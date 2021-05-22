山女孩Kit《沒有名字的那座山》：北二段撤退，山自會決定誰可以留在山裡

文：山女孩Kit

〈北二段撤退〉

北二段一開始，銘就摔下去了。

之一 意外

秋日已微涼，凌晨三點我還在賴床，默契十足的男孩們早就不慌不亂地在四十分鐘內梳洗著裝、打包完畢。還不到四點，他們好整以暇地坐在圓桌前邊吃白粥邊對我自我介紹。

十二位二十幾歲漂亮的臉孔：搜救隊、前台大登山社、無線電專業人員、藥劑師、嚮導、戶外裝備店的店員。我努力記住每一個男孩的臉孔、特徵、說話的語調，看進他們的瞳孔時默念他們的名字，介紹完後個別重複。

「天啊！妳好聰明！」他們驚呼。

我笑著搖搖頭，有些你們不知道的事。

一個多小時傾斜而搖晃的林道車程結束，甫下車的我仍有些暈眩，站在路邊稍微緩一下。很有效率的男孩們已經背起背包，盤點完所有的公裝，溫柔地安排我在隊伍的中間。

天當然是暗的，鋒面帶來連續幾天沒日沒夜的大雨，已經把一人寬的步道沖刷成泥濘溼滑的小徑。出發不到半小時，銘就摔下去了。

剛發生的時候，我們都卡在狹小窄滑、無法錯身而過的小徑上，完全不清楚前面的狀況，但當下沒有緊張高昂的尖聲驚叫，只聽見男孩們安靜卻急促的呼吸聲。打前鋒的男孩負責確認每一分鐘的狀況後，就會大聲回報，讓所有人聽見。

「摔下去一段極高的落差，現在完全看不到底。還好背包卡在樹叢中，約莫半個人高的落差。」

「有人卸裝備下去幫忙了！」

「現在手抓到水管慢慢爬上了！」

摔下去的銘之前在戶外裝備店工作許多年，具備野外求生與急救的基本知識。冷靜專業的他，先確認好自己的位置與傷勢，爾後在遠遠的下方大聲道歉，然後再次道歉。

大家援助銘起來，幾個人分別為他確認傷勢與掉落的裝備，他又止不住地道歉，為自己的疏忽。你們沒說些過分體貼的話，輕輕拍拍他的背包，好像是說不需要講這些，沒事就好。

接著天漸漸亮了，走了近十二公里，準備重裝上閂山的時候，七三○林道就下起了雨。

箭竹林綿密交織而成的閂山，不願被打擾，糾纏出最陰溼的網絡，甩擊我們的臉，牽絆我們的腳步，拉扯我們的背包。一路陡上到閂山叉路口放下重裝，輕裝前往閂山三角點，海拔高度三一六八公尺，百岳排名八十。因為下著雨，當然毫無懸念地交出白牆一面。

我們臉上都露出了然於心的落寞與坦然，明知是白牆還是上來，明知零展望還是上來。上來為了什麼，難道要承認只是在收集百岳的數字嗎？彼此相看，滿是矛盾又無奈的神情。

之二 拒絕回應

七三○林道起登閂山前，在登山口分成兩隊。

第一隊伍有四個男孩，不上取閂山，將沿著林道先行，前往鈴鳴山登山口二十七．五公里處紮營；而第二隊伍的我們，九個人將從閂山岔路口的金明真路一路陡下，經二十五公里處的工寮後，再行二．五公里後於紮營處會合。

從閂山三角點下來後，我們一行九個人排成一列，此時已經轉為大雨，重裝陡下溼滑的金明真路，高聳的箭竹林夾雜漸大的雨勢，抬手阻擋硬箭竹掃射臉頰時，雨柱便隨著袖口流進身體裡。

因為雨線與霧氣，完全看不清楚箭竹叢底下的地形，不斷踩進雨窪而鞋襪全溼，泥濘讓好幾個人輪流摔倒，此時不知是誰一個大踉蹌，便不小心把堅固的登山杖折斷了。

登山杖折斷的這種意外令我害怕，太多次因為登山杖的支持而免除摔下懸崖或墜落峽谷的經驗，於是發生時更讓我惴惴不安。我恐懼若某次將全身的重量交給登山杖，而它支撐不住的時候，真不知將如何翻覆墜落。

總是有意識地提醒，但在危險地形時又下意識地依賴，這種矛盾的情況經常發生，可能只恨自己的雙腿不夠強壯，仍需要依賴他者。

心惶惶然，抵達工寮時雖不到兩點，但我們決定先休息片刻等雨勢減緩，也煮杯熱茶緩緩情緒。因為下雨，領隊超超開始擔心起第一隊伍的狀況，也需要回報目前的位置，在工寮休息時，無線電不間斷地呼叫，但都沒有第一隊伍的回應。

脫下全身溼漉漉的雨衣雨褲，男孩從登山靴裡倒出水來，擰乾襪子，換下全溼的底層衣，銘脫下衣服後伸出右手臂，才發現內側大片的傷口，趕快緊急治療。消毒鮮紅裂腫的傷口時，他眉頭皺得好深，而下山時應聲折斷的登山杖讓大家左扭右轉的，看來已經救不回來了。

無線電還在呼叫。

工寮裡，每個人行色匆匆但安靜，自帶領袖風範的超超站在工寮外看著落雨許久，斷然地說：「若現在過去，看來也是在大雨中搭帳，今晚就睡在工寮吧，清晨起來就下山。」

這是我第一次撤退，沒有聽到任何反對意見，就算是我和約翰．謬爾步道的夥伴，只有四個人，也曾對撤退與否僵持許久，爭執辯論將近兩個小時。

這次是大家心心念念的北二段，好不容易請了這麼多天假，匯集了十二個人，而且個個都是經驗豐富的山友，但不知道為什麼，這群已經上過中央尖、新康橫斷的好手，竟同時產生集體潛意識的連結。

我們點點頭，一起無聲地同意撤退後，那懸在彼此心中的大石放下，頓時，工寮的氣氛才活潑熱絡了起來。

之三 直覺

山寵愛我，但有時也會拒絕我，我總是專注聆聽它的聲音。

有些迷途，有些雨，都是山傳遞的暗號，那提醒是每一個人都能打從心裡深處明確接收到，並且臣服於這無可解釋的力量。有些事情我不懂，我也沒有想要懂，但我相信，山會做這樣的決定，一定是在保護愛它的孩子們。

這麼多年，當我領受到從山而來的訊息，我已經一次比一次更坦然。

我接受那些靈光斷片的直覺，那讓我更想好好擁抱自己；那往前不是，往後也不是的自己。

我學會不再以為自己是個例外，我也並不是如此獨一無二，有些自信可以留到下一次，山自會決定這次是誰可以留在山裡。

撤退需要的不只是勇氣，不只是山永遠會在那裡。離開是因為你相信自己還會回來，我們都只是暫時別離。

書籍介紹

本文摘錄自《沒有名字的那座山》，遠流出版

作者：山女孩Kit

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有時候，非要往前；

有時候，不能往前。

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰