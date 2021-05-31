《在乎別人，是對自己的情緒暴力》：裝作若無其事的人，負面情緒會累積在意識的深處

文：石原加受子

每一次的不安，都有原因

絕對不會毫無道理地，就突然出現不安的情緒。每一次出現不安的情緒，必定都有它的原因。一旦無視每一個理由，你就無法消除在每個當下所產生的不安感，因而陷入不斷被茫然不安所影響的狀態。

倘若這種不安情緒已經生根，負面思考就會產生負面情緒。從這種想法中產生的負面情緒，又會形成負面思考，於是你就在這種思考和情緒的連鎖反應中開始原地打轉。

而且，這種思考和感情的連鎖反應，會讓負面消極的情緒更加惡化。當你越是負面消極，就越偏離問題的本質，最終只會毫無意義地陷入不安的狀態，無法採取實際行動。

無論多麼微小的情景，我們都能在其中感受到各種情緒，例如：

大雨過後，一整片蔚藍的天空，讓人感覺神清氣爽。

一想起喜歡的人，我的心就溫暖起來。

一想起討厭的人，我就覺得很生氣。

走著走著就有人撞過來，害我嚇一跳。

差點在樓梯上跌倒，讓人嚇出一身冷汗。

就像這樣，人之所以會出現這些心情和情緒，都有其理由和原因。但是，要是在你的情緒特別負面消極的時候，裝作若無其事的打發過去，當時產生的負面情緒非但不會被消除，還會累積在自己的意識深處。

如果心裡累積這些負面情緒，你就會在不知道原因和理由的情況下，被茫然的情緒給困住。例如：

對於未來我總是莫名感到茫然、不安。

不知道我為何一直在生氣。

不知道為什麼，就算是小事，我也會立刻就發脾氣。

如果你一直被這種茫然的情緒所驅使，那麼原因可能就是出在親子關係或家庭環境上。當家長向我諮詢親子問題的時候，我很常會聽到這樣的投訴內容：

不管我提醒孩子多少次，他都不遵守規定，真讓人生氣。

孩子明知會遲到，還一直拖拖拉拉的不動，令人覺得很煩。

然而另一方面，從孩子那邊聽到的心聲則是：

父母每天都嘮叨個不停，真讓人厭煩。

父母無論什麼事都要反對，完全不聽我說話，所以我不想再說了。

不管我怎麼說父母都不想改變，所以我乾脆放棄。

我發現，這種茫然不安的人多半都會在情緒的驅使下，把氣出在別人身上。這個時候，當我詢問：「心情如何呢？」幾乎所有人都會回答：「沒有想像中那麼痛快。」這當中也有人會說：「罵出來的瞬間覺得很爽！」但是實際的情況卻是：「過了一會兒又覺得生氣，想要多報復幾次。」

無論如何責備對方、如何破口大罵，只要你是茫然地看待正在發生的事情，就無法澈底消除潛藏在心底的無數情緒。（如圖表10所示）

Photo Credit: 方言文化

找出具體事實，正確思考

如果你和父母的關係不佳，那麼在社會生活中，可能也會出現嚴重的問題。

我之所以會這麼說，是因為若你在家庭中，長期以來有太多的事情遭到否定，很可能會在潛意識中拒絕他人所說的話，要不裝作沒聽到，要不就是刻意不讓自己意識到。

在這種環境中成長的人，雖然自己沒有發覺，卻早已是傷痕累累。而且自己究竟為何所傷，我們甚至連其理由也無從得知。無論如何想方設法尋找答案，茫然的思考也無法解決問題。儘管如此，我們還是會在不安的情緒中執著於思考，這是為什麼呢？其實就是因為「害怕行動」。

一開始是因為我們不想受傷，所以不去正視正在發生的事。但是，如果移開視線的話，卻看不到具體事實，也就無法消除自己的情緒。如果用負面態度預測未來，就會產生越來越多的不安和恐懼。然後又藉由茫然的思考試圖解決，絞盡腦汁也仍是徒勞無功。

當我們陷在這種惡性循環中，也許會變得情緒化而怒火中燒，或是遷怒完全不相干的人。使用這種方法，當然無法治癒受傷的心靈，最後我們甚至開始逃避。為了讓自己什麼都感覺不到，人們便閉上眼睛、封閉心靈，不斷重複著在家庭環境中所學到的錯誤互動模式。

書籍介紹

本文摘錄自《在乎別人，是對自己的情緒暴力：「自我中心」心理學，教你不再因迎合而痛苦、孤獨》，方言文化出版

作者：石原加受子

譯者：葉小燕

日本超人氣心理治療師――石原加受子認為：生氣、愛面子、焦慮、不安，都沒關係！負面情緒之所以成為問題，是因為你一直以「他人中心」的觀點在想事情；唯有將他人中心轉變為「自我中心」，才不會再因迎合而痛苦、孤獨。

以他人的價值觀衡量自己，不斷和人做比較，壓抑自己真正想要的，甚至自我懷疑。

以內心作為判斷依據，因此可以活在當下，是一種愛自己的表現，更會活得越來越有自信。接著，傾聽內心聲音，不壓抑也不忍耐，放慢腳步，感受人生中的微小好事。切記：人生中的許多事，都無法用數字衡量。如此一來，便能擺脫他人的價值束縛，不再對自己的情緒施暴。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航