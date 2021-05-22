「亡羊補牢」有方的韓國，有什麼抗疫政策值得台灣借鏡？

身為疫情初期國際防疫模範生的台灣，近日爆發確染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的大量本土案例，而這次本土疫情來得太快太急太猛，讓台灣政府、國民措手不及。

然而，在「看好了，世界！台灣只示範一次，在兩周內解除三級警戒！」的正面力量之下，全民目前正在努力防堵疫情中，不管是出門戴口罩、減少不必要的外出移動、出入公共場所的實聯制、停課不停學等政策實施，都可以看到全國上下一心防疫動起來，共同度過此次危機。

我們在此也得鼓勵讀者，畢竟全世界人類已經認識此兇狠狡猾（變種）新冠病毒長達一年多，請大家於疫情中，保持樂觀正面態度、勿過度恐慌，免得造成過多身心壓力，造成自身生活失調；更為重要的是，世界各國於防堵疫情，抑或減災之際，其推出的許多政策，此時正是值得進入疫情擴張時期的台灣，好好借鏡一番，進而改善應用。

若以筆者較為熟悉的韓國為例，韓國於此次疫情也算是國運多舛，諸如去（2020）年爆出的大邱天地教、趴趴走的超級傳播者的大嬸（造成三百多人確診）、首都圈「愛為先」宗教集會、梨泰院酒吧等，皆傳出嚴重疫情，而目前正進入地四波疫情，「亡羊補牢」有方的韓國，它們於疫情擴散階段有何防堵策略呢？

讓我最有感的是，莫過於「快篩技術」，想必許多台灣民眾近日有感的是，於台北萬華地區爆出阿公店群聚確診案例，雙北市紛紛設立許多快篩站，吸引不少民眾前去快篩。

然而，若真有萬華旅遊史，或有症狀者前去快篩站診斷，本是符合政府防疫政策、維持社會安定，就怕的是人總是會求個「（驗個）心安」的心態，讓許多無症狀或無萬華旅遊史的民眾，也恐慌地前去這些快篩站篩檢，除了造成近日台灣新聞所報導出來的，徒增醫療資源浪費外，這些大排長龍的民眾，也有可能造成另類的「群聚」，難保再度出現防疫破口。

而反觀韓國，目前已經推出在便利商店，民眾可以輕易地購買到快篩盒（售價約韓幣1萬元左右，折合新台幣約285元），只要短短的15－30分鐘，就可以讓人民自行檢驗是否有無症狀，當然台灣對於此快篩政策，仍有所論辯，認為這樣的快篩產品，有可能造成偽陽性狀況產生；但在疫情擴張之際，全國各縣市繼續廣設快篩站的情況下，快篩的準備對於不論是「求心安」，抑或想確定是否成為「防疫破口」的民眾，有其必要性推行。

再者，台灣全國已經進入三級防疫警戒狀態，於室內外皆有規定群聚人數的多寡（室內五人、室外十人等）與強化社交距離，而我們也可以看到近日警察也成為防疫先鋒，取締出門不戴「物理疫苗」口罩的民眾；然而，防疫只有靠全民一心才有可能達成，畢竟值勤人力有限，民眾不配合，警察取締、罰款也僅僅只是作為短期嚇阻作用，甚至還還造成防疫人力消耗與辛勞。

反觀韓國於疫情擴張之際，發揮AI技術、5G大國本領，開發出「防疫機器人」（ 방역로봇），透過此24小時能夠值勤的機器人，除了整天能圍繞在室內空間，裝載消毒酒精、洗手精，隨時可讓民眾手部消毒外，私想若是這樣的機器能在號稱AI大國的台灣國家，加以改良，可說用途極廣。

諸如機器人能針對室內超過五人聚集狀況，或體溫過高者，發出警訊聲引起大眾注意外，若能偵測未戴口罩的防疫破口者，加以拍照、警示，無疑能降低疫情擴散吃緊的警方調配人員。

甚者，台灣也能改良出適合室外出勤的野外行動機器人，不論是在機器人內，內建提供（販售）民眾口罩、小瓶的消毒酒精服務，抑或快篩服務，都可以避免類似我們前述台灣快篩站擠爆人的亂象，與防疫人員人力之辛勞與耗損。

Photo Credit: AP / 達志影像

次之，台灣眾多大學、國高中校園，紛紛傳出許多年輕在學學生確診案例，馬上也引起社會關注，究其主因，病毒於校園內為高度傳染之途徑，一班若有40、50人聚在一起上課，萬一有一位學生不幸確診，病毒傳播速度可說是十分急速，而目前台灣政府也已經實施停課不停學政策，後續的授課軟硬體、師資調配、遠距教學等配套措施，也陸續研擬補強中。

但畢竟台灣面對此次來得又快又猛的本土案例頻傳，人心浮動，這也造成近日「北孫南送」的現象產生，即有為數不少的中南部學子前去北部唸書，於此次爆發疫情之刻，皆有許多擔心自家子弟安危的家長，不論是親自開車前去北部，抑或要求留在北部的小孩，趕緊搭乘公共運輸工具，好回到中南部家「避難潮」，這樣的心情任誰都可以體諒，但誰也不願意染疫，更是不可能要不得的明知自己染疫還趴趴走，成為千古罪人。

故我們除了減少污名化的「毒窟萬華」，抑或聳動的「避難、逃難」等用語之外，政府大力倡導「減少不必要的外出移動」，的確在此次護子心切的家長，所形構出來出來「北孫南送」的恐慌情況受到考驗。

然而，我們得小心注意的是，也許家長在這段接送過程，長達兩、三個小時車程，總會下車上廁所、買東西等離開車子情況，難保暴露在風險中，抑或根本不知道接回來的小孩子或前去接送的家長，是否有無確診，而兩者若是貿然行動，著實危險。

故韓國於疫情擴張之際，特別是首都圈首爾也曾爆發出「避難潮」之刻，曾發明類似速食店的「快篩得來速」，針對上路的車主進行快篩檢驗，抑或者調配一些防疫人力，於主要道路上，針對往返的大量車潮，以類似「酒駕取締」方式，來對車主、同乘者進行快篩，好防堵疫情首都圈向四周城市擴散疫情之亂象，也許此快篩方式，也值得台灣政府參考。同時，我們也得提醒「北孫南送」的家長，得小心注意接送小孩路途上的風險。

最後，想必讀者在近日的台灣新聞，早已受到為數眾多、疫情頭條新聞的轟炸，儘管目前台灣人民心急地祈求國內外疫苗的早日供給，但於爆發本土案例的初期此刻，我們能做的，無非是發揮高度的自制力，減少不必要的外出，出門也得帶好「物理疫苗」口罩防護。

此外，有其高度危險熱點的旅遊使民眾，得配合疫調單位調查與坦承外，大家也得多對防疫第一線的醫護人員、警方，甚至外送人員多點鼓勵外，自身也得保持正面樂觀的心，免得造成過多的心理壓力。看待此場疫情，眾歸到底，全民上下一心，才有可能做到「防堵」、「檢災」之良效。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航