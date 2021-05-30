美漫在台發展史（上）：摸索期（1950～2000年）－興趣領進門，後續看原文

文：Masayo（本名鄭雅芝。國立台灣大學戲劇系學士，紐約電影學院藝術創作碩士，尚在奮鬥中的編劇、書評及小說家，花一半以上的人生在看漫畫看電影追番追劇傳教推坑的同人女）

在如今日漫占漫畫市場九成以上的台灣，美漫讀者是個相對小眾的族群，由於各種原因，台灣的美漫中文代理市場一直未能興盛，就算美漫改編的影視大紅到全民運動的等級，其原作在台灣的市場卻很少得以受惠。

即使如此，若是細細觀察與回顧，可以發現台灣的美漫閱讀族群雖然小眾，卻一直有著從未間斷過的活力，且可以從其中看見台灣獨有的出版及閱讀文化歷史軌跡。以下為了綜觀台灣自二戰後到今日的美漫閱讀族群生態發展，自1950年代至今劃為三個時期：

摸索期：網路時代之前，以及網路尚未普及的2000年前。 社群期：網路開始普及的2000－2012年，至2012年漫威電影《復仇者聯盟》（The Avengers）上映。 發展期：2012年漫威電影《復仇者聯盟》上映，讓超級英雄共演以及IP／共通宇宙家喻戶曉至今。

要注意的是三個時期的台灣美漫閱讀生態雖然有所不同，但時期與時期之間的更迭並非一朝變色，而是循序漸進地改變，讀者的基本習慣也受最初接觸美漫的時代影響，例如網路時代之前入門的讀者，常會更執著於實體書。

摸索期（1950～2000年）

此一時期的閱讀以實體書為主，由於語言隔閡及資訊取得困難，大多數讀者只能依靠中文代理或非正規出版接觸到美國漫畫，除了出版業者、美術相關工作者等職業人士外，較少人能直接閱讀或購入原文美漫。

寓教於樂的連環漫畫

自19世紀末期開始在北美流行的連環漫畫（Comic strip），是提到美漫時，除了超級英雄題材以外人們最容易想到的類型。連環漫畫通常原本在報紙及雜誌上連載，受到歡迎方集結成冊，早年台灣引進時亦採用相同的連載和出版方式。

二戰後台灣對美國連環漫畫的正式引進，可以追溯到1951年《國語日報》社長何凡（夏承楹）為《國語日報》引進《小亨利》（Henry）的每日連載，之後何凡又在1978年為《國語日報》引進了《淘氣的阿丹》（Dennis the Menace）。

這兩套漫畫在《國語日報》的連載不單單只是為了娛樂讀者，也有對學齡孩童推行國語教育的目的，例如《小亨利》原文版中主角小亨利並沒有台詞，就算有文字也多半是招牌、告示或其他角色在說話，但何凡的翻譯版每格圖片下方都會加上一段描述小亨利想法的文字，並附上注音，「希望小讀者能夠收到『看圖識字』和『讀文學話』的功效」。直到今日，在台灣這類經典連環漫畫依然常被當作語言學習的課外教材，以中英對照版鼓勵讀者邊看漫畫邊學英文。

除《國語日報》的這兩大頑童外，《中央日報》副刊的《白朗黛》（Blondie）與《中華日報》副刊的《大力水手》（Popeye the Sailor Man）亦是許多台灣人的童年回憶。在1968年時，擔任《大力水手》翻譯的柏楊（郭衣洞）因一段台詞被指為影射兩位蔣總統，最終入獄九年多的遭遇，則成了台灣白色恐怖時期的著名事件。

與超級英雄的神奇初會

早在二戰期間，超級英雄漫畫便時常被改編登上其他媒體，從上世紀起至今，人們常常是透過電影、電視影集、動畫或是周邊產品，初次認識某位超級英雄。不過，1960至1990年代的台灣讀者還是有機會從紙上開始認識超人、蝙蝠俠、蜘蛛人等超級英雄，除了透過極少數的正式代理外，盜版以及仿作也是管道之一。

當時的盜版漫畫雖然以日漫為大宗，但美漫也沒有缺席，除此之外，桑田二郎版《蝙蝠俠》和池上遼一版《蜘蛛俠》[1]，這兩部美方授權的日本版超級英雄漫畫，在60、70年代的台灣相當受歡迎，還引發了大量仿作。

除了照著原作修改重繪的仿作在當時相當常見，還有不少「二次創作」的類型，例如逸夫的「飛金剛」（蝙蝠俠）系列，在當年相當火紅，追隨效仿者眾多，甚至還有與其他人氣漫畫角色「夢幻共演」的作品。

雖然這些仿作並非真正的美漫，但確實是將超級英雄的概念介紹給那一代讀者的功臣。在超級英雄大片當道之前，蝙蝠俠、蜘蛛人等角色在台灣就有一定的知名度，也跟盜版時代的這些漫畫多少有關。

Photo Credit: 老調衙攝影，CCC創作集提供 台灣漫畫家逸夫所繪的蝙蝠俠漫畫《飛金剛大戰怪木馬》

Photo Credit: 老調衙攝影，CCC創作集提供 池上遼一版蜘蛛人的仿作《蜘蛛人大戰野人》，其內頁劇情和分鏡基本參考池上版的第3話「強すぎた英雄（ヒーロー）」

Photo Credit: 老調衙攝影，CCC創作集提供 盜版時代的中文版蝙蝠俠漫畫《新蝙蝠俠》

Photo Credit: 老調衙攝影，CCC創作集提供 「夢幻共演」的《機器人破蝙蝠盜》。台灣漫畫家劉興欽的《機器人》系列在當年非常受歡迎，仿作也非常多，本書也是其仿作之一。有著蝙蝠俠外表的「蝙蝠盜」們在本書中是反派，且內頁造型與封面相差甚多

另一方面，也不是沒有出版社嘗試過正式代理，例如1977年時世橋出版社便代理了《蝙蝠俠》和《無敵超人》（即《超人》），採美漫單回常用的16開（約26cmx17cm），每期20至30頁的形式發行，除內頁為黑白印刷外，可說盡力做到原汁原味。

另外還有全彩印刷的「世橋彩色漫畫系列」，包括《太空家庭飄流記》（Space Family Robinson）、《小露露》（Little Lulu），以及《星空探險》（Star Trek）、《粉紅豹》（Pink Panther）、《兔寶寶》（Bugs Bunny）、《小飛象》（Dumbo）等改編自知名影集或動畫的美漫。

同樣是在1977年，「神奇出版社」也取得了漫威漫畫（當時譯為「美孚公司」）和DC漫畫（當時仍為National Comics Publications，譯為「國家公司」）的授權，引進了《蜘蛛俠》、《2001：外太空》（2001: A Space Odyssey，改編自庫柏力克的電影《2001太空漫遊》）、《寇能勇士傳》（Conan the Cimmerian，即《蠻王柯南》）、《四異人》（Fantastic Four，即《驚奇四超人》）四部作品，此外《2001：外太空》還附贈了數頁《雷神帥爾》（即《雷神索爾》）的內容。

「神奇出版社」的志向相當遠大，他們打算採用類似美國當地的漫畫出版方式，即每部作品每月發行一「集」（一回連載），一個月四週各發行上述四部作品的一「集」。每「集」與世橋同樣是16開，20-30頁，內頁黑白印刷。

從編輯序文中可知他們當時還預計引進《奇女子》（Wonder Woman，即《神力女超人》）、《石軍曹》（Sgt. Rock）等作品，然而其發行方式在當時的台灣市場太過水土不服，從將所有「集」數合訂成一本的《太空超人傳奇》中，可知他們後來的出版進度越來越跟不上計畫，最終只出了蜘蛛俠和四異人各三「集」、2001和寇能各兩「集」，與世橋一樣，成了台灣眾多曇花一現的美漫正版代理例子之一。

此外，由香港正式代理或盜版的美漫，在台灣市面上也相當通行，例如香港代理的中文版超人漫畫《萬能俠》，就透過台灣英文雜誌社引進台灣，成為70年代台灣讀者最常見到的中文版超人漫畫之一。

Photo Credit: 老調衙攝影，CCC創作集提供 「神奇出版社」於1977年代理的美漫，此為合訂本，內容為《蜘蛛俠》、《2001外太空》（2001太空漫遊）、《勇士寇能》（蠻王柯南）和《四異人》（驚奇四超人）

Photo Credit: 老調衙攝影，CCC創作集提供 台灣70年代引進的港版超人漫畫

在超級英雄題材之外，皇冠曾於1978年左右引進過多本Dave Berg的作品集，Dave Berg是知名老牌漫畫雜誌《MAD》的代表漫畫家，而這本雜誌也一直在台灣漫畫業界中相當知名。1990年時，滾石傳播一度代理了中文版《MAD》，當時譯為《抓狂》，還請曾正忠畫了台灣本土版封面，遺憾的是這本雜誌同樣未能持久。

進入版權時代後，一直有熱血的出版社繼續挑戰美漫正版中文代理、並嘗試將美漫的發行方式調整為台灣讀者較習慣的模式，例如「憶童年出版社」於1994年發行的《CAP蓋世少年》，就將《美國上尉》（美國隊長）、《雷弓彈》（制裁者）等眾多人氣連載匯集，以雙週刊的方式發行，但仍然撐不過十期。

另外如長鴻發行的《X-Men特異功能組》（X-Men Adventures）、《蝙蝠俠》（The Batman Adventures）[2]、「舶揚出版社」的《蝙蝠俠 vs. 超時空戰警 審判高譚市》等以單行本方式發行的例子，也未能在商業上取得醒目的成績。

Photo Credit: Masayo攝影，CCC創作集提供 1994年發行的《CAP蓋世少年》第七期

興趣領進門，後續看原文

在上述的情況之下，對美漫有興趣的讀者自然紛紛走向看原文、買原文書的道路。當時販售美漫的店家非常稀少，一些會進外文書的出版社和書店，如台灣英文雜誌社、亞典藝術書店、東西圖書和誠品（尤以現已歇業的敦南店進書最多），就成了美漫迷的尋寶地。

1995年，台灣第一家歐美漫畫專賣店「BANANA」在台北開幕，不但可在店裡現場買到各種期刊和合訂本，還可訂購想追的最新連載，除了主流的超級英雄題材外，店內也提供如法蘭克米勒（Frank Miller）的《萬惡城市》（Sin City）、《重金屬》（Heavy Metal）雜誌等較為異色的美漫。老闆王子政本身也是美漫迷，時常向同好推薦各種作品，在2007年歇業前，「BANANA」可說是台灣美漫迷間的聖地。

備註

[1]桑田次郎（二郎）的日版蝙蝠俠漫畫「バットマン」（1966-1967），以及池上遼一的日版蜘蛛人漫畫「スパイダーマン」（1970-1971），皆為獲得美方漫畫公司授權的作品，兩者皆有著不同於原本美漫的個人特色。池上的蜘蛛人在人物設定和劇情風格上更是與美漫版差異甚大，在蜘蛛人讀者群中是相當有名的異色作品。另外Spider-Man在當年常見的翻譯為「蜘蛛俠」，但偶也可見翻為「蜘蛛人」。

[2]兩者皆為當時大受歡迎的動畫版的逆向改編漫畫。

特別感謝

Yenchin、路西瓜、龍貓大王、臥斧、張清龍、老調衙、常勝老師、黃震南、QN、Jas、Rock、Mr. JL和桑妮諸位前輩和同好在田調上的協助以及圖片提供。

參考書籍

彭瑞金編（2003）。2002台灣文學年鑑。台北：行政院文化建設委員會。 賴慈芸（2017）。翻譯偵探事務所。台北：蔚藍文化。

原文標題為〈美漫族群在台灣（一）：摸索期〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航