美漫在台發展史（下）：發展期（2012年～至今）－超級英雄電影世代崛起

文:Masayo(本名鄭雅芝。國立台灣大學戲劇系學士,紐約電影學院藝術創作碩士,尚在奮鬥中的編劇、書評及小說家,花一半以上的人生在看漫畫看電影追番追劇傳教推坑的同人女)

發展期(2012年~至今)

此一時期美漫相關情報不但容易取得,還進入了資訊爆炸時代,中文化的介紹、導讀、新聞報導文章繁多,時常配合改編電影的上映一同造勢,美漫達人們開始與電影商、書商合作,一些網紅和YouTuber也加入了推廣美漫的行列。

嚴格來說,會長期追美漫的讀者人數仍不算非常多,但已成為有一定購買力、且有持續成長潛力的族群。現階段的美漫無論是實體書還是電子版都相當容易取得,誠品眾多分店和日文書店紀伊國屋架上也能看到越來越多的美漫。

Photo Credit: CCC創作集提供 誠品書店的原文美漫專區

超級英雄電影世紀

在《復仇者聯盟》上映後,「超級英雄」、「共通宇宙」、「DC VS Marvel」成了主流電影觀眾間的常識和流行話題,即使是原本對美漫沒有涉獵的人,也多少對此有所認識。介紹超級英雄美漫、報導美漫和其改編影視的相關新聞、或是比較電影和原作的異同,成了一種能夠吸引大量追蹤者和點閱率的新興事業。

漫威電影迷QN在2012年創立的「Marvel電影世界觀百科」以及DC電影迷Jas在2014年創立的「DC電影與影集百科」,都是在網路上擁有大量追蹤者的非官方粉專,除了電影影集相關情報外有時也提供漫畫原作的相關知識。知名YouTuber影評「超粒方」和「法蘭克」也都曾以影片的形式介紹美漫角色及事件。

2013年,許多Blog時期的美漫達人同好和臉書粉專興起後的站長,一同創立了以美漫、美漫改編影視和其他歐美娛樂作品為主的中文情報站「Geek-Base」,現為宅文化綜合情報網站「玩具人」的合作夥伴。香港的美漫部落客們則在2012年成立了華文美漫交流平台「講漫畫」,成為另一個繁體中文使用者的美漫情報和交流重地。

雖然電影的高人氣並不會直接轉移給原作漫畫,但在前述的達人和粉專文化影響下,影迷們多少對原作漫畫都有了一定的認識,對漫畫裡的最新發展就算不偶爾關心一下,也不至於在聊天提及時完全一頭霧水,與十年前美漫迷要和圈外人聊美漫時,常常必須從基本觀念整個從頭解釋起,已有相當大的不同。

此外,電影以外的改編媒體如影集、動畫、遊戲,也因為串流媒體平台的演進變得極易取得。像「超級英雄是這樣煉成的:蝙蝠俠崛起與進擊的宅文化」(新樂園代理)這樣的次文化整體研究專書,以及漫畫創作經典指南《漫畫原來要這樣看》三部曲(愛米粒代理)也有了正版繁體中文代理。

單就超級英雄題材而言,如今在台灣已經不再知音難尋,對較高人氣的角色和連載甚至要開始慎選與自己口味相近的同好,與過去只要有人可以一起聊一起「取暖」就好的情況有天壤之別。

一些尚未在改編影視中有太多表現的美漫角色,或是還未被改編為任何影視的漫畫章節,現在也可能因為美漫迷的報導和推廣,而在台灣先有了不錯的知名度,例如在2017的DC年度大事件《Dark Nights: Metal》中登場的「大笑蝙蝠俠」(The Batman Who Laughs,同好常稱為「笑蝠」)。

Photo Credit: (左)漫畫原來要這樣看/作者:史考特‧麥克勞德、譯者:朱浩一/出版社:愛米粒出版有限公司。(中)漫畫原來要這樣畫/作者:史考特‧麥克勞德、譯者:謝濱安/出版社:愛米粒出版有限公司。(右)漫畫原來還可以這樣看/作者:史考特‧麥克勞德、譯者:郭庭瑄/出版社:愛米粒出版有限公司 史考特‧麥克勞德(Scott McCloud)的《漫畫原來要這樣看》(Understanding Comics: The Invisible Art)、《漫畫原來還可以這樣看》(Reinventing Comics: The evolution of an art form)、《漫畫原來要這樣畫》(Making Comics: Storytelling Secrets of Comics, Manga, and Graphic Novels)為得過許多美漫大獎的漫畫研究書,以漫畫的方式呈現,研究範圍不只美漫,也包括日漫和整個漫畫藝術史。

條條大路通正版

DC和Marvel兩大美漫公司近年都推出了自己的電子漫畫串流平台,且有相當親切的導覽及推薦系統,除此之外,要買電子版還有Google Play、ComiXology等串流平台可以選擇。實體書方面,除了國內的誠品、紀伊國屋、博客來線上書店之外,還可透過Amazon、Book Depository、InStockTrade等平台向海外訂購,只要擁有一定的英文閱讀能力,不管是要追最新連載、還是要收藏經典舊作都已是相當容易的事,這份便利性也讓許多美漫迷樂於花錢支持正版。

中國的世界圖書出版公司、北京聯合出版公司、四川美術出版社等,從2012年前就持續代理各式各樣的美漫,有配合超級英雄電影風潮的DC、Marvel兩大家人氣作品,如《天國降臨》(Kingdom Come)、《不義聯盟》(Injustice: Gods Among Us,為同名電玩連動漫畫)、《蝙蝠俠:黑暗騎士歸來》(Batman: The Dark Knight Returns)、《內戰》等等,也有《V字仇殺隊》(V for Vendetta,電影「V怪客」的原作漫畫)、《睡魔》(The Sandman)、《鼠小兵》(Mouse Guard)等非超級英雄題材的名作。這些簡體中文正版也成為台灣讀者的美漫閱讀來源之一。

在繁體中文代理方面,稻田在近十年內引進了大紅的影集《陰屍路》(The Walking Dead)原作漫畫、以及《變形金剛》真人電影系列的連動漫畫,尖端則在近年引進了漫威漫畫的星際大戰漫畫。

令人遺憾的是,超級英雄漫畫的代理並沒有因為改編影視的人氣而受惠。在非配合影視作品的風潮方面,長年出版、代理文藝向漫畫的大辣在最近引進了威爾.埃斯納(Will Eisner)的經典《與神的契約》(A Contract with God),臉譜則代理了被提名布克獎的《薩賓娜之死》(Sabrina)和第一本獲得普立茲獎的圖像小說《鼠族》(MAUS: A Survivor’s Tale)。這些都是在過去不敢奢望能看到繁體中文版的作品,令人期待台灣的美漫市場,包括超級英雄以及超級英雄之外的其他題材,能夠因此打開。

Photo Credit: 尖端出版提供 《星際大戰:絕地大反攻》

Photo Credit: 大辣出版提供 《與神的契約》,威爾.埃斯納

Photo Credit: 尖端出版提供 台灣出版社願意代理大部頭的《漫威英雄典藏圖鑑(全新修訂版)》,也代表了台灣美漫族群已不再如早期小眾。

對未來的展望

過去常被認為美漫在台灣無法流行的原因,如需要解釋的共通宇宙觀和角色歷史、需要導覽的刊物閱讀順序、較昂貴的全彩印刷、連載發行的方式,如今幾乎都隨著時代的演進可以輕易克服,但另一方面,近年實體書市場的萎縮,似乎成了台灣出版社不敢貿然代理的新原因。

但美漫的特色,包括常見的全彩內頁和用心繪製的封面,其實令美漫讀者成為了一個相當容易偏愛實體書的族群。從前述對這70年的回顧裡,我們也可以看出,在台灣這乍看對美漫推廣相當不利的環境裡,還是培養出了一批相當死忠的讀者。

且隨著科技發展,進入美漫世界的門檻越來越低,推廣越來越容易,若出版社有心,不管是實體書還是電子版,繁體中文美漫代理市場應該還是大有可為,就算是已經看慣原文的資深美漫讀者,也很樂見自己已經讀得滾瓜爛熟的名作終於有繁中正版代理,畢竟語言隔閡仍是推廣美漫一個不小的障礙,而同好總是越多越好。

總體來說,現在台灣的美漫閱讀條件已經比過去好上太多了,美漫迷之間的交流管道更是過去無法想像的通暢多元,相關同人創作活動也是前所未有的興盛。期許下一個十年,能在台灣看到更加充滿活力的美漫讀者社群。

特別感謝

Yenchin、路西瓜、龍貓大王、臥斧、張清龍、老調衙、常勝老師、黃震南、QN、Jas、Rock、Mr. JL和桑妮諸位前輩和同好在田調上的協助以及圖片提供。

參考書籍

彭瑞金編(2003)。2002台灣文學年鑑。台北:行政院文化建設委員會。 賴慈芸(2017)。翻譯偵探事務所。台北:蔚藍文化。

原文標題為〈美漫族群在台灣(三):發展期〉

本文獲CCC創作集授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航