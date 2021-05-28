《殘酷美術史》：女巫的惡行及惡魔會的狂宴

文：池上英洋

女巫的惡行及惡魔會的狂宴

人們相信，女巫的身體某處會有「與魔鬼簽約的印記」。如前章所述，墮落天使是因天使與人類女性交合而墮落的；那人類的女性若與魔鬼發生性行為，就會變成女巫了。且來看看教會博士湯瑪斯・阿奎那（St. Thomas Aquinas）對「魔鬼」（Demon）的定義——魔鬼原本就是靈，不像人類一樣有肉體，也沒有精子。

因此，魔鬼有幾種方法來孳生，例如：夢魘（單數：incubus／複數：incubi，在上面的惡魔）及媚魔（單數：succubus／複數：succubi，在下面的惡魔），便是各以擁有男女性別的一種「夢魔」形式來繁衍子孫。牠們以夢魘的樣子與女人交媾，也化為媚魔偷取男人的精液。如此生出的孩子，在接受洗禮之前，便是邪惡的產物。

一旦與惡魔發生關係，身體的某處就會出現「簽約的印記」。人們相信，這個印記是輸送血液給惡魔，或是給為了行惡養的「小鬼」（多為青蛙或蛇）如水蛭般吸血的洞。因為這個迷信，被告發為女巫的嫌疑犯會被迫裸身，接受各部位的檢查。任誰或多或少都有一兩個痣或斑點，只要被找到這類的痕跡，就會如前述般用針戳刺。若為簽約的洞，就不會感覺疼痛，也不會流血。他們認為大部分的洞都在大腿某處。如果實在找不到，還會仔細查找陰部附近或裡面。

Photo Credit: 時報出版 漢斯・巴爾東・格里恩（Hans Baldung Grien），《女巫的巫魔會》（The Witches' Sabbath），1510 年，紐倫堡日耳曼國家博物館。杜勒（Albrecht Dürer）及巴爾東・格里恩等德國文藝復興的繪畫，比起強調女巫的卑劣，更多是對女巫魔力的畏懼。本作品描繪的女巫正肆無忌憚、旁若無人地行惡。她們祕密調配的壺中，有煙冒出來，掀起狂風。像這種「天氣女巫」都背負著暴風或乾旱對蔬菜、穀物歉收的責任。

女巫審判本身的背景，依然是對女性「性」的憎惡及不信任，這點在對尋找「簽約印記」的冥頑執著上顯露無遺。當然，也有紀錄顯示他們也用針刺「男巫」。一六一一年，在馬賽的嫌疑犯高弗里迪（Gaufridi）身上，便被檢查出有三處斑點，用針刺下去也沒有流血。

被夢魘誘惑成為女巫，或是出生前便成為女巫的人，會幹盡一切壞事。她們會讓別人生不出小孩，或搶走孩子加以殺害、參加詭異的「聚會」（巫魔會）、耽溺行淫、呼風喚雨，導致農作歉收等。有調查結果指出，持續的歉收若使穀物價格上漲，女巫的檢舉人數也會增加。與迫害猶太人相同，女巫們也是天災或意外的代罪羔羊。

女巫手冊的妄想

雖然有不少女巫審判的紀錄流傳於世，但惡行或巫魔會的內容皆大同小異。供詞中雖會出現召開巫魔會的惡魔名字，但當時的一般平民教育水準低落，應該不會擁有這樣的神學知識。也就是說，這些無非是審判者灌輸的知識。審判是一邊參考手冊一邊進行的，其過程不過是質問：「有沒有與某某惡魔相交？」嫌犯回答「有」，如此而已。

Photo Credit: 時報出版 出自約翰內斯・廷克托（Johannes Tinctor）著作《反駁瓦勒度派》（Invectives Against the Sect of Waldensians），1469年。信仰異教神祇的信徒聚會。參加者正親吻著公山羊的肛門。畫面上方有騎著掃帚的女巫們及惡魔在空中飛舞。以崇拜動物為構圖的背後，是對獸交的輕蔑，以及受到異教多神教中，神祇多為帶有動物頭部的形象所影響。

獵巫的指導書很多， 其中最有名的， 是一四八六年在德國科隆出版的《女巫之槌》（Malleus Maleficarum），字首「maleficus」指的是「邪惡」的意思。作者是雅各布・斯普倫格（Jacob Sprenger）及海因里希・克雷默（Heinrich Kramer）這兩位道明會的修道士。內容大致分為三部分，基本上是以各「命題」為單元及對其持續的考察所組成。文體並不是很難理解，但為證明女巫的存在，必須從哲學性的思想著手，故內容並不明快易解，令人不耐。

證明的部分也一定要舉出教科書名作為證據。很多是聖經或教宗詔書，但也會引用聖依西多祿（San Isidro）的《詞源》（Etymologiae），或亞略巴古的丟尼修（Dionysius the Areopagite，偽狄奧尼修斯）的《論聖名》（Divine Names）等基督教教父們所寫的暢銷書、奈德（Johann Nider）的異端審問指導書《蟻丘》（Formicarius）等前人文獻。其中，他們作為理論基礎的是聖經《出埃及記》的這一節：

行邪術的女人，不可容他存活。 ——舊約聖經《出埃及記》第二十二章

Photo Credit: 時報出版 哥雅，《女巫的巫魔會》（Witches' Sabbath），1798 年，馬德里拉薩羅・加爾迪亞諾博物館。畫風轉為黑暗之後的哥雅，繪製了幾幅以女巫或巫魔會為主題的作品。女巫們將搶來的幼兒，獻祭給化為公山羊召開巫魔會的惡魔巴風特（Baphomet，或Leonardus）。

摩西雖然在西奈山上從神領受了詳細的誡命，但其中「致死」的，只有犯下獸交或敬拜異教神祇者，還有就是這種「行邪術的女人（女巫）」了。因為聖經上的記載，這一節也成了女巫實際存在的證明，因此，也成了他們糾舉女巫時的正當性證據了。

為何女性比較容易相信巫術呢？……女性與生俱來的性慾就比男性強。…… 這個弱點，源自於女性被創造的方法。因為女性是從一根彎曲的頭，也就是胸中的肋骨造成的，它會彎向與男性相反的方向。 ——摘自《女巫之槌》第一部，命題六

《女巫之槌》一書並非一開始就為人所接受，剛發行時也曾遭受批評。海因里希・克雷默曾在因斯布魯克（Innsbruck）舉行宗教審判，但後來卻收到該市宗教裁判所發出的除名信，對手的方濟會修士卡西尼也出書加以反駁。不過，教宗英諾森八世（Innocent VIII）表明支持，其後，尤利烏斯二世（Julius II）及利奧十世（Leo X）等支持文藝復興的教宗們，也出版了女巫教科書，對獵巫的興盛有所貢獻。

Photo Credit: 時報出版 路易斯・里卡多・費雷羅（Luis Ricardo Falero），《女巫的巫魔會》（Witches going to their Sabbath），1878年，個人收藏。進入二十世紀初期後，女巫已不再是恐怖的對象了。本作品便充分展現出女巫們肉體的魅力。

相關書摘 ►《情色美術史》：從良的娼婦——抹大拉的馬利亞

書籍介紹

本文摘錄自《殘酷美術史：解讀西洋名畫中的血腥與暴力【五週年新裝版】》，時報出版

作者：池上英洋

譯者：柯依芸

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藝術家筆下赤裸裸的暴力世界————

究竟是人性裡的自私貪婪、階級間的權勢角力，

還是生命為了存續下來的本質？

————解析超過200幅名畫，揭露西方歷史表層無法觸及的真相。

從骨肉相殘、天神降罪，到酷刑、食人、獵巫……

這些粗鄙、卑劣、毫不純潔的殘酷美術主題，

正是理解西洋文化表裏的線索！

希臘羅馬神話竟是凌虐殘暴情節的超級製造機？

虎毒不食子？但哥雅筆下的農神為何血腥地啃食自己的孩子！？諸神的心胸究竟有多狹窄？膽敢挑釁神，被變成蜘蛛不說，還可能導致世界毀滅？妖怪、魔物蠢蠢欲動，充滿癲狂與暴力的神話世界，又為什麼讓繪畫巨匠們如此神往？

小心翻開聖經鮮為人知的一頁腥紅。

人類最初的殺人事件即是因神而起，為何亞伯一怒之下殺了弟弟該隱？「耶穌受難」是否真為古今畫家最常被描繪的死亡事件？米開朗基羅筆下的《最後的審判》，人體結構正確與否不打緊？有戲劇張力最重要！

返回血染的基督教世界，一探中古歐洲的神袐學樣貌。

被迫害的基督徒們，怎麼因各式各樣的處決花招殉道？神蹟故事中，竟然有殉道聖人被斬首後仍捧著自己的頭行走？又為什麼出現母親耐人尋味地烹煮自己小孩的設定？

獵巫時代，全民陷入嚴刑拷打的狂熱。

西洋文明史上最黑暗的現象！傳說女巫不會流淚、不會沉入水中，人們如何辨別女巫？火刑、絞刑、車刑，原來每種極刑都有其精神上的意涵？而行刑的血腥場面，最後竟變成大眾茶餘飯後最愛的娛樂？

人們因何痛下殺手？死亡如何推進了人類的發展？

從小規模的死亡————弒君、情殺、食人，到大規模的死亡————天災、戰爭，藝術家們為何創造出這些記錄死亡的殘酷血腥作品？其中又隱藏著哪些歷史的隱喻及象徵？

殘酷美術史上還有哪些你想像不到的主題？

米勒的名作《拾穗》光線柔美浪漫，卻傳達出了社會貧富不均的訊息？突如襲來的黑死病、梅毒等疾病，如何鋪天蓋地翻轉當時歐洲人民的生活？在沒有麻醉手術的時代，怎麼從病患腦中取出「愚者之石」？又為何會出現以死亡為命題的「虛空派」藝術？帶有詭譎美感的殘酷藝術，為何成為了理解西洋歷史的絕佳蹊徑？畫家筆下的暴力相殘、虐殺凌遲等令人不安的景象，到底想傳達什麼訊息？為什麼巨匠們要畫出這些讓人不忍卒睹的慘烈畫面，將血腥與暴力呈現在世人面前？

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬