《極度吸睛》：掌握「意料之內」再創造「意料之外」，運用「2R矩陣」抓住聽眾注意力

文：曾培祐

【意外元素：掌握意料之內，創造意料之外】

敦化南路上有條知名的台灣欒樹大道，夏天時節開滿金黃色的花，非常漂亮。而在金黃花海最茂盛的路段，正是知名海外房地產貿易公司的總部。

某日，在總部的八樓會議室坐滿五十多位房地產投資客，我們正準備聆聽一場有關東南亞房地產投資布局的說明會，講者是該公司總經理，他笑容滿面，準備上台簡報。在他充滿自信的笑容背後，是已經進行超過十次的簡報設計會議，所有內容都符合聽者需求，從開場吸睛、持續吸睛、結尾吸睛都設計妥當，有最大機會可以抓住聽者注意力。

分享開始，總經理一上台，先請大家深呼吸三次（完美的開場吸睛），讓現場五十多位聽者放下手邊的事情。接著他進入主題，但突發狀況出現了，由於其中兩三位聽者非常積極提問，頻頻打斷總經理的簡報，其他聽者因為對提問沒興趣而開始感到不耐煩，於是滑起手機。眼看場面就要失控，這時該怎麼辦？

透過意外來吸睛，聽眾自然專心

每次上台，雖然都經過事前萬全的準備，難免還是會遇到突發狀況。有些時候是聽眾過於踴躍，頻頻打斷講者的發言，導致其他人不耐煩，就像上述總經理遇到的情況；而有些時候，設計好要和聽者互動的橋段，聽者卻不領情，又或者錯估聽者的注意力極限，在講重點的時候，聽者已經開始分心。這些突發狀況都是上台者不想遇到的，但如果遇到了，要怎麼有效地立刻化解呢？這時就是善用意外元素的時候。

意外，顧名思義就是「意料之外」，比如說你看到路邊有一隻狗，這沒什麼好意外的，但牠忽然發出「喵喵」的叫聲，這就讓人感到意外了吧。而當你感到意外時，注意力就會被這意外之事給吸引，然後「專心」研究發生了什麼事。你發現了嗎？這種時候的你超專心的。

那要怎麼運用「意外」呢？接下來這句話有點繞口，卻是意外元素的核心精神，而且因為很重要，所以我決定寫三次：

「你要創造意料之外，一定要先找出『意料之內』。」

「你要創造意料之外，一定要先找出『意料之內』。」

「你要創造意料之外，一定要先找出『意料之內』。」

就以剛剛的小狗例子來說吧，為什麼小狗發出「喵喵」的叫聲會讓你感到意料之外，進而抓住你的注意力、解除分心的狀態？先想一下，小狗發出什麼樣的叫聲算是「意料之內」呢？沒錯，就是「汪汪」的叫聲，所以只要不同於這種叫聲都算是「意料之外」，也會抓住你的注意力，例如「哞哞」、「啾啾」、「咩咩」，當然你可以再更「意料之外」一點，比如說「你好，你好」，不過這就有點像都市恐怖傳說了。

總之，掌握了「意料之內」再創造「意料之外」，就很容易抓住聽者的注意力了！

從2R創造意外元素

好的，掌握了「意外」的訣竅，接著進一步要問：上台時如何運用意外元素？

首先要思考：聽者對於講者的「意料之內」是什麼？例如講者一定講理論嗎？講者一定站著、用黑板或白板還是投影幕？接著就從這些「意料之內」逐一思考有哪些是「意料之外」，比如「一定講理論」變成「先講最近生活中發生的事，然後和理論連結」，當講者分享生活中發生的事情時，就有機會抓住聽者的注意力。再比如聽者認為「聽講一定要坐在椅子上」，那就變成「請所有聽者起立，每人完成一項任務再坐下」，當全體起立時，也會抓住注意力。這些都是從掌握「意料之內」到發想「意料之外」的運用。

那麼，我們要如何發想「意料之外」呢？「SpeakeR」和「ListeneR」是我常用的兩個方向，SpeakeR是指講者的教學方式，ListeneR是指聽者目前的聆聽方式或狀態，我稱之為「2R」。將2R再結合意料之內和意料之外，就會變成下表的矩陣。

Photo Credit： 遠流出版

現在來看一個教學現場的情況。這是一場三小時的演講，你已經滔滔不絕地講了近四十分鐘，分享的主題是「這樣互動，和孩子的關係愈來愈好」，聽眾是 「學生的父母」，大約有八十位，場地在學校的視聽教室。你分享著親子互動的 心理學理論及有趣的社會實驗，卻發現有家長開始打呵欠，或者時不時地看手機，雖然有些家長認真寫著筆記，但更多家長顯得坐立難安。你還有兩小時又十分鐘的演講耶，現在該怎麼辦?我們來試試2R矩陣吧。 要創造意料之外，首先得設想現在的「意料之內」是什麼：

SpeakeR的部分：上述例子中的前四十分鐘都是你在說話，所以家長們直覺認為你會一直講三小時，這是意料之內。你可以暫停自己的講述，轉而請家長發言，可能是分享剛剛的心得，也可以分享對社會實驗的想法。而你說了比較多的理論和社會實驗，於是家長們認為你會繼續這樣的模式，這是意料之內。此時若可以轉而分享自己和孩子間的互動故事，也會重新抓住家長的注意力。

ListeneR部分：在剛剛的四十分鐘裡，家長之間都沒有互動，他們和你之間也沒有互動，都是單向講述，所以家長會認為接下來的聽講模式應該也是一樣，這是意料之內。如果你暫停講述，請家長彼此分享親子互動最開心或最慘痛的經 驗，這樣也能重新抓住他們的注意力。

於是，有了下表的延伸與發想。

Photo Credit： 遠流出版

表格中許多當下可以使用的方法並非全部都要運用，但相信只要選擇其中一種都能吸睛。然後在進行二、三十分鐘後，若發現又有家長有點坐不住了，再運用另一種方法。

從這個例子我想說的是，意外元素可以創造出無數種吸睛方法，只要懂得掌握當下聽者的「意料之內」是什麼，稍加變化就能創造出「意料之外」，再次抓住他們的注意力。這和小狗「喵喵」叫是一樣的道理。

意外元素是老師們在教學現場中最常運用、也能立刻看到效果的方法，如果你下次發現聽者開始恍神了，請立刻運用這個方法，掌握當下的意料之內，稍加變化並善用2R矩陣表格，就能讓聽者有「意料之外」的吸睛效果。

善用意外元素，創造無數種吸睛方法

讓我們再回到敦化南路欒樹大道旁的會議室，有兩三位聽者此起彼落地問問題，其餘四十多位聽者則愈來愈感到不耐煩，因為這些提問都不是他們想聽的內容。眼看身為講者的總經理就快要失去聽者的注意力了，他能怎麼做？我們用2R矩陣表格快速檢視一番。

從下表中可以發現，意料之內就是總經理接下來得一直回應少數提問者不斷提出的問題，而其他聽者可能開始恍神。從這意料之內可以發展出兩種意料之外，第一種意外元素的運用就是給所有聽者便利貼，並向大家說明，為了簡報的流暢性，所有疑問都先寫在便利貼上，等到簡報結束後再一併回答問題；第二種意外元素的運用是，同樣開放聽者即時提問，然後邀請現場與會者以二至三人為一組，討論對該問題的想法。

Photo Credit： 遠流出版

考量當時的簡報性質和狀況，我們選擇了第一種方案。當提問者此起彼落時，我立刻拿出了疊便利貼，並揮手向總經理示意。總經理一看到便利貼就知道我的用意，在回答一個問題之後，宣布接下來的提問都改成寫在便利貼上的方法，於是簡報得以順利進行，再次抓住全體聽者的注意力，這是意外元素一個非常好的運用典範。

我們上台後往往很容易遇到各種造成聽者分心的情況，這時不要慌張，只要腦中快速運用2R矩陣表格，找出意料之外的吸睛方案，一定能再次抓住聽者的注意力。

【思考時間】

如果你要用一頁空白的投影片來設計意外元素的內容，並且放到FB或IG和你的朋友分享，你會如何設計這一頁內容呢？

書籍介紹

本文摘錄自《極度吸睛：上台不冷場，重量級講師教你的精準說話課》，遠流出版

作者：曾培祐

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Photo Credit： 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰