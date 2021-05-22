加密貨幣圈「519血洗」不但不是末日，長期來說可能還有好處

風險聲明：此文的觀點皆來自一個不專業的分析師觀點，不構成任何投資建議或市場預測，讀者們暫且就「姑妄聞之姑聽之」吧

這幾天加密貨幣圈經歷了堪稱「312事件」的血洗翻版，姑且稱之為「519血洗」吧！在這天，BTC、ETH為首的大多數幣種，在短短24小時內都下跌了30－50％的價格，讓整個幣圈哀鴻遍野。

主流觀點這波下跌的來源，是來自於中國政府下令機構禁止提供加密貨幣相關的服務。不論供給或需求都身為幣圈裡最活躍的一個國家，中國傳出這樣的消息，馬上就造成市場瀰漫著恐慌的氣氛。不論是幣圈老手，或是最近幾個月加入的新手，都產生了恐慌性拋售的舉動，進一步讓價格持續下探。

雖然短期間幣價的血洗讓大家都感到十分痛苦，但就筆者的不專業分析觀點來說，卻認為這次中國禁令的推出，長期是有好處的。主要可以從以下三個觀點進行分析。

一、中國禁令推出的時機點

要知道明眼人都了解中國是個「黨最大」的國家，不管產業發展得再怎麼欣欣向榮，一句習大大的話語，就可以把你打回乞丐原形。

看看之前風風火火本來要上市的螞蟻集團（螞蟻金服母公司），上市前本來號稱「地表最大IPO」，結果因為老闆馬雲太多次在公開場合攻擊政府，喔不，評論「黨」對產業的政策不對，結果下場就是直接被從馬上拉下。看看馬雲，再回頭看看這次中國針對加密貨幣業務的禁令，也就不會覺得奇怪了。

好在目前加密貨幣市場，還在雛形到晉升成主流的階段，這次的打擊雖然大，但你想從2兆市值的打擊變成1兆市值，減少的是1兆；若等市場更成熟時可能是從10兆市值打擊變成5兆，減少的就成了5兆了！所以長痛不如短痛，現在的時機點可能相較於未來更好。

至少經歷過這次教訓，雖然幣圈玩家被血洗，但也大大降低了中國政府對於產業的影響力；就像放羊的孩子一般，下一次大家就不再會那麼信任你、傷害自然也就減低了許多。

二、比特幣算力集中的毀滅

中國除了經濟實力強悍、網路巨頭林立、散戶參與者狂熱等三大因素之外，同時也是全球比特幣挖礦最大的算力集中地，因而才會黨中央踏踏腳、全球幣圈地震連連。

若上述中國對於金融、互聯網與支付機構的加密貨幣禁令是第一重打擊，那麼集中化的挖礦算力，可能被中國輕易抹殺就是對市場的第二重打擊。畢竟少了全球7－8成的礦工算力，那可不是開玩笑的。

但仔細想想，這麼集中的算力分佈，其實對市場發展來說是非常畸形的。這就等於是供應原物料都集中在同一個供應商一樣，變成賣方獨佔市場，如社群軟體你只會想到臉書、IG，搜尋引擎只有Google堪用一樣可怕。若某一天臉書或Google突然說它要開始收費，或是不再提供某些服務，你其實短時間內很難找到什麼替代品。

而加密貨幣市場這樣發展的一大隱憂，就在5月19日炸開來了。政府擺明要禁止加密貨幣業務，你想不會拿這些集中的礦池礦工開刀嗎？

但往長遠思考，若能趁這個機會將比特幣挖礦的算力在全球重新分配，而不是像過往那樣集中在獨裁式國家（如中國），其實對於加密貨幣市場的長遠發展是更健康的。

這次中國的禁令，等於變相的宣告國內礦工礦池的末日，但也塞翁失馬，讓全世界其他礦工礦池發展的機會變得更大，整體市場變得更分散而民主化。

一個能夠長遠發展的市場，必定是良性競爭、分散性較高的市場，就比特幣的算力分佈來說，降低中國礦池的集中度長遠是對市場發展更健康的、也更能避免人為把持的風險。

三、區塊鏈與加密貨幣技術的彎道超車

如同網際網路一般改變人們的生活，相信很多在幣圈鏈圈的信仰者，都相信這樣的市場，絕對會是改變世界接下來10年、20年的力量。

中國在互聯網的發展令人有目共睹，正是過去在發展網際網路技術時，掌握先機而搶佔佈局後的豐碩成果，甚至直接、間接的帶來今日中國國力足以和美國抗衡的籌碼。

然而在面臨下一代如網際網路顛覆世界的科技時，中國政府的態度卻一百八十度大轉彎、如今強硬的單方面制止國內企業，發展下一個跨時代的新興技術與商業模式。正好讓其他國家有了彎道超車的機會、搶先在這個新興市場卡好位。

區塊鏈與加密貨幣技術的應用，絕對不是只有炒作而已。從最基礎的提升跨國匯款與清算的速度、提供無銀行帳戶者基本的金融服務、到Web3.0更加民主的網路化世界，讓提供數據成為一種新興勞動。甚至如《激進市場》一書中談到的COST徵稅原則，與平方投票法等改變政經力量的前瞻性政策（接下來將會針對這個主題做更近一步的文章闡述），在區塊鏈與加密貨幣技術的加持下皆會有所突破。

破壞式創新的基礎理論，就是在既有巨頭競爭者不去做、不屑做的商業領域發展出模式，並一步步由下而上的蠶食不同種的客群，直到影響這些既有巨頭本來的市場、到最終被取而代之形成新的典範。

區塊鏈與加密貨幣已從過去的小眾，躍升到主流的賽道旁，所有一般投資人甚至是著名的機構法人，要不是已經磨刀霍霍準備進場，就是早已深陷其中而無法自拔。這不就是從低階的客群（傳統金融外的小眾），慢慢躍升到高階客群（主流傳統金融的客群）的發展軌跡嗎？

中國已打算拱手讓出加密貨幣業務的這塊市場，其他能因此彎道超車的國家還在等什麼呢？現在正是重新洗牌國際政經實力的好時機。

結語

每一個市場在邁入成熟前都有陣痛與泡沫破裂，90年代的「.Com」泡沫後，才出現如Google、Amazon這樣影響世界的巨頭，相信經歷了「519」幣圈的倖存者，可以開始引領期盼下一波改變世界的企業出現。

或許本文可能真的是筆者般對於加密貨幣世界盲目樂觀者的一廂情願，但至少在可能真正改變未來的賽道上賭一，也好過只是在旁搓手焦慮、從來沒有跳下來市場中體會箇中滋味來的痛快吧！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航