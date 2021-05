《樂在工作》：時間勝於金錢，如何戒除因循惡習？

文:丹尼斯.魏特利(Denis Waitley)、芮妮.薇特(Reni L.Witt)

By putting off happiness,

success and joy for some indefinite future time,

you are fostering within you negativism, self-doubt,

and self-delusion.

——Denis Waitley

把幸福、成功等愉快的經驗拖延到不可預期的未來,

便是助長了內心消極、懷疑、自欺的情緒。

——魏特利