《頂尖操盤手的10.5堂投資思維課》：最佳的投資組合是「集中與分散並存」

文：保羅・馬歇爾（Paul Marshall）

最佳的投資組合是集中與分散並存

「當投資組合隨著時間愈來愈集中，報酬就會愈高。」——這條是適用於所有優秀基金經理人的規則。無論他們怎麼說，很少有經理人能隨時都對十幾檔股票抱持著高度信心，並使這些股票維持在「沸騰狀態」。所以，他們應該將風險集中在自己確信的領域，也就是那些頂尖企業。

這就是為什麼馬歇爾衛斯公司設計的TOPS系統，會限制貢獻者任何時候都不能在他／她的虛擬投資組合中，操作超過十至十五檔的股票，也是為什麼我們期望我們自己的基本面經理人，能夠操作集中式的投資組合（三十至五十檔股票）。專注於高度信心的想法能帶來最好的結果。

因為即使持有三十至五十檔股票的多頭部位，也僅有十檔股票能在授權經理人（discretionary manager）的獨特性風險中，占將近一○○％的比例，這種情況並不罕見（而且完全被接受）。經理人或許可以持有更多的部位，但他們應該不斷調整這些部位，以便有效管理風險集中度。

在尤里卡基金成立之初，我們持有的單一部位規模，往往高達基金資產淨值（NAV）和風險的二○％。

為了讓投資組合的集中度真正發揮效果，你需要確保有利於你的部位愈多愈好。你不能持有太多「沉睡者」（sleepers，譯註：雖有獲利能力，但效率低），而且需要一個較高的「長打率」（slugging ratio）。長打率是棒球術語，第三課提到的成功率或「平均打擊率」，是計算獲利交易（或正向超額報酬）的次數與虧損交易次數的比率；而長打率是根據獲利交易的實際收益與虧損交易的實際損失進行計算，又稱為「獲利／虧損率」（win/loss ratio）。

將長打率最大化是成功交易者的關鍵技巧。在這方面的最佳代表人物大概是史丹利．卓肯米勒。他是集中投資的信徒，並且擁有一個強烈、非共識的信念。但他使用技術指標（價格圖表）來尋求市場的確認，以證明自己的想法是可行的，並等待評估自己的部位規模，直到確認價格走勢為止。

雖然集中投資能使你的絕對報酬最大化，但分散投資是創造顯著的「風險調整後報酬」的關鍵之一。

投資組合的分散法則就是那頭稀有的獨角獸——芝加哥經濟學派提出了一項真正有益的創新。哈利．馬可維茲（Harry Markowitz）一九五二年在一篇論文中，介紹了現代投資組合理論（Modern Portfolio ­eory），後來因此獲得諾貝爾獎。他的重要見解是，投資者可以簡單透過持有不完全相關的金融工具組合，來降低投資組合的風險。現代投資組合理論確實是基金管理產業的基石，亦是許多成功基金管理產業的基礎，但就像所有偉大的見解或創新一樣，一旦落入惡人手中，也會遭到濫用。

在最好的情況下，分散投資可以使你將一個良好資產的「風險調整後報酬」提高。問題在於，從短期統計來看，分散投資似乎亦能改善不良資產的風險特性（risk characteristics）；從長期來看，我們往往會發現不良資產的相關性比預期還要高，因為它們的共同特點是：全部都是不良資產！

因此，在一九八○年代，麥可．米爾肯（Michael Milken）以分散投資做為垃圾債券市場的基本原理。接著，更災難的是，分散投資讓各家銀行在二○○○年代，將證券化的垃圾抵押貸款組合成擔保債權憑證（CDO），並將這些衍生性商品以高評級信貸包裝後推出。創新可載舟，亦可覆舟，分散投資工具的效果強大，卻屢屢遭到濫用，令人遺憾。

集中投資和分散投資的優點是相互矛盾且衝突的。投資組合愈集中，報酬就會愈高；分散投資的風險雖然較低，但報酬也會被稀釋掉。

眾所皆知，巴菲特並不認同葛拉漢對於分散投資的觀點。葛拉漢是分散投資的堅定擁護者，但巴菲特反駁道：「分散投資是對無知的保護，如果你知道自己在做什麼，那麼分散投資就沒什麼意義。」

以上兩個觀點應該如何協調？

答案是，你無法在單一投資組合的層面上完全化解矛盾，並達成一致，而是必須在集中與分散之間、報酬與風險之間進行權衡妥協。但你可以在業務層面和客戶層面，調和兩個觀點的矛盾。

融合集中投資與分散投資的優點，正是馬歇爾衛斯商業模式的核心。

在TOPS的例子裡，個別貢獻者的投資組合通常限制在十個以下，使集中投資達到最大化。但在客戶的投資組合層面，我們將這些想法相加起來，就能創造數千個部位的投資組合。因此，客戶可以從最大程度的分散投資中獲益，但他們同時也可以享受到集中投資的所有好處，也就是每個潛在貢獻者最具信心的投資組合。我們將最具信心的投資組合和分散程度最大的投資組合結合起來。

同樣的訣竅也可以用在多元經理人基金（multimanager fund），這明確解釋了為什麼多元經理人基金或「平台基金」（platform funds）能成為避險基金產業最成功的領域之一。以我們的旗艦基金尤里卡基金為例，每個潛在的子投資組合（sub-portfolio）都很集中。

不同子投資組合之間的相關性小於○．二。透過結合這種低相關性的報酬來源，我們創造了一個高度分散的基金，並確保夏普比率大幅提升，使報酬最大化。

書籍介紹

本文摘錄自《頂尖操盤手的10.5堂投資思維課：35年經驗的英國避險基金巨頭，洞察金融市場，精準選中好標的！》，樂金文化出版

作者：保羅・馬歇爾（Paul Marshall）

譯者：陳珮榆

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全球最頂尖、歐洲最大對沖基金集團創辦人——

保羅・馬歇爾

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保羅・馬歇爾將他35年來投資與管理大型基金的經驗，彙整出10.5個獨特觀點。

他首先指出，學術理論與市場實踐的脫節景況，

從中說明投資者可能遇到的盲點、困境與優勢，並提出建言。

市場層面：市場從來就不是有效率的

在台灣這種散戶比例高達85%以上的國家裡，市場從來不是有效率的，專業投資人所能掌握的資訊，往往比散戶更多更快，以致於尋求超額報酬在這樣的市場中，仍然是有用的。

人性本質層面：人類是「不理性」的

諾貝爾經濟學獎得主丹尼爾．康納曼提到，人並非天生理性，在人的認知系統裡，存在著許多認知偏誤，如：樂觀偏誤、賭徒謬誤與均值回歸偏誤等，這些偏誤在在影響我們對投資行為的判斷。

操作技巧層面：最佳的投資組合是「集中與分散並存」

在追求超額報酬之下，充滿不確定性的肥尾效應仍舊如影隨形。縱然投資組合愈集中，報酬就會愈高，但分散投資是控制風險，保護獲利的手段。因此，在建構自己的投資組合時，可持有部分ETF或基金，再加上部分主動選股的配置方式，融合集中投資與分散投資的優點，使報酬率最大化！

投資心態層面：因時制宜的適應力

馬歇爾認為，成功的投資人最重要的能力是適應力，因為市場先生從不按常理出牌！投資若要成功，除了穩定心緒，避開認知偏誤外，你還需要與時俱進，以變應變。

……

馬歇爾總結機構投資者的投資必知的知識，

使一般散戶的你我，可從中窺知獲利要領，

一旦觀念對了，我們就能在正確的投資道路上穩定獲利！

本書特色

見解獨到精闢，帶給投資者更多新觀念。 操盤實務經驗分享，剖析未來發展趨勢。

Photo Credit: 樂金文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰