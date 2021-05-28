公司要成長，業務管理不能再土法煉鋼——企業必須導入CRM的四個理由

有必要導入CRM嗎？許多大公司可能都有屬於自己的CRM（Customer Relationship Management，客戶關係管理）系統，對於規模較小的新創或中小企業，究竟是否有必要導入CRM？先說結論：有必要。

CRM的目的在於梳理企業與相關連絡人的關係，不只是既有客戶，也包含潛在客戶、電子報訂閱者、甚至是員工。或許有些人會認為公司規模還小，上述這些客戶關係管理的作業，稍微花時間手工整理一下就好，但只要公司還有業務成長的目標在，這種土法煉鋼的方式恐怕維持不久。若不及早導入CRM工具，業務團隊終究會淹沒在龐大又繁雜的瑣碎資料中，無法有效率共享客戶資訊或整理銷售報表。反之，若能善用CRM系統管理企業與客戶的聯繫狀況，不只行政工作事半功倍，也更具備有效的科學洞察，幫助業績成長。

CRM能為企業完成哪些事？

企業為什麼必須導入CRM？因為一款傑出的CRM系統，至少能夠為企業完成以下四件事：

一、客戶管理

對於客戶而言，無論是面對哪一位業務，都是在和代表公司的窗口對話。如果業務之間無法共享客戶訊息，那麼感到困擾的不只是客戶，公司的銷售任務勢必也大受影響。因此，CRM的最大功能之一，就是能清楚整理客戶檔案，讓業務能迅速綜覽客戶資料和往來歷程，包括個人資料、喜好特徵、工作內容、人脈關係、聯繫頻率等。有的CRM系統還有智能標籤功能，能幫助業務透過標籤篩選、精準行銷，並掌握銷售商機。

Photo Credit：iShelly CRM能幫助業務統整客戶資訊，智能標籤的功能也可以篩選出銷售對象，例如找出對產品A有興趣又有高預算的客戶。

二、工作管理

行事曆是非常好的工作管理工具，不過CRM系統不能只是串接一般的行事曆而已，還要與客戶資料庫整合，讓業務們清楚知道「時間、地點、工作重點、客戶對象」，並即時透過CRM掌握客戶的聯絡方式、記錄工作行程。有的CRM還具備貼心的自動提醒功能，提醒客戶會面時間和生日，讓業務們的客戶服務更加周到完備。

Photo Credit：iShelly CRM的行事曆功能需能串接客戶資訊，方便及時查找和記錄行程。

三、商機管理

除了個人的工作管理，CRM也需提供業務團隊的整體概覽，像是建立銷售漏斗，自訂標準化銷售流程，幫助業務主管了解開發進程，進而優化銷售績效。另外，在還沒導入CRM系統以前，不少人會使用Excel表整理銷售進度與資訊，但使用CRM的好處就是，不必成為「Excel神人」也能輕鬆管理表單，只要能同步串接客戶資料庫和行事曆，不僅清楚勾勒業績輪廓、完整記錄開發歷程，還能進行業績預測。

Photo Credit：iShelly CRM系統能根據銷售漏斗協助主管了解業務開發進程；一頁彙整商機相關工作概要，開發歷程一目了然。

四、活動量管理

CRM的另一項好處，是能透過科學化的方式，將成功的銷售經驗傳承下去。透過自訂工作流程標準化的功能，CRM能協助業務執行活動量管理，有效率地將活動量轉換為實質業績。透過科學與系統化管理，主管也能藉由系統自動計算活動量並產出報表，進而檢討改善工作效率。

Photo Credit：iShelly 企業可按照需求在CRM上設定工作標準流程，串接行事曆後，業務不需要手工填寫報表，即可進行科學化的管理。

除了有效整合資訊，直觀好操作的介面，也是挑選CRM系統時必須的考量點。以台灣本土開發的CRM軟體「iShelly」為例，最大特色之一就是介面簡潔、功能易懂，成為許多中小企業與新創愛用的入門系統。當然，上述所提到的四項主要CRM功能，iShelly也一應俱全。

不限特定產業，CRM的使用攻略

無論是基層業務人員、業務主管、企業管理者，企業中的各個角色都能善用CRM，將工作化繁為簡，把專注力留在業務成長的任務上。

例如某一間經營30年以上的醫療儀器及耗材進口代理商，為了整理歷年的客戶資訊，並管理各院區業務的開發進度，就使用了iShelly CRM來統整過去30年的客戶名單，並透過iShelly中的商機功能，管理不同醫院、不同產品的開發進度，既可掌握業務們的開發狀況，也方便公司以綜觀的角度來統計市場開發、產品導入等狀況，以及公司投入資源的效益分析。

另一個使用iShelly CRM的例子，是一間精密量測儀器設備的代理商。由於曾有資料被駭的教訓，因此對資料備份格外重視，也希望能有組織地進行客戶資料管理，同時檢視公司所具備的客戶經營能量。導入iShelly之後，除了迅速盤點完客戶名單，也善用iShelly中「任務交辦」的功能，讓員工之間的溝通更順暢，完整交接客戶資訊。尤其對於有南北兩地銷售據點的品牌代理商而言，其實特別需要CRM的商機管理，方便統計不同品牌、不同地點的銷售情形，進而掌握銷售成長藍圖。

還有一個例子是建材業者，過去習慣以紙本作業管理業務團隊的行程安排，但等到業務團隊統整完畢交到主管手上，行程規劃已經變成回憶錄；不過在主管導入CRM並做好基礎設定後，內勤使用網頁版管理，外勤業務使用App，業務團隊年齡層橫跨25～65歲都能輕鬆上手。內部週會也能以系統中的活動量報表直接檢視，不需另外整理。

Photo Credit：iShelly iShelly串接客戶資料庫、工作管理行事曆、銷售流程，不必費時手工整理資料，協助業務團隊快速檢視開發進程與達標率。

由上述實例可知，iShelly特別適合B2B的企業使用。作為業務專用的雲端生產力工具，這款CRM的使用對象不限特定產業用戶，畢竟這套工具的終極本質正如同所有企業的目標——縮短企業內部溝通流程、幫助業務成長，因此無論是傳產、媒體、IT、服務業等，都值得一試。

源自銷售之神的CRM系統，深信每一位業務員都該有一個超級秘書

「每一位業務員都應該擁有一個Shelly，並都有機會成為超級業務員。」

iShelly源自於「銷售之神」Bill Porter的秘書Shelly Brady。這位神級業務員的成功，有很大一部份要歸功於為他打理各種事務的Shelly Brady，因此開發出這款CRM系統的安慧投有限公司，以iShelly為名開發一款幫助業務提升銷售的生產力工具。在訪談超過百位的業務人員後，iShelly於2013年正式上線啟用，持續優化至今。

iShelly藉由雲端技術，實現資料集中管理、數據即時同步、團隊多人協作開發的任務，幫助企業完整保留銷售開發歷程，即使員工離職交接，新人也能快速上手。iShelly現正開放免費試用兩週，無論是中小型企業、新創公司、B2B服務業，想要感受業績成長的助力，就快去體驗CRM的威力吧。

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