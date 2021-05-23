橙片香氣、牛軋糖餡，推薦「肉桂捲市集」裡讓你食指大動的五家名店

文：Ryota

肉桂捲誕生於18世紀，甜而不膩，除了逐步風靡世界各地，也在台灣擄獲了一票甜點迷的芳心。而日前由甜點控攜手新創市集顆顆書店舉行的肉桂捲市集，可說是吸引了大量的人潮前往，現場也聚集了超過25家的肉桂捲名店，讓人沈浸在那香甜的肉桂氣味當中。

不過，如果錯過這次的肉桂捲市集也沒關係，以下，我們收集了五間深具特色的肉桂捲名店，讓你能夠大飽口福。

#01：柳橙王子

以甜點蛋糕工坊起家的柳橙王子，其所推出的肉桂捲就如店名一般，與柳橙離不開關係，不添加人工香精與防腐劑的特色，更是讓人吃得安心。

柳橙王子將方圓的麵包作為基底，加上薄薄一層藍絲可發酵奶油，而有別於大多數的奶油，藍絲可奶油可是歐盟產區限定AOP所認證的法國乳源，濃郁滑順的口感及榛果香氣的醇厚，不免令人垂涎三尺，最上層加入橙片點綴，更是讓整顆肉桂捲交融在香甜肉桂、濃郁奶油、清香橙片當中。

#02：李亭香

相信不少人對於位在迪化街的李亭香，並不陌生，自西元1895年創立至今，持續以傳統製餅精髓詮釋台灣餅藝糕點，而過往不曾推出肉桂捲的李亭香，也為了這次的市集，特地研發了「流金歲月・花生牛軋糖肉桂捲」。

這款肉桂捲延續了李亭香126年的烘焙經驗，讓發酵麵團與法國依思尼奶油相互結合，並在肉桂與奶油的比例拿捏方面，維持住濕潤帶有嚼勁的口感。

內餡則是參考李亭香經典糕餅「金錢龜」將麥芽糖與花生研磨粉攪拌成醬，揉入麵團當中，值得一提的是店家還將牛軋糖餡與肉桂粉結合在一起，入口後爆漿與牛軋糖牽絲的口感，完全是齒頰留香的寫照。

#03：聖瑪莉

聖瑪莉作為台灣首家台日共創的麵包店，坐擁無數烘焙獎項，全台多達40家門市的規模，相信亦是此次市集當中較好入手的肉桂捲店家。

而聖瑪莉所推出的冰島肉桂捲，從外到內充滿層次堆疊，大口咬下時，迎來的是外層微酥，內層濕潤柔軟的口感，溫和醇厚的肉桂香氣亦是被包覆在其中，而肉桂捲上方不僅有海鹽的鹹味襯托，還佐以焦糖醬作搭配，鹹甜交織之下，讓味蕾有著不同感受，加上獨家配方所引出的果香、酒香，無疑是在在舌尖上形成一場味覺饗宴。

#04：素學烘焙坊

對於不少純素者來說，由於須避免蛋、奶、蜂蜜等食品，而無法品嚐諸多美食及甜點，想必是感到十分可惜。不過素學烘焙坊的出現，則是讓你能夠放心的吃肉桂捲。

素學烘焙坊主打純素天然無蛋奶的手工製作，不添加任何添加劑的作法，亦是其中賣點，卻也並未因此失去肉桂捲的美味，像是素學烘焙坊的蘋果肉桂捲，就用麵粉、黑糖、岩鹽、天然酵母、肉桂粉、自製蘋果餡、豆漿、大豆卵磷脂、植物奶油等原料，打造出純素肉桂捲，並保有香甜口感。

#05：想吃什麼？我是烘焙化妝師！

所謂的「烘焙化妝師」，並非一種新興職業，而是這間店家的老闆本業是個化妝師，因緣際會下接觸到烘焙之後，便不定期的開放訂購各式甜點。

而這次店家在市集所帶來的堅果肉桂捲，在肉桂粉用量方面掌握的恰如其分，不致卡喉，甜度的掌控，即便上面有著大量奶霜包覆，卻也在堅果的搭配中，有著甜而不膩還兼顧健康的滋味出現。

而布莉歐麵團所呈現的口感，則是鬆軟之餘卻又保有易咀嚼的嚼勁，結合肉桂醬的濕潤度之後，更是Q彈香甜。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航