COVID-19將與人類長期共存，但何時才會降級為「大號流感」？

文：德國之聲中文網

如果沒有耐心閱讀長文，也不妨直接看看結論：

新冠病毒也許不會像當年SARS病毒那樣消失，而是會和人類長期共存。

我們所能做的，就是通過疫苗以及佩戴口罩、勤洗手等常規衛生措施將這種病毒造成的威脅控制在較低水準，同時又盡可能減輕防疫措施對社會經濟生活的影響。

之所以需要疫苗和常規衛生措施並進，是因為僅靠疫苗很有可能無法實現「群體免疫」。

通過接種疫苗實現群體免疫

從流行病學的角度而言，新冠病毒疫苗主要有兩方面的作用：

降低傳染率。

如果依然發生了傳染，則降低被傳染者發展為重症患者的概率。

降低傳染率之目標，就是實現所謂的「群體免疫」。這個概念指的是：當人群中有足夠多的人獲得了對某種疾病的免疫力之後，該種疾病將無法在人際間加速傳播，而是會自然衰退。簡而言之，哪裡實現了「群體免疫」，哪裡的疫情就能正式宣告結束。

而「群體免疫」的門檻則取決於一種傳染病的傳染力究竟有多強。這裡有著多方面因素的共同影響。

R值和R0值

其中很重要的一個指標就是再生傳染數，也就是這一年來經常聽到的R值。它代表了每名感染者平均能再傳染多少人。這個指標並非一成不變，而是會隨著防疫措施的力度、疫苗接種的進度而不斷變化。對於不採取任何防疫措施、且所有人均無免疫力的情況，流行病學家將此時的再生傳染數稱為R0，也就是「基本再生傳染數」。

就新冠病毒而言，一年前，各國的科學家估算其基本再生傳染數在2.5到3之間，也就是在不採取任何防疫措施的情況下，一個感染者能再傳染2.5到3個人。而這2.5到3個人，在下一輪又能再感染6到9人，此時的累積感染人數就呈現指數式增長。

而在採取了禁足令、限聚令、居家辦公倡議、佩戴口罩等嚴格防疫措施之後，就能夠將實際R值不斷壓低。當R值正好為1時，每名傳染者平均能再傳染一人，此時的疫情將不再指數式增長，而是呈現勻速傳播，當前感染總人數會保持相對穩定。

而當R值小於1時，疫情則會逐漸平息：比如德國，在去（2020）年6月一度成功地將R值控制到了0.8左右。假設最初有100名感染者，第二輪被傳染的人數就只有80人，第三輪更是只有64人。反映在數字上，我們就能看到每天的新增感染人數不斷減少。

群體免疫的門檻

但是，在現代社會，禁足令、限聚令不可能永久地持續下去，而輕易放寬防疫管控的結果，就是R值迅速回彈到1以上。於是，一波又一波新的疫情反復出現。

所以，要想終結疫情，還是要靠「群體免疫」。

需要強調的是，「群體免疫」既可以通過讓大部分人口都感染一遍，也就是所謂的「自然免疫」來實現，也可以通過「疫苗免疫」來實現。不過，對於死亡率並不低的新冠病毒而言，「自然免疫」太不人道。因此戰勝疫情，主要依靠「施打疫苗後實現的群體免疫」。

那麼，究竟需要至少多少人具備對新冠病毒的免疫力，才能實現群體免疫呢？

這是群體免疫的計算公式：門檻值=1-1/R0

根據此公式，如果新冠病毒的基本再生傳染數為2.5，那麼群體免疫的門檻值就是60％。如果R0=3，群體免疫的門檻就需要67％。德國總理梅克爾（Angela Merkel）曾經多次強調，需要至少讓三分之二的人都施打疫苗，依據的就是這個計算過程。

一旦具有免疫力的人群比例超過了這個門檻值，即便全面放開防疫管制，實際R值也依然會小於1，德國去年夏天疫情逐漸平息的局面就會再現。

傳染力升高，意味群體免疫門檻變高

但是，我們從上述公式也能得知，R0值越高，群體免疫的門檻也越高。遺憾的是，和一年前的病毒相比，如今的新冠病毒出現了多種傳染力大增的變異體。根據德國疾控機構羅伯特－科赫研究所的測算，當前的新冠病毒R0值已經上升到了3.3到3.8之間，群體免疫的門檻值也隨之上升到了70％到74％之間。

對於8200萬人口的德國，這意味著需要比原計劃多接種820萬人，按照當前疫苗施打速度，相當於多花費兩星期的時間才能實現群體免疫。對於14億人口的中國，則更是需要增加接種1.4億人，相當於多花費四個星期。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

免疫人數不足

即便撇開疫苗產量、施打速度等問題不談，能否實現群體免疫也依然是一個問號。因為並非每個人都可以打疫苗。以德國為例，由於臨床試驗並沒有覆蓋全部人群，因此孕婦、15歲及以下少年兒童等群體，暫時被排除在新冠疫苗計劃之外。

而在中國，同樣是因為臨床數據不完整，許多省份將75歲以上老年人暫時排除在疫苗接種計劃之外。

根據德國疾控部門的估算，全德國總共只有約76％的人口適宜接種新冠疫苗。即便加上已經感染過病毒的痊癒者，最終能獲得對新冠病毒免疫力的人不會超過80％。

此外，還有不少人出於種種原因，對接種疫苗持拒絕的態度。

而且，目前全球已經投入使用的各種疫苗中，沒有任何一種具備100％的有效性。接種了疫苗的人群中，依然有一部分人會被傳染、也會傳染他人。

德國冠狀病毒研究領域的權威學者德羅斯滕（Christian Drosten），近期就多次指出，最新的科研成果顯示，新冠病毒依然可以在已經接種過疫苗人群的咽部存活，並且隨呼吸、飛沫進一步傳播。「病毒在這些已接種人群身上並不會造成什麼後果，但是沒有免疫力的人一旦中招，還是存在不小的風險。」

總而言之，由於：

變異病毒傳染力升高

疫苗不適用於所有人

許多人拒絕疫苗

疫苗本身有效性有限

等多種因素的共同影響，最終獲得對新冠病毒免疫力的人數，很可能無法達到群體免疫的門檻值。即：我們很可能無法只靠疫苗來實現對新冠病毒的群體免疫。

「大號流感」？

不過，讓人略微寬心的是，施打疫苗的作用不僅僅是降低傳染率，還能降低重症率。比如，北京科興生物集團研發的新冠疫苗，在巴西的三期臨床試驗中，有效性還不到51％，但這種疫苗對重症的防護率卻是100％。這意味著，即便一時倒楣感染了病毒，也不太可能演變成重症患者。

在疫苗接種進度領先的以色列和英國，不久前就出現了這樣的狀況：需要住院治療的重症患者數量大幅下降90％，死亡率也同樣猛烈下降。

這將極大地緩解醫療系統所受的壓力，辛苦了一年多的全球醫護人員，也有望鬆一口氣，然後騰出更多的精力來照料其他病人。疫情雖然不能說是完全結束，但疾控部門將能夠轉入所謂的「常態化管理」模式，通俗而言：就能把新冠病毒當作「大號流感」來處理。

最重要目標：R值小於1

需要指出的是，「常態化管理」並不意味著就能對新冠病毒掉以輕心。畢竟，對於那些還沒有施打疫苗的人而言，他們一旦被感染，依舊有不小的概率發展為重症患者；即便已經施打了疫苗，輕症患者也有可能留下後遺症。

而且，新冠病毒演變出傳染力更強的變異體（提高群體免疫門檻）、甚至大幅降低現有疫苗有效性（降低實際免疫人數），也並非小概率事件。

對於疫苗廠商而言，這意味著需要不斷加快研發速度，及時調整配方，適應新型變種病毒；同時擴大臨床試驗範圍，爭取讓幼兒、孕婦等人群也早日被納入接種範圍之內。

流行病學家還指出，「常態化管理」意味著在疫苗之外，我們依然需要維持一些防疫管控措施。屆時，也許不需要禁足令、限聚令這樣的嚴格禁令，只需要戴口罩、勤洗手這樣的輕柔措施，就能配合疫苗將R值控制到1以下，讓疫情慢慢消退，旅行自由、聚會自由、派對自由之恢復也就指日可待。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航