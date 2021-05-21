本土新增312例、疫情仍在高峰，陳時中拜託民眾週末減少「非必要外出」

中央流行疫情指揮中心今（21）日下午召開記者會，公布國內新增COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診案例315例，其中本土為312例。

指揮官陳時中表示，疫情目前仍在高峰，但沒有要升級到第四級。面對即將迎來的週末，他也再次呼籲民眾減少外出、避免聚會，若能夠在週末兩天將人員流動降到最低，切斷傳染鏈，對目前防治疫情將相當有幫助。

雙北新增確診案例數依然最多，陳時中籲民眾週末減少不必要外出

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增315例COVID-19確定病例，分別為312例本土及3例境外移入。

指揮中心表示，今日新增之312例本土個案為170例男性，142例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日／採檢日介於今年5月8日至5月20日。居住縣市以新北市144例最多（以板橋區37例為多），其次為台北市127例（以萬華區60例為多），桃園市13例、基隆市9例、台中市及彰化縣各5例、高雄市4例、宜蘭縣2例、屏東縣、南投縣、雲林縣各1例。

其中萬華活動史相關107例、茶藝館相關73例、某社團相關6例、某水果商相關5例、其他已知感染源24例、關聯不明72例、疫調中25例。相關疫情調查持續進行中。

進一步看全國確診者的樣貌，年齡來說仍是40-59歲加上60歲以上佔了大宗。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳補充，目前確診個案中有41位正在插管使用呼吸器，使用葉克膜的患者有3位。

雙北兩市因應目前疫情嚴峻，各自在疫情熱區設置了篩檢站，台北市篩檢站的陽性率已從設置運作首日的11%，下降到今日的5.5%；新北篩檢站的陽性率則呈現起起伏伏，從首日的3.9%一度上升至4.5％，今天則降至3.6%。

指揮中心指出，今日新增之3例境外移入，分別自美國、菲律賓、加拿大移入。

案2974為美國籍50多歲女性，於4月28日自美國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在台期間無症狀，於5月20日進行採檢，於今日確診。案3149為加拿大籍40多歲男性，於5月19日自加拿大入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時並無症狀，於5月20日進行採檢，於今日確診。案3038為菲律賓籍30多歲男性船員，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，5月5日自菲律賓入境，檢疫期滿後於5月20日進行自費採檢，在台期間並無症狀，於今日確診。

醫療應變組副組長王必勝說明，目前中央集中檢疫所收住確診人數為690位，其中來自新北市為379位、台北市304位，其他縣市為7位。王必勝表示，收治在集中檢疫所的病人除了定期體溫測量以及回報相關症狀，指揮中心也採購了使用簡易的血氧偵測器儀發送給每個住民。若發現收治患者血氧下降，會協助送醫。

指揮官陳時中表示，疫情目前仍在高峰，大部分仍可看到感染源頭，但出現確診個案的地區確實有增加，他仍再次呼籲全體民眾特別留意。陳時中也再次重申，目前就是全國防疫層級升至第三級，大家就在這個層級把份內的事情做好。陳時中表示，目前沒有找出傳播鏈的確診個案佔不到四分之一，未達升級到第四級的條件，請大家勿以訛傳訛。

陳時中也特地拿出手版呼籲民眾，這個週末也盡量減少外出，避免聚會。陳時中表示，若能夠在週末兩天將人員流動降到最低，切斷傳染鏈，對目前防治疫情將相當有幫助。

陳時中表示，目前醫事和醫療人員都非常辛苦，各地醫院也陸續傳出院內有人員感染，因此得進行院內的感染控制以及相關檢驗檢查，還得繼續照顧病人，真的是蠟燭多頭燒。陳時中表示，若大家沒有齊心努力將流動降到最低，因為聚會而造成傳染，對醫療界不公平、對社會也不好。

有關阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗施打情形，發言人莊人祥表示，昨天施打的人次為15232，其中公費為15165人、自費67人次，目前累計接種人次為28萬1647。

至於不良事件，昨天新增了17件，其中2件歸類為其他疑似嚴重不良事件。一件是20多歲的女性，接種後隔日出現呼吸困難、四肢麻木無力，目前症狀已緩解可正常上班；另一件為30幾歲女性，接種後第三天接種部位出現大片紅腫跟硬塊，左手指末梢麻木、目前症狀稍有改善，門診追蹤觀察。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，台灣在經歷SARS的經驗後建立了傳染病防治醫網，各縣市都有應變醫院，其中有6家醫院被指定為網區應變醫院。

羅一鈞表示，台北市就是聯合醫院和平院區，新北就是聯合醫院三重院區。由於目前雙北兩市是疫情最嚴峻的區域，前述兩家醫院也應要求，近日已啟動全面清空病床，以利收治COVID-19輕症或重症病患。羅一鈞表示，北市的和平院區已完成清空程序，有一百多張床，新北市聯醫三重院區還在做最後的清空程序。

針對有民眾反映需頻頻致電醫療院所詢問採檢結果，陳時中也回應，將由健保署和疾管署合作，日後會將檢驗結果上傳到健保快易通，民眾就無需頻頻致電醫療院所詢問。陳時中表示，檢驗結果陰性可以在健保快易通查詢，降低民眾的等待期與焦慮感。

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核稿編輯：楊士範