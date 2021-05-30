美漫在台發展史（下）：發展期（2012年～至今）－超級英雄電影世代崛起

文：Masayo（本名鄭雅芝。國立台灣大學戲劇系學士，紐約電影學院藝術創作碩士，尚在奮鬥中的編劇、書評及小說家，花一半以上的人生在看漫畫看電影追番追劇傳教推坑的同人女）

發展期（2012年～至今）

此一時期美漫相關情報不但容易取得，還進入了資訊爆炸時代，中文化的介紹、導讀、新聞報導文章繁多，時常配合改編電影的上映一同造勢，美漫達人們開始與電影商、書商合作，一些網紅和YouTuber也加入了推廣美漫的行列。

嚴格來說，會長期追美漫的讀者人數仍不算非常多，但已成為有一定購買力、且有持續成長潛力的族群。現階段的美漫無論是實體書還是電子版都相當容易取得，誠品眾多分店和日文書店紀伊國屋架上也能看到越來越多的美漫。

Photo Credit: CCC創作集提供 誠品書店的原文美漫專區

超級英雄電影世紀

在《復仇者聯盟》上映後，「超級英雄」、「共通宇宙」、「DC VS Marvel」成了主流電影觀眾間的常識和流行話題，即使是原本對美漫沒有涉獵的人，也多少對此有所認識。介紹超級英雄美漫、報導美漫和其改編影視的相關新聞、或是比較電影和原作的異同，成了一種能夠吸引大量追蹤者和點閱率的新興事業。

漫威電影迷QN在2012年創立的「Marvel電影世界觀百科」以及DC電影迷Jas在2014年創立的「DC電影與影集百科」，都是在網路上擁有大量追蹤者的非官方粉專，除了電影影集相關情報外有時也提供漫畫原作的相關知識。知名YouTuber影評「超粒方」和「法蘭克」也都曾以影片的形式介紹美漫角色及事件。

2013年，許多Blog時期的美漫達人同好和臉書粉專興起後的站長，一同創立了以美漫、美漫改編影視和其他歐美娛樂作品為主的中文情報站「Geek-Base」，現為宅文化綜合情報網站「玩具人」的合作夥伴。香港的美漫部落客們則在2012年成立了華文美漫交流平台「講漫畫」，成為另一個繁體中文使用者的美漫情報和交流重地。

雖然電影的高人氣並不會直接轉移給原作漫畫，但在前述的達人和粉專文化影響下，影迷們多少對原作漫畫都有了一定的認識，對漫畫裡的最新發展就算不偶爾關心一下，也不至於在聊天提及時完全一頭霧水，與十年前美漫迷要和圈外人聊美漫時，常常必須從基本觀念整個從頭解釋起，已有相當大的不同。

此外，電影以外的改編媒體如影集、動畫、遊戲，也因為串流媒體平台的演進變得極易取得。像「超級英雄是這樣煉成的：蝙蝠俠崛起與進擊的宅文化」（新樂園代理）這樣的次文化整體研究專書，以及漫畫創作經典指南《漫畫原來要這樣看》三部曲（愛米粒代理）也有了正版繁體中文代理。

單就超級英雄題材而言，如今在台灣已經不再知音難尋，對較高人氣的角色和連載甚至要開始慎選與自己口味相近的同好，與過去只要有人可以一起聊一起「取暖」就好的情況有天壤之別。

一些尚未在改編影視中有太多表現的美漫角色，或是還未被改編為任何影視的漫畫章節，現在也可能因為美漫迷的報導和推廣，而在台灣先有了不錯的知名度，例如在2017的DC年度大事件《Dark Nights: Metal》中登場的「大笑蝙蝠俠」（The Batman Who Laughs，同好常稱為「笑蝠」）。

Photo Credit: （左）漫畫原來要這樣看／作者：史考特‧麥克勞德、譯者：朱浩一／出版社：愛米粒出版有限公司。（中）漫畫原來要這樣畫／作者：史考特‧麥克勞德、譯者：謝濱安／出版社：愛米粒出版有限公司。（右）漫畫原來還可以這樣看／作者：史考特‧麥克勞德、譯者：郭庭瑄／出版社：愛米粒出版有限公司 史考特‧麥克勞德（Scott McCloud）的《漫畫原來要這樣看》（Understanding Comics: The Invisible Art）、《漫畫原來還可以這樣看》（Reinventing Comics: The evolution of an art form）、《漫畫原來要這樣畫》（Making Comics: Storytelling Secrets of Comics, Manga, and Graphic Novels）為得過許多美漫大獎的漫畫研究書，以漫畫的方式呈現，研究範圍不只美漫，也包括日漫和整個漫畫藝術史。

條條大路通正版

DC和Marvel兩大美漫公司近年都推出了自己的電子漫畫串流平台，且有相當親切的導覽及推薦系統，除此之外，要買電子版還有Google Play、ComiXology等串流平台可以選擇。實體書方面，除了國內的誠品、紀伊國屋、博客來線上書店之外，還可透過Amazon、Book Depository、InStockTrade等平台向海外訂購，只要擁有一定的英文閱讀能力，不管是要追最新連載、還是要收藏經典舊作都已是相當容易的事，這份便利性也讓許多美漫迷樂於花錢支持正版。

中國的世界圖書出版公司、北京聯合出版公司、四川美術出版社等，從2012年前就持續代理各式各樣的美漫，有配合超級英雄電影風潮的DC、Marvel兩大家人氣作品，如《天國降臨》（Kingdom Come）、《不義聯盟》（Injustice: Gods Among Us，為同名電玩連動漫畫）、《蝙蝠俠：黑暗騎士歸來》（Batman: The Dark Knight Returns）、《內戰》等等，也有《V字仇殺隊》（V for Vendetta，電影「V怪客」的原作漫畫）、《睡魔》（The Sandman）、《鼠小兵》（Mouse Guard）等非超級英雄題材的名作。這些簡體中文正版也成為台灣讀者的美漫閱讀來源之一。

在繁體中文代理方面，稻田在近十年內引進了大紅的影集《陰屍路》（The Walking Dead）原作漫畫、以及《變形金剛》真人電影系列的連動漫畫，尖端則在近年引進了漫威漫畫的星際大戰漫畫。

令人遺憾的是，超級英雄漫畫的代理並沒有因為改編影視的人氣而受惠。在非配合影視作品的風潮方面，長年出版、代理文藝向漫畫的大辣在最近引進了威爾．埃斯納（Will Eisner）的經典《與神的契約》（A Contract with God），臉譜則代理了被提名布克獎的《薩賓娜之死》（Sabrina）和第一本獲得普立茲獎的圖像小說《鼠族》（MAUS: A Survivor’s Tale）。這些都是在過去不敢奢望能看到繁體中文版的作品，令人期待台灣的美漫市場，包括超級英雄以及超級英雄之外的其他題材，能夠因此打開。

Photo Credit: 尖端出版提供 《星際大戰：絕地大反攻》

Photo Credit: 大辣出版提供 《與神的契約》，威爾．埃斯納

Photo Credit: 尖端出版提供 台灣出版社願意代理大部頭的《漫威英雄典藏圖鑑（全新修訂版）》，也代表了台灣美漫族群已不再如早期小眾。

對未來的展望

過去常被認為美漫在台灣無法流行的原因，如需要解釋的共通宇宙觀和角色歷史、需要導覽的刊物閱讀順序、較昂貴的全彩印刷、連載發行的方式，如今幾乎都隨著時代的演進可以輕易克服，但另一方面，近年實體書市場的萎縮，似乎成了台灣出版社不敢貿然代理的新原因。

但美漫的特色，包括常見的全彩內頁和用心繪製的封面，其實令美漫讀者成為了一個相當容易偏愛實體書的族群。從前述對這70年的回顧裡，我們也可以看出，在台灣這乍看對美漫推廣相當不利的環境裡，還是培養出了一批相當死忠的讀者。

且隨著科技發展，進入美漫世界的門檻越來越低，推廣越來越容易，若出版社有心，不管是實體書還是電子版，繁體中文美漫代理市場應該還是大有可為，就算是已經看慣原文的資深美漫讀者，也很樂見自己已經讀得滾瓜爛熟的名作終於有繁中正版代理，畢竟語言隔閡仍是推廣美漫一個不小的障礙，而同好總是越多越好。

總體來說，現在台灣的美漫閱讀條件已經比過去好上太多了，美漫迷之間的交流管道更是過去無法想像的通暢多元，相關同人創作活動也是前所未有的興盛。期許下一個十年，能在台灣看到更加充滿活力的美漫讀者社群。

特別感謝

Yenchin、路西瓜、龍貓大王、臥斧、張清龍、老調衙、常勝老師、黃震南、QN、Jas、Rock、Mr. JL和桑妮諸位前輩和同好在田調上的協助以及圖片提供。

參考書籍

彭瑞金編（2003）。2002台灣文學年鑑。台北：行政院文化建設委員會。 賴慈芸（2017）。翻譯偵探事務所。台北：蔚藍文化。

原文標題為〈美漫族群在台灣（三）：發展期〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航