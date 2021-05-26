吃優格補充益生菌：營養師建議的優格挑選原則

文：林世航營養師

從2020年疫情爆發後，消費者更關注能調節免疫的保健食品。其實除了補充保健食品以外，飲食中也有許多營養素有助於維持和調節免疫力，在這篇專欄中，營養師要介紹如何從飲食中補充益生菌，來提升免疫力。

益生菌對人體健康非常重要，你可以選擇直接攝取益生菌保健食品，如益生菌膠囊或者是益生菌粉。而在炎熱的天氣，冰涼優格就會是補充益生菌的另一個好來源。

CNS3058國家標準規定，優格每克活性乳酸菌要超過1000萬圖片來源：好食課

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營養師建議的優格挑選原則

原則1：多元機能菌株發酵優於單一菌種

優格是我們補充益生菌的好方法，所以在挑選優格時不只是要吃好吃，也要追求健康功效。由於每一種菌種都有不同的功效，所以在選擇優格時可以考慮選擇多元菌株發酵的優格。

原則2：無糖最好

糖是健康的公敵，不只會造成肥胖等問題，也有研究推測攝取過多的糖可能會因為導致肥胖、高血糖等問題，間接的影響免疫系統，讓我們的抵抗力下降，因此建議飲食中糖含量越少越好。

但是優格經過發酵後口感酸澀，許多優格會加入大量的糖壓住酸味，就讓我們攝取不必要且過多的糖而影響健康，所以營養師推薦以無糖的優格優先，能減少糖帶來的健康問題。

如果真的想要有點甜味時，建議可以選擇添加水果，或適度加入些許輕加工製成的果漿，有一點甜味但又不致於影響健康。

原則3：少添加、無添加更符合時代潮流

過去，優格大多會加入增稠劑的膠體或香料等食品添加物，來提升口感與香味。這些食品添加物符合食品法規，但如果可以，可以優先參考不添加非必要性添加物的產品。

優格可單吃也可入菜（像是拌沙拉），也是健康下午茶的好食材。如果下午嘴饞，以無糖優格配堅果、些許果漿調味，是很不錯的選擇。

本文經好食課授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航