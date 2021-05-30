美漫在台發展史（中）：社群期（2000～2012年）－漢化組、達人文化萌芽

文：Masayo（本名鄭雅芝。國立台灣大學戲劇系學士，紐約電影學院藝術創作碩士，尚在奮鬥中的編劇、書評及小說家，花一半以上的人生在看漫畫看電影追番追劇傳教推坑的同人女）

社群期（2000～2012年）

由於網路開始普及，2000年起無論是美漫相關情報還是美漫本身的掃描檔（俗稱「資源」）都比以往容易取得，實體書不再是唯一的閱讀媒介，實體書本身的通路和取得方式也因為網路而變多。網路時代的來臨讓一般讀者開始能夠自己向海外網購美漫，也讓分散各地、相隔千里的美漫同好們得以聚集、交流、推廣甚至一同創作，產生了與上個世紀截然不同的粉絲生態。

對依然偏好在實體店面現場選書的讀者來說，這時期新增的尋寶地有2004年開幕、位於台北101的Page One（葉壹堂），在2015年歇業前，它是除了「BANANA」外美漫合訂本現貨最多的地方。1998年開館的台北市立圖書館中崙分館，以漫畫作為館藏特色，其美漫收藏也逐年增加。

正版代理方面，可能是因為在前一時期的屢次碰壁，這時期少有出版社敢再挑戰出版超級英雄等主流美漫，經典連環漫畫和一些偏文青向的作品，如時報出版的《吉米．科瑞根：地球上最聰明的小子》（Jimmy Corrigan, the Smartest Kid on Earth），雖較有機會，但也是鳳毛麟角。

Photo Credit: CCC創作集提供 台北市立圖書館中崙分館收藏了許多台灣早期的漫畫，包括了美漫

網路之海中的島民文化

90年代起在台灣出現的Telnet BBS，是當時各種次文化族群尋覓同好的重要平台，在眾多的討論區中也偶可見到美漫迷的小天地。進入21世紀後，雖然Telnet BBS開始衰退，卻仍在這時期擔任了台灣美漫迷在網路上的重要基地。

2003年在PTT上開張的SuperHeroes專板，是如今少數仍在活動的Telnet BBS美漫專門討論區，也記錄了從2003年起台灣美漫迷和超級英雄迷族群的變化軌跡，例如早年新入門者往往要花一點時間才能了解「共通宇宙」、「年度大事件」、「DC和Marvel是不同的漫畫公司」等看美漫必備的觀念，在資訊發達、超級英雄題材成為主流、共通宇宙概念大紅的現在，便不再是需要特別討論的話題。

知名漫畫事件在當時的評價、歷年改編電影的熱潮以及角色人氣的起落，也可以在PTT SuperHeroes板的舊討論串中得以一窺。

這段時期美漫迷在匿名貼圖論壇Komica（俗稱K島）上也留下不少足跡。大約是從2006年漫威漫畫的年度大事件《內戰》（Civil War）起，開始有人將熱門美漫連載的每週最新進度，張貼到K島的「二次元新番捏他」板上，並附上簡單的翻譯和講解。

同時PTT SuperHeroes板的討論串，也常常貼上K島討論串的連結，對當時許多台灣的美漫迷來說，這兩個地方是少數讓他們可以跟美國讀者一樣，享受並以習慣的語言討論最新漫畫進度的地方。

K島後來也一度建立「歐美漫畫」專板，然而由於時代改變，美漫迷的討論場地逐漸轉往各種群組聊天室，現在K島的「歐美漫畫」板連結已失效，討論的內容也消失在網路的洪流之中。

Photo Credit: 翻攝網路，CCC創作集提供 PTT SuperHeroes板

漢化組與跨海交流

同樣是因為情報和資源變得容易取得，中國網路上的美漫漢化組也在此一時期興起，與日漫漢化組相同，漢化組成員多半也是美漫迷或該連載角色的粉絲，因此常常抱著一股推廣自己所愛的使命感，發展出極有效率的分工模式，翻譯、修圖、填字、上傳作品各有不同的人負責完成，甚至最熱門的連載有時候能做到「發布」時間與美國當地發刊時間差不到一天。

除了超級英雄漫畫外，也有不少漢化組專門翻譯科幻、奇幻、懸疑、青春喜劇等等其他題材的美漫，漢化組的百花齊放加上免費線上漫畫網站的興起，令華文讀者接觸美漫的門檻降到最低，雖然特別有愛的粉絲常常還是會去追原文，但這種「就算完全不知道哪裡可以弄到美漫實體本，英文閱讀能力並沒有很好，還是可以盡情享受最新的美漫連載」的情形，著實是舊時難以想像的。也是從這時期起，中國的美漫漢化圈和粉絲圈，成了台灣美漫迷多少都會接觸的領域。

此一時期，雖然台灣美漫讀者增加，但就算是其中最主流的超級英雄迷，在各種次文化族群裡仍屬於小眾，是故許多人為了尋找同好便加入中國的論壇或微博、QQ等社交平台。事實上美漫和超級英雄在中國次文化圈裡也並非主流，但由於總體人口多，即使是冷門的題材，也相對容易在中國網路上找到同好。

自2007年後兩岸美漫迷的交流就一直相當頻繁，不少台灣美漫迷現在習以為常的圈內用語，都是來自中國的美漫圈，例如「老爺」（指蝙蝠俠）、「大少」（指第一個羅賓）。

除了中國的美漫圈外，英文溝通能力較好的台灣美漫迷也能在漫畫公司的官方討論區，或知名美漫相關情報站如CBR（Comic Book Resources）、Newsarama的討論區找到交流的同好。隨著臉書、Twitter、Tumblr、Reddit等平台逐漸取代原本官方或情報站的論壇式留言板，成為各種次文化同好的主要交流地後，台灣的美漫迷也跟著一起走上了「全球化」之路。

達人文化萌芽

許多以前要特別買實體情報誌、官方設定百科才能一探究竟的美漫相關疑問，例如角色檔案、基本世界觀、刊物的閱讀順序等等，在網路時代只要動動手指輸入關鍵字，就能夠很快免費獲得解答。

除了美漫公司官方網頁提供的導讀資訊以外，2001年創立的維基百科、2004年創立的Wikia（現為Fandom）網站，都提供了方便無比的捷徑，讓人可以更容易的進入DC和Marvel兩大家龐大而錯綜複雜的宇宙、以及其他擁有綿長歷史的美漫系列世界。

Photo Credit: 翻攝網路，CCC創作集提供 Wiki的DC頁面。清楚的角色介紹幫助新入門的讀者能更快了解故事的世界觀

然而在取得資訊上，語言和閱讀經驗的障礙依然存在，新手們依然多少需要老手指點帶路，「宅文化達人」們的部落格和以整理翻譯資訊為主的許多粉專，便擔起了傳道授業解惑的任務。

例如巴哈姆特電玩資訊站（網站版）的「paul78607的小屋」從2007年起便時常翻譯有關美漫的相關知識，是許多新手初入門時的指南針。香港的「小虎戰記」部落格（現已關站）也是許多中文美漫菜鳥的明燈。

2008年的電影《鋼鐵人》（Iron Man）為漫威電影宇宙系列的開端，在它之前，雖然超人、蝙蝠俠、蜘蛛人等超級英雄漫改電影也取得過極大的成功，各自吸引過一批因此開始接觸美漫的新讀者，但卻是《鋼鐵人》將共通宇宙以及許多其他在美漫裡常見的概念，明確地帶進了台灣主流大眾的視野裡。

不過在2012年的《復仇者聯盟》上映前，此一時期在台灣不管是美漫迷還是美式超級英雄迷，基本上仍被視為小眾族群。

特別感謝

Yenchin、路西瓜、龍貓大王、臥斧、張清龍、老調衙、常勝老師、黃震南、QN、Jas、Rock、Mr. JL和桑妮諸位前輩和同好在田調上的協助以及圖片提供。

參考書籍

彭瑞金編（2003）。2002台灣文學年鑑。台北：行政院文化建設委員會。 賴慈芸（2017）。翻譯偵探事務所。台北：蔚藍文化。

原文標題為〈美漫族群在台灣（二）：社群期〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航