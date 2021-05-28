《情色美術史》：從良的娼婦——抹大拉的馬利亞

文：池上英洋

從良的娼婦——抹大拉的馬利亞

威尼斯畫派的畫家委羅內塞的作品《虛假》，一名女子旁邊圍繞著兩名男子，女子裸著上身，男子卻衣冠筆挺。將女子解讀為維納斯並無不妥，因為她腳邊有兩個幼童，可將他們視為沒有翅膀的邱比特。金髮、珍珠髮飾，毋庸置疑，這是娼妓的標記。

女子同時握著兩名男子的手，兩邊都不放棄。有人說她左手的紙條寫著自己不屬於任何人，但也僅是猜測。很顯然，本作主旨並非將娼妓比喻為維納斯，讚揚她的美麗與性感。威尼斯是娼妓大國，以肉體誘使男人上鉤、玩弄於股掌的戲碼屢見不鮮，委羅內塞看不慣這點，藉由此畫批判其虛偽不實。

Photo Credit: 時報出版 保羅・委羅內塞，《虛假》（Allegory of Love, I, Unfaithfulness），1576年，倫敦國家美術館。委羅內塞是威尼斯畫派三傑之一，擅長創作大型作品。他的另一幅作品《迦納的婚禮》（The Wedding at Cana，1562-63年，巴黎羅浮宮）堪稱羅浮宮最大型的畫作，它和達文西的《蒙娜麗莎》都在同一間展示室，而且掛在正對面。

這類畫作也含有道德教育的作用，更極端的例子，就是各種不同版本的《最後的審判》，都不約而同描繪娼妓們死後在地獄受苦的模樣，彷彿在警告大眾：賣淫的人都得下地獄！但丁的《神曲》主角遊歷地獄、煉獄、天國等三界，果不其然，他也在地獄遇見了娼妓的亡魂。

教會與衛道人士一直想管制風化業，卻總是徒勞無功。在巴洛克時期，有人大量散布描繪娼妓一生的版畫，篇幅大約是一格或三格以上，多半描述娼妓受到嚴厲處罰，最終孤獨慘死。故事中也有許多娼妓苦於梅毒。這算是一種宣導活動，目的是呼籲大眾勿當娼妓，若是能消滅風化業更好。

Photo Credit: 時報出版 提齊安諾・維伽略（提香），《懺悔的抹大拉馬利亞》（Maria Magdalena），1532年，佛羅倫斯彼提宮（帕拉提納美術館）。本作品的委託者是烏爾比諾公爵法蘭切斯卡・馬利亞・達拉・羅維雷（頁46的《烏爾比諾的維納斯》委託者之父）。抹大拉的馬利亞一頭金髮覆蓋全身，顯然承襲自埃及的瑪利亞（另一位聖人）。抹大拉的馬利亞並不恥於裸體，表情洋溢著對神蹟的感動與感謝。

在所有女聖人之中，除了聖母瑪利亞，最受藝術家歡迎的就是抹大拉的馬利亞了。新約聖經從未提到抹大拉的馬利亞做過娼妓，一般認為是名為瑪利亞的角色太多，容易搞混，以訛傳訛之下就多了這個設定。每個已婚婦女都可以叫做瑪利亞，也難怪人們會搞混，何況在古猶太地區，女性在結婚之前都不會有正式的名字。

Photo Credit: 時報出版 圭多・卡格納西（Guido Cagnacci），《斥責馬利亞的馬大（懺悔的抹大拉馬利亞）》（The Repentant Magdalene），1660年後，帕薩迪納諾頓・賽門美術館。圭多・卡格納西是巴洛克大師圭多・雷尼（Guido Reni）的學生，但他在本畫中展現出濃烈的卡拉瓦喬風格。卡格納西自從去威尼斯旅行後，配色變得較為鮮豔，本作品也不例外。構圖雖然略嫌鬆散，色彩與明暗對比仍十分到位。

總而言之，在中世紀的暢銷書《黃金傳說》（Golden Legend）之中，抹大拉的馬利亞原本是罪孽深重的娼妓，自從遇見耶穌後便深深懺悔，形象就此深植人心。藝術家畫過許多抹大拉馬利亞懺悔的場景，其中圭多・卡格納西的《斥責馬利亞的馬大（懺悔的抹大拉馬利亞）》是較為特殊的一幅作品。這幅畫也融合了許多位瑪利亞的特點，但重點不在這兒，本作品的特異之處在於：抹大拉的馬利亞拋下身家一心懺悔、姊姊馬大擔任馬利亞的心靈導師、以及天使趕跑惡魔這三點。抹大拉的馬利亞捨棄一身華服與珠寶，從此改過向善、不再賣淫，並且放棄至今累積的財富。

值得注意的是，為什麼「從良的抹大拉馬利亞」主題在反宗教改革期（1500-1648 年）大量出現呢？新教（又稱基督新教）主張否定聖人的存在，而舊教（天主教）的對抗方式就是大力讚揚每一位聖人。抹大拉的馬利亞所代表的精神就是「改過向善永遠不嫌晚」，所以或許他們是藉此呼籲改信新教的教徒們「回頭是岸」，為了提高成效，才會將畫作的宣導對象設定為娼妓。就這樣，抹大拉的馬利亞成為呼籲娼妓從良、重拾信仰的活動代言人。

Photo Credit: 時報出版 朱爾斯・約瑟夫・列斐伏爾，《洞窟裡的（懺悔的）抹大拉馬利亞》（Mary Magdalene In The Cave），1876 年，聖彼得堡艾米塔吉博物館。在《黃金傳說》中，抹大拉的馬利亞搭船逃往法國南部的馬賽，之後在內陸洞窟中天天冥想度日。因此，藝術家們經常畫出在洞窟中懺悔的抹大拉馬利亞。

相關書摘 ►《殘酷美術史》：女巫的惡行及惡魔會的狂宴

書籍介紹

本文摘錄自《情色美術史：解讀西洋名畫中的情與慾【五週年新裝版】》，時報出版

作者：池上英洋

譯者：林佩瑾

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Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬