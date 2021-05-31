《樂在工作》：時間勝於金錢，如何戒除因循惡習？

文：丹尼斯．魏特利（Denis Waitley）、芮妮．薇特（Reni L.Witt）

事分緩急

By putting off happiness,

success and joy for some indefinite future time,

you are fostering within you negativism, self-doubt,

and self-delusion.

——Denis Waitley 把幸福、成功等愉快的經驗拖延到不可預期的未來，

便是助長了內心消極、懷疑、自欺的情緒。

——魏特利

我們想做、能做的事情非常多，如果想要全部做完，恐怕活一百輩子也不夠時間。

人生在世僅此一次，我們只能盡最大能力，做最佳表現。

人若能長生不老，就沒必要設定目標、審慎計畫並選擇方向了。我們儘可以浪費時間，誤打誤撞仍能有點成就。可是，時間是生命的偉大統治者。逝者如斯，不分晝夜，誰也逃不出時間的掌握。年華老去，更無法回頭。因此，享受工作樂趣的一個重要條件，就是選擇一條通往目標的康莊大道。

換言之，我們要學會判斷、並排定事情的先後緩急。

腦中自有輕重之分

你見過專注於細枝末節而從無重大成就的人嗎？你的同事中，是否有許多人老是為一些瑣事而分神？你的上司或部屬中，有沒有人經常中斷手邊正在進行的工作，或頻頻更換行業？這樣的人我們大都見過，而且在工作的領域內隨處可見。

這些人不了解一心不能二用的道理，只會把注意力放在瑣事上，自然無法同時處理重大事務。

人的心智有一項主要功能，便是過濾不必要的瑣事。一旦你決定了一個確切的目標，或是認定了一種思想、任務、行動或感覺對自己的重要性，你的中樞神經系統便會自動警戒起來，開始過濾不重要的干擾因素，並傳達有助於達成既定目標的消息。

為了便於說明人腦分辨緩急次序的功能，你可以想像自己剛從鄉下小鎮來到台北市，上班的地點是在台北車站附近。星期一早上你剛到班不久，便感到自己難以安心工作，腦中充塞了太多前所未有的刺激：汽車喇叭聲、警車號笛聲、火車隆隆聲。到了下午五點鐘，你已頭痛欲裂，真懊悔離開那寧靜的家鄉。可是幾星期不到，驚人的變化發生了，你開始能專心做自己的工作，儘管窗外車聲震耳，你仍能與人交談。

過了一陣子，你又奉派出差到故鄉小鎮的分公司工作幾天。在分公司的會議室裡開會，四周的寂靜令你六神無主。你可以聽到鉛筆筆尖劃過紙面的嗖嗖聲、與會人士身體移動的聲音、衣衫窸窣聲、咳嗽聲、清喉聲，這份靜寂真要令你發狂了。

我們的心靈最奇妙的地方在於，一旦你想好事情的輕重緩急，它就能根據你的想法，排列出優先順序，去蕪存菁。這正是何以有些人能過濾不重要的旁枝，有的人卻雜事纏身的緣故了。

拖延令人困乏

成功與因循勢不兩立。

我們都知道這是實情，也知道「今日事今日畢」的道理。

可是，大多數人仍然反其道而行，遵奉「能拖就拖」的原則。

因循怠惰的人要付出慘重的代價，而且因果循環靈驗不爽。能拖就拖的人常感到時間壓力，總覺得疲倦，應做而未做的工作不斷給他壓迫感。「我知道我該做這件事，也確實想要去做，不過，也許過些時候再做吧。」拖延並不能讓你省下時間或精力，反而使你心力交瘁，這是一種令人困乏難受的感覺。

把幸福、成功等愉快的經驗拖延到不可預期的未來，便是助長了內心消極、懷疑、自欺的情緒。

因循怠惰是自毀前程的行為，它與酗酒、吸毒或染上菸癮同樣有害身心。有這些惡習的人並不存心讓自己悲哀痛苦，只是為了暫時解脫內心深切的恐懼才這樣做。

因循怠惰的人最大的恐懼是什麼？

恐懼失敗。「我確實想做這件事，可是又怕自己做不成。所以如果我對自己說：『過些時候再做』，就不會立即面對失敗了。我可以安慰自己說，我會做成的，只是現在還沒準備好。」

恐懼缺點。「我想把這件事做得完美無缺，可是又怕做不好。因此我決定拖到最後一刻，這樣即使做不好，我也有個藉口說，在這麼短的時間內能有如此的表現，已經是很不錯的了。」

恐懼差人一等。「我凡事都要爭第一，可是又怕自己其實沒那麼行。於是我什麼也不做，如此便可以批評那些做了事的人。我可以告訴自己（以及其他任何人），換成是我的話，一定做得比他們好多了。」

你有因循的傾向嗎？

曾任美國參議員的日裔美籍人士早川雪（Samuel I. Hayakawa），對此人性的本質有一針見血的說法：「人類一切行為的基本目的是為了保護、維持和增強自我意象，而非真的保護自己。」

因此，因循拖延是自我防衛行為的過當表現。

你有因循拖延的傾向嗎？看看自己有無下列十二項徵兆中的任何一項便知道了：

逃避困難的工作情勢，希望有一天困難自然消失。 拖延諸如回信、整理檔案、收拾書桌等例行公事。 所擔任的職務早已失去挑戰性，卻還戀棧不去。 害怕遷居到另一個市鎮，害怕任何一種改變或冒險。 面臨困難或不愉快的任務時，常會生病或出小意外。 應做之事遲遲不做或做得很糟，最後不得不由別人代勞。 雖然理由充分，立場嚴正，卻仍逃避與人抗爭。 自己不成功、不幸福，卻歸咎於外在因素。 以否定和批評的方式逃避責任。 懷疑自己身體有病，卻不肯去做健康檢查。拒絕讓專業人員幫助自己戒除酗酒、服藥或吸菸等惡習。 以「枯燥乏味」為藉口，不肯全力工作。 光籌畫人生重大目標，但從不付諸實行。

時間勝於金錢

時間有如公正的雇主，給每一個員工均等的機會。每一個人每天都擁有二十四小時，不多也不少。寸金難買寸光陰，科學家也不能創造更多的時間，今天的時間更不能儲存下來改日再用。

然而你卻可以浪費時間。多數人每天都虛擲許多寶貴時光。你是否常問自己：「怎麼一天又過去了？我什麼事也沒做成。」或是：「我昨天到底做了些什麼？我都記不得了。」韶華易逝，永不再來。眼睛盯著電視螢幕不放是最浪費時間的事，而一般人每週大約要花二十八個小時坐在電視機前。

儘管如此，時間卻是極其公平而慈悲的。不論過去浪費了多少光陰，明天你仍有整整二十四小時。如果你剛剛浪費了一小時，你仍可從下一個小時開始著手重大事情。

爭取時間的唯一方法是善用時間。成功的人懂得利用零碎時間，例如兩次會議中間的十五分鐘空檔、搭乘公車的半小時閒暇等。這些零碎的時間可以用來籌思計畫、安排辦事順序，以及實際進行工作。最善於利用時間的人便能成功。

一事無成的人則愛談論「消磨時間」。這種人其實是在消磨自己成功的機會，你聽過「時間即金錢」這句話吧！在人生大道上雀躍前行的人都知道，時間其實比金錢更可貴，它是人生最寶貴的東西。

你擁有充裕的時間。利用它吧！利用這珍貴如黃金的每一分鐘。

如何戒除因循惡習？

現在就花五分鐘，想想自己拖延了哪些事情，寫下所有應做而遲遲未做的事。 立刻進行其中的一件工作。把耗費在尋找藉口上的精力，轉用在你一直逃避不做的事情上。動手去做，憂愁焦慮就會消除。 如果事情起頭最難，給自己設定一段極短的時間，來完成初步的工作。例如，設定今天上午十一時開始，十五分鐘內完成初步工作。你會驚訝十五鐘在一眨眼之間就過去了，而你已經踏出穩健的一步，將可順利進行並完成工作了。 動腦筋打破枯燥局面。例如在開會時，構想一個難以作答的問題；利用午餐和休息的時間作有創意的白日夢，並設定目標。 想像自己只有一年可活，你要做哪些重要的事情？如何安排時間完成最多的工作？這種心智上的鍛鍊可以幫助你選擇最重要的事情先做。 不要擔心不夠完美。重要的是付出的心力，不是完美的成果。 不要用「我但願⋯⋯」「我希望⋯⋯」「也許我會⋯⋯」等類的說法，而應該對自己說：「我要！」 如果你拖延的事情牽涉到別人，應與他們商議。你遲遲不做的理由可能根本就是憑空想像的。相關的人可以給你鼓勵和勇氣，幫助你達成目標。 如果你擔心付諸行動會產生嚴重的後果，並因此遲疑拖延，那麼，請你問自己：「我若今天就動手做，最壞的結果會是如何？」很可能最糟的情形其實也微不足道。 想像工作一旦完成，自己將會感到多麼輕鬆自在。不再受憂愁之苦，不再懷疑自己的能力，也不再有無盡的壓力。

排定優先順序的關鍵

多數人對於自己在一天之中應做好哪些事，並沒有清晰的概念。有些人在特別忙碌或時限逼近時會訂下進度表，但是極少人每天都會列出工作表。

聽起來是不是太嚴格？可是生活在這繁忙迫人的世界裡，這是做好重要工作的唯一方法。而且信不信由你，有了一張工作表，你的生活會比較單純。

你不妨去買一刀紙，或是一本小記事本，寫下待辦的重要事項，諸如安排會面、打電話、在會議中提意見、蒐集資料、研究新計畫的各種方案、作決定、寫信等。要列得明確，比較大或長期的工作要拆成幾個小事項，例行事務不必列出，而要專注於比較重要的工作上。

然後仔細研究這張表，按照優先次序編上號碼。想想其中有沒有可以交給別人做的事項，有些事情由你的頂頭上司、部屬或其他部門的同事來做也許更好。

接著立即動手執行表上名列第一的要務，做完為止。完成之後，在表上劃去這一項，再開始第二項。照表逐一進行工作，每做完一項便劃掉一項。快下班時，再為第二天重新列一張工作表。今天未做完的事項移到明天的工作表上，並添加新事項，然後再排定先後次序。

每天都如法施行，你會發現效果奇佳，而且你完成的工作還真多。

有些人喜歡把工作表分成三欄，分別是：

立即要做。

今天之內做好。

有時間便做。

你也可以把你的工作表分成三欄：「立即動手」、「不可拖延」和「可以稍緩」。另一種可行之道是以顏色分類——紅色代表「急件」，藍色代表「次要」，黑色代表「有暇時再辦」。

老實說，有時候不可能做完表上的每一件事，但你應該做完所有的急事、大部分次要的工作，以及一些不急之務。如果你發現自己把「不急之務」全部做完，卻將急事拖到明天、後天⋯⋯，你就必須重新安排利用時間的方式了。

不論你用何種方式擬訂工作表，要緊的是，你必須對各項工作的重要性有清楚的認識，成功的祕訣就在於排定事情的輕重緩急。

即知即行

找出自己不能完成重要工作的原因。也許你可以列一張表：接不完的電話、同事過來閒聊、工具或研究資料總是找不到、檔案雜亂無章、進度表安排不當、辦公桌一團混亂等。一旦認清問題所在，便要逐一解決，把這件事列為優先。 買一本袖珍週曆，排定每週工作表。每天早上上班之前，便先察看這項工作表，做完的項目便劃去。每天都要排一次行事的優先順序。用這種方式，你會發現自己能達成較遠大的目標。 列出五件你必須做、卻拖延不想做的事情。先估算做每一件事情需費時多久，再撥出時間來進行。不一定要在一天之內就把五件事全都做完，重要的是動手開始做。只要真正動手開始做，就能紓解心理壓力與緊張的情緒，也讓你因此能夠接著做其他重要的事情。

能排定事情輕重緩急的人，可說是做到了今日事今日畢，以及現在就動手做的好習慣！

書籍介紹

本文摘錄自《樂在工作（暢銷新版）：在工作中得到成功、財富與幸福》，天下文化出版

作者：丹尼斯．魏特利（Denis Waitley）、芮妮．薇特（Reni L.Witt）

譯者：尹萍

工作是生活的負擔？還是你我皆可優游其間的樂事？

這個問題的答案完全取決於你的工作觀！

其實，工作中自有樂境，而樂境來自心中。想要真正成功且歷久不衰，一個重要的因素是，致力於一份自己喜愛又天天期待的職業。

「樂在工作」的哲學可以濃縮成一個句子：找個能夠挑戰能力與想像力的工作，這讓你精神振奮、投注寶貴的資源，一分一秒都不願浪費，如此你才是真正的富有。

工作，不僅可以帶來物質的報償，更能讓人享受到自我實現的滿足，所有讓人備感艱辛的挑戰和壓力，也是生命中最珍貴的淬煉。揮灑在工作中的熱情所能換得的，絕對不只是一張漂亮的成績單，它讓你帶著從容自在的心情，看到更燦爛的人生風景。

本書藉由一天一短文的方式，提供讀者31天享受工作樂趣的心法，包括態度積極、設定目標、全力以赴、激發熱忱、培養實力等等，還有最重要的一項，那就是——「樂在其中」。

這些心法改變我們面對工作的態度，更能激發我們對生命的熱忱。閱讀本書，讓你對工作產生不同的看法，最重要的是，你會發現，工作也可以是幫助生命成長的最大動力！

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航