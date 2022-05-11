美中競爭日漸白熱化，東協歡迎歐盟與日本等第三方力量平衡
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新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）指出，東協應該更積極尋求「第三方」來拓展自己的戰略空間和選擇，最不受歡迎的選擇是在美中之間保持中立，因為這是不太現實的。而在第三方中，歐盟是優先的選擇，其次是日本。澳洲、英國、韓國和印度也在考慮之列。
5月12到13日，美國總統拜登將在華盛頓會晤到訪的東協國家領導人，以「推動一個自由開放、安全、相互關聯和充滿活力的印太地區」， 而中國警告東協說，美國的印太戰略「不符合地區國家共同和長遠利益」，甚至在「挑動軍備競賽」。
分析人士指出，美中之間的激烈競爭已經造成東協內部某種程度的分裂。他們說，東協對美中兩國都感到有些緊張，為了避免陷入不得不選邊站的局面，東協國家越來越傾向借助歐洲和日本等第三方的力量來平衡美中在印太的力量。
美中爭相拉攏和施壓東協
關於這次美國-東協特別峰會，白宮新聞秘書莎琪在4月16日的聲明中說：「這次特別峰會將展示美國對東協的持久承諾，認識到東協在為該地區最緊迫的挑戰提供可持續解決方案方面發揮的核心作用，並紀念美國與東協建立關係45週年。」
聲明說，這次峰會將以2021年10月的美國-東協峰會為基礎。拜登總統在那次峰會上宣布了1.02億美元（約新台幣30億元）的新舉措，以擴大美國與東協在一系列議題上的接觸，包括COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），疫情復甦和衛生安全、應對氣候危機、刺激經濟增長、促進性別平等和婦女賦權並深化人與人之間的聯繫等。聲明還說，對拜登-賀錦麗政府（Biden-Harris Administration）來說，首要任務是「成為東南亞強大、可靠的合作夥伴」。
主辦這次特別峰會是拜登政府印太戰略的一部分。拜登政府2月11日公佈的《印太戰略》說，美國致力於「推動一個自由開放、安全、相互關聯和充滿活力的印太地區」，而「更有力量的東協（empowered ASEAN） 」與由美國、澳洲、印度和日本四國組成的「四方安全對話」（QUAD）機制等現代化聯盟、美國的決心和資源等將是取得成功的重要因素。根據戰略，雖然與中國的競爭是印太戰略的核心，但支持一個有凝聚力和韌性的東協是推進自由和開放的印太地區的關鍵手段之一。
白宮聲明中沒有提及中國，但很多人相信中國問題、貿易以及烏克蘭戰爭等將是這次峰會的重要議題之一。
儘管預計峰會不會產生太多實質內容，但觀察人士表示，拜登在烏克蘭戰爭還在繼續之際花兩天時間接待東協領導人具有象徵意義，這將再次證實，印太地區仍然是華盛頓的優先事項。拜登將在本月晚些時候前往首爾和東京訪問，並參加在東京舉行的「四方安全對話」峰會。
在峰會前，美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）原本計劃於5月1日至7日訪問柬埔寨和寮國，後來因確診COVID-19而推遲訪問兩國。柬埔寨和寮國被視為東協成員中最傾向中國的國家。
據報導，東協10國將有8國領導人出席本次峰會。緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）不被歡迎，菲律賓總統羅德里戈·杜特蒂（Rodrigo Duterte）以菲律賓新總統在峰會召開時已經選出，而自己身份不合適為由決定不出席。不過，他派出了菲律賓外交部長代為出席。
美國-東協峰會引發中國的高度關注。中國國務委員兼外長王毅在峰會前積極與東協國家領導人會談，讓他們「警惕和抵制」「域外勢力」。
5月6日， 王毅同印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Panjaitan） 舉行視訊會晤。印尼是東協第一大經濟體，也將是G20集團今年的輪值主席國。王毅告訴盧胡特，「美國推行的『印太戰略』逆時代潮流而動，不符合地區國家共同和長遠利益」。他還說，「美國激活（啟動）『五眼聯盟』，實質是鼓吹擴散陳舊的冷戰思維；建立『四邊機制』（QUAD），實質是在本地區製造新的集團對立；推進美英澳三邊安全夥伴關係，實質是在本地區挑動軍備競賽。」
5月8日，王毅同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆舉行視訊會晤。柬埔寨是今年的東協輪值主席國。在會晤中， 王毅強調了中柬的「鐵桿朋友」關係。他告訴布拉索昆（Prak Sokhonn），「亞洲是中柬等國安身立命之所、發展繁榮之地。把冷戰思維引入本地區，煽動製造陣營對立，將破壞多年來地區和平發展的局面，亞洲國家應共同加以警惕和抵制」。
分析人士指出，美中在世界其他地方對勢力範圍的爭奪漸漸塵埃落定：美國與歐洲，美國與亞太的日本、澳洲以及印度的聯繫越發緊密，而中國也確立了與俄羅斯的「無上限」的合作，而東南亞將會是美中競爭最激烈的區域。
新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）今年2月公佈的「東南亞態勢」年度調查顯示，在被調查訪問的東協10國共1677人中，61.5%的人擔心東協已經成為大國競爭的場地，而東協成員將會淪為大國的代理人。這個問題是東協成員最擔心的三大問題之一。
東協已經因美中競爭出現分裂，陷入兩難
泰國朱拉隆功大學安全與國際問題研究所主任、政治學教授蒂提南·蓬蘇迪拉克（Thitinan Pongsudhirak）在一封電子郵件中告訴美國之音，美中競爭早就造成了東協內部的裂痕。
他寫道：「越南、新加坡和菲律賓在較小程度上更傾向美國，而柬埔寨、寮國和汶萊則傾向中國。斷層線開始於2012年柬埔寨擔任東協輪值主席國的時候，當時東協45年來第一次未能就南中國海問題發表聯合聲明。」他說，自那以後，就中國在南中國海的咄咄逼人的做法，東協成員國的態度一直兩極分化，越南和菲律賓在反對的一極。
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
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台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
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為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列