為熱戀而寫下的情詩，笑說「簡直就是瘋子寫出來的作品」，他表示這些作品過去曾收錄過，但如今的他無法讓這樣的作品出現在目前的詩文選裡。另一種需要保持距離的，就是負面到近乎絕望邊緣的作品，「我也不會把它們召喚起來，這些作品的能量對目前的我來說很可怕，都是很強烈的情緒——愛與死。」

翻閱凌性傑早年的詩和散文作品，可以發現某些作品的題目是相同的，而他以不同的文體來處理。凌性傑回答，〈濕樂園〉同名詩作是實驗性質的作品，當時的他讀了許多西方思想家的作品，因此特別想在文學世界裡創造一個屬於自己的神話系統，異國情調的意象元素也因此特別多。〈午後病房〉不論是散文或是詩，就相對地貼近真實許多，凌性傑提及寫實或是現實感較強的內容會用散文處理，超現實、跳脫自身生命經驗以外的，就會以詩的文體處理。

甚早就開始踏上創作之路的凌性傑，是如何保持創作習慣？「寫東西這件事如果停頓太久，技術就會變弱。」他表示不管如何，仍舊保持每天記錄的習慣。「我還是會隨身攜帶小筆記本，想到什麼就記錄下來。」他表示隨手記下的內容也不見得是自己原創，有的時候會是抄寫書本的內容。他舉例先前讀到小說家村上春樹在談「語調」，村上表示「語調就是小說的文體」。凌性傑表示他有許多的創作概念與村上相像，他也認為說話的語氣就決定了作品的好壞。

他憶起某一次在校內分享如何撰寫考試作文時，學生問他如何在考試作文維持一定的水準、拿到想要的分數。凌性傑笑說，當時的他就請問問題的學生過來，伸出他慣用手中指上的繭刮了學生的臉，對著學生說「刮人會痛」就能拿到不錯的分數。面對考試作文，凌性傑認為要維持在隨時都能夠書寫的狀態，畢竟考試作文無法速成。「我覺得創作也是如此，我每天都會維持想事情的習慣，有想法就先記下來。另個方式就是在臉書創一個群組，裡頭只有我和我的分身帳號」凌性傑說會將寫作的素材（包含照片）都放在群組裡，等到有完整的創作時間，再慢慢完成它。

現在的我還是覺得想要訴說、有話想說的狀態，其實是一名作家的資產。因為哪一天如果你不想再說話了，很可能寫作就從此中斷了。

作為凌性傑的長期讀者，我觀察到這次收錄在詩文選裡頭的新作，語句的長短和風格都與過去的他似乎有些不一樣了。凌性傑笑著說，以前創作時長句子用得較多，讀起來較為沉重；異象也太緊密，會有窒息感。「現在創作我會嘗試著克制，不要讓作品發展成篇幅太長的怪物」。凌性傑表示，詩作如果能夠在二、三十行內將他想要講的概念完成，就不要像過去的自己寫到六、七十行。

凌性傑也談到正在思索如何讓長詩的創作不會讓人感到臃腫、沉重，但他也坦言目前還沒有找到最合適的方式。反而，「我以前覺得自己不太會寫短句，最近覺得比較上手些了。短句其實比長句難寫，因為句子愈精簡愈難。」凌性傑坦言，一方面是心境上對於長、短句的感受也不同於以往，另一方面是他吸收的古典養分，像是律詩、絕句也是在極短的篇幅內創作。

詩意的棲居，我每每感到幸福

摸索出屬於自己的創作風格，是每個寫作者的必經之路。而在這條路上，或觀摩學習，或有仰望的對象。除了去年他出版的《文學少年遊》在副標題就點名的蔣勳，凌性傑表示台灣現代詩人令他反覆閱讀的詩人當屬楊牧和瘂弦。凌性傑表示，楊牧和他的養分較為相像，都是來自於古典，尤其楊牧的研究領域是詩經，詩經許多的比喻方式都出現在其詩作當中。「楊牧在創作現代詩時，從古典取得許多珍貴的素材。楊牧的詩作裡，許多蟲魚鳥獸的名字，在當代生活並不常見。」就凌性傑的觀察，楊牧是很有意識地藉由動植物的形象寄託自己的想法。

瘂弦在凌性傑的眼裡則是天生的詩人，雖然只出版一本詩集，但一出版就達到高峰。「瘂弦創作的概念是很西方、現代人的，談生存的處境，又有很多超現實的想像，我也很喜歡。但他的超現實又不像商禽那樣不能理解。」凌性傑認為瘂弦另個突出點在音樂感，「瘂弦本身說話聲音就很好聽，也演過話劇，可能因為受過這樣訓練，讓他的詩讀起來，音樂感很好。」

古典的養分，凌性傑回憶起研究所時最喜歡的詩人是李白，甚至當時期末點書也都會選李白的詩文集。凌性傑談及，李白挑拓、飛揚跋扈的性格，與他當時的狀態很像，「就是一個很爆裂、狂放的狀態」。但他坦言後來漸漸喜歡上的是王維的作品，尤其是王維晚年的詩作。凌性傑表示年輕的他讀不進禪詩，也是四十歲之後，才比較有辦法欣賞佛經以及佛教文學的詩作。

至於外國的詩人，凌性傑回答他一直喜歡的是聶魯達的情詩。他特別提及了二十多年前電影《郵差》上映，就是聶魯達的故事。他表示當時還買了這部電影的原聲帶，當中就以眾多好萊塢巨星與流行歌手朗誦聶魯達的作品，其中他最喜歡的就是瑪丹娜朗誦的版本。

另一個他喜歡的詩人是去年甫獲諾貝爾文學獎的美國詩人露伊絲・葛綠珂（Louise Glück），凌性傑表示葛綠珂的作品《野鳶尾》令他感同身受，尤其葛綠珂在詩作中與各式各樣植物的對話其極虔誠，「那樣的感覺就很像與上帝、信仰對話。」凌性傑認為葛綠珂將人類的精神層次挖掘得極深，縱使葛綠珂早年飽受精神疾患所苦，將詩作視為寄託、藉由寫詩來調養自己。

「葛綠珂是個非常虔誠、默默在自己園地裡做事情的人，她也沒有太多的社交，那就是我很嚮往的生活。」凌性傑表示，詩如果要有能量，葛綠珂的形式他很推崇。

讓自己的存在，變成某種祝福

面對自己在創作與閱讀上的轉變，凌性傑坦言原因可能來自年紀跟生理狀態的變化。他笑言就是意識到自己即將變老，生活步調也無法再這麼快。「很多時候我感覺不單純只是精神層次的轉變，可能是來自生理層次，生理狀態會影響精神方面的需求。我的精神食糧也發生了變化，不太喜歡讀暴力感、厭世的作品，以前很喜歡的，現在也覺得『就夠了』，無法再吸取更多」。

於是乎他開始調理自身的能量，每天都會抽出五到十分鐘的空檔打坐，將身體照顧好，精神狀態也隨之安穩。開始爬山和健身，他表示也是發洩情緒的好方法。「我以前真的是情緒太飽滿的人，容易狂喜和狂怒，兩者都不是好的狀態。太高興為何不是好事？想想看我們以前讀過的〈范進中舉〉，這就是很典型因為太高興而傷身的例子。」凌性傑表示，如今他認為最理想的情緒，名叫平和。

訪談尾聲時，我詢問凌性傑未來的創作想要到達什麼樣更遠的地方。他表示未來的創作想要試著連結到當今的大環境，期許自己的創作能夠給予讀者祝福的能量。他表示即使是要寫一些傷痛經驗，「它也應該是有救贖力量在的。」

凌性傑表示對自己抱持著一個期待，也就是不管未來能不能寫，都可以嘗試著更接近「開悟」的狀態。他列舉了耶穌、釋迦摩尼、德雷莎修女等人，表示這些開悟者都太偉大了，他只要能嘗試著接近一點點就好。「開悟就是叫能豁達、寬容地看待世間的一切，並且將自己的生命安頓好，能夠處理自身和世界之間的連結。」

註釋：本文小標文字均取自《你是我最艱難的信仰》詩文選內的作品文字。

延伸閱讀

核稿編輯：翁世航