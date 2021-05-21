立法院首次測試視訊會議、手機表決，陳玉珍：100多人難以線上討論，僅能表決

因應疫情嚴峻，立法院會今（21）日舉行院會，除了落實人員全程戴口罩，入場量體溫、消毒，議場內座位也首度加裝透明隔板，加強防疫。另外在正式議程外，安排時段進行視訊會議表決功能測試。立法院長游錫堃說，今天完成視訊會議測試是歷史性的一步。有委員認為非常方便，不過也有委員表示，開會很多時候需要充分討論與理解，100多人視訊沒辦法達到討論效果，充其量只能當表決工具。

測試視訊開會、手機表決

COVID-19（武漢肺炎、新冠肺炎）疫情升溫以來，立法院包括院務會報、程序委員會及相關委員會都曾進行過視訊會議測試演練，不過之前還沒有進行過「院會」的視訊會議測試，朝野各黨團同意於今天院會由主席擇定時段進行測試。

立法院會今天議程在處理完畢報告事項和變更議程提議、尚未開始進行討論事項之前，院會主席游錫堃裁示，休息，並於11時25分改開視訊會議進行表決測試。

游錫堃在議場，透過視訊會議與包括國民黨立委江啟臣、民進黨團總召柯建銘、台灣民眾黨團總召邱臣遠、時代力量黨團副總召陳椒華在內所有參與視訊會議測試的立委打招呼，隨後分別進行無記名表決測試和記名表決測試。

朝野立委則依據立法院提供的視訊會議軟體，登錄會議ID及密碼，進入測試視訊會議議事，並利用手持裝置先行簽到，隨後進行表決測試。測試順利並無出現太大問題，

游錫堃宣布，今天院會完成視訊會議測試，是立法院歷史性的一步，結果順利。感謝全體立委配合，立法院以科技防疫，台灣國會首次視訊開議，未來讓全體委員在家防疫也能夠負責盡職地參加議事運作。

游錫堃也指出，截至目前，立委預約、安裝視訊及表決APP的人數已有84位，已占全部立委人數的75%，還沒有安裝的也趕快和立法院資訊處聯繫，很快安裝。

根據立法院發出到各立委辦公室的公文指出，立法院遠距開會視訊平台採用中華電信Avaya Scopia視訊會議平台，由會議主辦單位建立線上視訊會議室，邀請立委登入視訊會議平台參與會議。

同時建置行動議事支援系統，提供委員行動裝置簽到、發言登記及表決功能，並基於資安考量，結合立法院行動軟體憑證進行委員身分認證，經行動入口網進入無紙化會議系統。

《聯合報》報導，國民黨立委陳玉珍表示，不排斥使用視訊，但立院開會很多時候需要充分討論與理解，100多人視訊相當龐大，沒辦法充分達到討論效果，充其量只能當作表決的工具。至於立院未來在疫情期間是否要讓視訊會議常態化，陳玉珍說，現在也沒什麼非常急迫的事需要表決，還不用開視訊會議。

《經濟日報》報導，民進黨立委陳亭妃則表示，測試視訊會議系統後覺得非常方便，從手機就可以簽到、投票、登記發言。她也呼籲還沒有安裝的立委趕快裝，不要有其他政治想法，「視訊其實是不備之需，如果可以不要用，當然不希望用到，表示疫情已經穩定下來」，但還是希望藉由演練這套系統，未來有更多的開會方式。

鄭運鵬則建議，視訊表決若不是指紋確認，未必是立委本人表決，「助理也可以代按ENTER」，若怕手指按鍵會有傳播風險，是不是有可能開發腳紋辨識，「我相信腳紋和指紋一樣都是獨一無二的。我判斷，手機的指紋辨識輸入腳紋，一定也可以。」

國會助理確診，羅致政在家隔離立法院消毒

民進黨立委羅致政今天表示，國會辦公室某助理因為居住在萬華高風險區，於上周日（5/16）進行採檢，之後於昨晚5/20（四）19:30左右接獲通知確診。該員17日至21日均未到立法院上班，目前也沒有發燒或其他身體異狀，正等待被安排至集中檢疫所。該確診人員並未到服務處上班，跟服務處人員也沒有接觸，請板橋的鄉親不用過度擔心。

羅致政也說，他在立法院內，不論戶內外都全程配戴口罩，但由於近期出席立法院朝野協商，為避免立法院人員過度恐慌，昨晚進行抗原及核酸檢測篩檢，兩項結果均顯示為陰性，請大家放心，自己也會遵守指示，居家隔離14天。

立法院20日晚間起，陸續於羅致政行經的地點與路徑實施消毒，地點包含議場、紅樓3樓、中興大樓等。為避免增加感染風險，立法院籲請各部會國會聯絡人及相關行政人員等，如果進入立法院區開會或洽公，必須出示會議通知，並儘量減少到院人數、次數。

另外針對外界關注國防部化學兵今早在立法院周圍出現，立法院秘書長林志嘉解釋，是由台北市政府請國防部支援各街道消毒，消毒範圍在立法院周邊街道，消毒人員暫借正門院區停車並先行消毒整備。立法院本身即有消毒措施及時間安排，昨天晚間有進行中興大樓全棟、議場、紅樓會議室等區域消毒，明天也已經安排好全院消毒，因立法院消毒能量足夠，並無申請國防部化學兵協助。

立法院院會今天將《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》（簡稱《紓困條例》）逕付二讀。朝野各黨昨天也已經同意下週將停會1週，並在本會期最後一天也就是5月31日將加開院會，力拼通過三讀《紓困條例》修正案。

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核稿編輯：翁世航