2021/05/21,
政治

宣誓條例生效岑敖暉袁嘉蔚即被「DQ」，共12區議會議席出缺

宣誓條例生效岑敖暉袁嘉蔚即被「DQ」，共12區議會議席出缺
圖片來源：袁嘉蔚、岑敖暉 Facebook

我們想讓你知道的是

香港民主派雖在2019年取得絕大多數（85.9%）區議員直選議席，但在宣誓條例和《國安法》的壓力下，民主派已約有30名區議員請辭。

《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》今日正式刊憲生效，在牢中的南區區議員袁嘉蔚與荃灣區議員岑敖暉喪失議員資格隨即遭「DQ」，被民政總署裁定喪失議員資格。

袁嘉蔚和岑敖暉早於已被中止的2020年立法會換屆選舉中，遭選舉主任裁定不符合《立法會條例》有關擁護《基本法》、效忠香港特別行政區的聲明要求，因此提名無效。

袁嘉蔚已在Facebook專頁發文，承認不再是田灣的區議員，但表示即使被控《國安法》而身陷牢獄，「地區工作並沒有因為身陷囹圄而停步，一切都是為了回報大家的信任與厚愛。」

香港政府也在今日刊憲，宣布除了袁嘉蔚所屬的南區田灣選區、岑敖暉所屬的荃灣海濱選區，多個地區的區議會各有民選議席出缺，包括包括元朗區議會天恒選區王百羽、嘉湖北選區伍健偉、東區區議會漁灣選區徐子見、丹拿選區鄭達鴻、西貢區議會欣英選區鍾錦麟、大埔區議會新富選區胡耀昌、廣福及寶湖選區連桷璋、大埔墟選區林名溢及葵青區議會石蔭選區尹兆堅。而觀塘區議會翠屏選區民選議員洪駿軒今年較早前，亦被高等法院原訟法庭裁定並非妥為選出，洪駿軒曾向終審法院提上訴惟及後撤回，其議員席位也由5月4日起懸空，因此合共12個區議會民選議員議席出缺。

新條例規定區議員須宣誓擁護基本法，民主派已約有30名區議員請辭

（中央社）經修訂的香港公職人員宣誓條例今天刊登憲報實施，當中規定區議員須宣誓擁護基本法，但據報導，泛民主派至今約有30名區議員請辭，當中原因包括拒絕宣誓。

香港立法會12日三讀通過相關條例的修訂草案後，港府今天公布，相關條例今天正式刊憲生效。

相關條例的正式名稱為《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》，它要求公職人員須宣誓擁護基本法和效忠香港特別行政區。

基本法原本只規定行政長官、主要官員、立法會議員和法官宣誓擁護基本法和效忠特區，並未要求區議員作出類似宣誓。

2019年「反送中」運動爆發後，許多區議員參與其中；在同年底的區議會選舉中，支持「反送中」的泛民取得歷來最多的388個（85.9%）直選議席。

泛民勝出區議會選舉後，各區議會不時出現一些「港獨」標語和言行。之後，港府把宣誓擁護基本法的要求延伸至全體公務員和區議員。

早前有個別泛民區議員公開表示拒絕宣誓，因此提出請辭，綜合本地媒體的報導，這包括北區的袁浩倫及西貢區的黎銘澤。

根據《香港01》12日的報導，泛民至今約有30名區議員因為不同原因而請辭，除了拒絕宣誓外，不少人是因為涉及「反送中」運動示威或港區國安法被當局收押，因而主動辭職，也有人因為被判刑後而喪失區議員資格。

政府發言人今天表示，相關條例對維護香港的憲制秩序、進一步確立「愛國者治港」原則有重大意義，有利「一國兩制」行穩致遠。

發言人說，政府部門將會按照相關條例的規定，落實宣誓安排，包括區議員宣誓事宜。

新聞來源：

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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