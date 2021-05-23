從產業面分析「疫情升溫」對台股可能造成的衝擊

在上週疫情升溫的當下，我們便立即撰文〈台股單日重創千點，從短中長期解讀台灣投資價值〉分析台灣產業短、中、長期的優勢。而本篇我們將再次以兩大面向，來好好闡述本次疫情對台股可能的衝擊。

疫情估計需2～3個月才能獲得控制，股市高機率提前反應

台灣疫情於5月初爆發，新增確診突破百人，雙北防疫在5月17日升級至第三級警戒，引發台股大幅修正，全台也於本日5月19日進入第三級警戒。大家最關注的，莫非是疫情何時可以出現緩解。

綜觀全球疫情自去年以來，歐美國家陸續出現二爆及三爆，印度疫情更是在近期大規模爆發，M平方以美國、歐洲主要國家、日本及印度作為參考，統計從政府開始升級防疫、至管控嚴密的時期，與新增確診見高的時間點作為參考。

從其餘國家的經驗可以發現，防疫開始升級後至確診高峰平均歷時2～3個月，而疫情管控指數的高峰與新增確診人數的高峰，則相差0.5～1個月，差別考量在於政府是否立即性的提升防疫措施、人口密度、疫苗施打，以及是否會有變種病毒的狀況。

以目前全面停止上課、升級至全國三級警戒下，政府可算是立即性的有所作為。不過，現階段台灣僅進口AZ疫苗，施打劑數佔總人口比率不到1％，下一批AZ疫苗於5月19日到貨，Mordena疫苗也預計5月底至6月將到貨，7月將會有國產疫苗，因此預估本次疫情高峰尚未到來，保守概估需2～3個月才可獲得控制。

Photo Credit: 財經Ｍ平方 註1（*）：尚未能確定是否為管控高峰亦或是疫情高峰

註2：疫情管控指數peak參考牛津大學編制的疫情管控指數為主

而股市則高機率提前反應，以去（2020）年最嚴重的時期看，全球股市於3月底落底反彈，然實際確診高峰落於4月中下旬，而中間二爆、三爆也未影響股市，S&P及STOXX 50去年下半年累計漲幅達23％以及13％。

再從本次最嚴重的印度疫情來看，SENSEX指數短期低點落在4月10日，確診高峰則落在5月7日，M平方認為短線的關鍵時間點落在5月28日前後，警戒是否有升級至第四級來作為初步落底判斷，而長線終將回歸台灣基本面的狀況。

從產業拆解台灣基本面狀況

觀察台股自疫情爆發以來累計跌幅，按照產業分類可以發現，傳產下跌幅度較大，主要受到原材料及工業類股的拖累，鋼鐵、玻璃陶瓷、運輸皆下跌超過20％，橡膠工業、造紙、塑膠及紡織也有10％以上的跌幅，以內需為主的食品業則僅有近5％的跌幅。

另外台灣經濟支柱的電子產業則相對表現分歧，光電受面板拖累亦下跌20％，然佔比較大的半導體則下跌不到10％，成為大盤主要支撐之一。

Photo Credit: 財經Ｍ平方

M平方將其分成原材料及工業類股及內需消費股，探討對基本面的衝擊：

原材料工業類股：短期仍受惠製造業循環

前波原材料及工業類股漲幅兇猛，主要受惠國際大宗商品價格飆漲，因此台灣疫情影響有限，然更需關注的是國際原物料價格行情何時會結束，重點觀察三大面向：

製造業循環：以目前來看，在美國1.9兆財政正式在Q1推出後，終端消費有望在帶動上游庫存回補，觀察最新美國零售業存貨銷售比再創歷史新低，來到1.1％，製造業循環上升週期有望延續至下半年。 基建挹注：較需要注意的是拜登重建美好計畫中，原物料價格最受惠的項目為國內交通基數建設，總體投入金額共計6210億，佔就業計畫（The American Jobs Plan）支出約30％，佔整體重建美好計畫（Build back better）支出15％，並且攤至8年完成，實際上挹注有限，市場反應最多至計畫通過當下。 通膨預期：而原物料價格及類股板塊很大一部分也受到3、4月通膨預期導致資金灌入抗通膨資產影響，然Q2最低基期過後，關鍵房租項目基期低點落在4月、多數服務項目則落在4、5月，即便最滯後的二手車也僅至6月，屆時隨著低基期因素逐漸消退，通膨預期應在下半年逐漸降低。

綜上所述，今年全年製造業循環預計有機會延續至Q3，而美國基建通過造就的噴出段為最後利多，之後伴隨通膨預期下滑而走弱，因此預計原材料工業類股最佳投資時機點就落於Q2～Q3這兩季。

內需消費類股：疫情衝擊有去年低基期保護

內需消費股則為本次台灣疫情下，影響層面最廣的類別。目前疫情初期爆發之下，受到囤貨需求以及食品業通路廣泛的影響下，相對下跌幅度較緩和。然借鑒去年的狀況，食品業最大回撤幅度來到28％，大於整體加權指數 20％。

不過我們認為本次的減災措施，雖一定程度衝擊到消費，台灣GDP下調可預見，然在去年的狀況底下，額外有低基期的保護。

從台灣GDP中消費絕對金額觀察，Q1起自2.5兆高點回落至Q2 2.3兆見底，目前最新數字Q4回升至接近疫情前水準，也就是說本次疫情對消費的影響Q2若能控制在8％以內，對GDP皆仍有正貢獻度。

以美國為例，去年在疫情封城之下GDP消費項目自高點衰退11％，且考量到台灣GDP組成中，消費占比僅有50％，對比美國的68％，目前維持在第三級警戒而非大規模封城的狀況下，台灣GDP要出現如同去年歐美大幅衰退的可能性非常有限。

本文經MacroMicro 財經M平方授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航