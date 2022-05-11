美中競爭日漸白熱化，東協歡迎歐盟與日本等第三方力量平衡

5月12到13日，美國總統拜登將在華盛頓會晤到訪的東協國家領導人，以「推動一個自由開放、安全、相互關聯和充滿活力的印太地區」， 而中國警告東協說，美國的印太戰略「不符合地區國家共同和長遠利益」，甚至在「挑動軍備競賽」。

分析人士指出，美中之間的激烈競爭已經造成東協內部某種程度的分裂。他們說，東協對美中兩國都感到有些緊張，為了避免陷入不得不選邊站的局面，東協國家越來越傾向借助歐洲和日本等第三方的力量來平衡美中在印太的力量。

美中爭相拉攏和施壓東協

關於這次美國-東協特別峰會，白宮新聞秘書莎琪在4月16日的聲明中說：「這次特別峰會將展示美國對東協的持久承諾，認識到東協在為該地區最緊迫的挑戰提供可持續解決方案方面發揮的核心作用，並紀念美國與東協建立關係45週年。」

聲明說，這次峰會將以2021年10月的美國-東協峰會為基礎。拜登總統在那次峰會上宣布了1.02億美元（約新台幣30億元）的新舉措，以擴大美國與東協在一系列議題上的接觸，包括COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），疫情復甦和衛生安全、應對氣候危機、刺激經濟增長、促進性別平等和婦女賦權並深化人與人之間的聯繫等。聲明還說，對拜登-賀錦麗政府（Biden-Harris Administration）來說，首要任務是「成為東南亞強大、可靠的合作夥伴」。

主辦這次特別峰會是拜登政府印太戰略的一部分。拜登政府2月11日公佈的《印太戰略》說，美國致力於「推動一個自由開放、安全、相互關聯和充滿活力的印太地區」，而「更有力量的東協（empowered ASEAN） 」與由美國、澳洲、印度和日本四國組成的「四方安全對話」（QUAD）機制等現代化聯盟、美國的決心和資源等將是取得成功的重要因素。根據戰略，雖然與中國的競爭是印太戰略的核心，但支持一個有凝聚力和韌性的東協是推進自由和開放的印太地區的關鍵手段之一。

白宮聲明中沒有提及中國，但很多人相信中國問題、貿易以及烏克蘭戰爭等將是這次峰會的重要議題之一。

儘管預計峰會不會產生太多實質內容，但觀察人士表示，拜登在烏克蘭戰爭還在繼續之際花兩天時間接待東協領導人具有象徵意義，這將再次證實，印太地區仍然是華盛頓的優先事項。拜登將在本月晚些時候前往首爾和東京訪問，並參加在東京舉行的「四方安全對話」峰會。

在峰會前，美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）原本計劃於5月1日至7日訪問柬埔寨和寮國，後來因確診COVID-19而推遲訪問兩國。柬埔寨和寮國被視為東協成員中最傾向中國的國家。

據報導，東協10國將有8國領導人出席本次峰會。緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）不被歡迎，菲律賓總統羅德里戈·杜特蒂（Rodrigo Duterte）以菲律賓新總統在峰會召開時已經選出，而自己身份不合適為由決定不出席。不過，他派出了菲律賓外交部長代為出席。

美國-東協峰會引發中國的高度關注。中國國務委員兼外長王毅在峰會前積極與東協國家領導人會談，讓他們「警惕和抵制」「域外勢力」。

5月6日， 王毅同印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Panjaitan） 舉行視訊會晤。印尼是東協第一大經濟體，也將是G20集團今年的輪值主席國。王毅告訴盧胡特，「美國推行的『印太戰略』逆時代潮流而動，不符合地區國家共同和長遠利益」。他還說，「美國激活（啟動）『五眼聯盟』，實質是鼓吹擴散陳舊的冷戰思維；建立『四邊機制』（QUAD），實質是在本地區製造新的集團對立；推進美英澳三邊安全夥伴關係，實質是在本地區挑動軍備競賽。」

5月8日，王毅同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆舉行視訊會晤。柬埔寨是今年的東協輪值主席國。在會晤中， 王毅強調了中柬的「鐵桿朋友」關係。他告訴布拉索昆（Prak Sokhonn），「亞洲是中柬等國安身立命之所、發展繁榮之地。把冷戰思維引入本地區，煽動製造陣營對立，將破壞多年來地區和平發展的局面，亞洲國家應共同加以警惕和抵制」。

Photo Credit: AP / TPG Images 圖為去年9月12日，洪森邀請王毅出席中國援建的柬埔寨國家體育場竣工交接儀式。

分析人士指出，美中在世界其他地方對勢力範圍的爭奪漸漸塵埃落定：美國與歐洲，美國與亞太的日本、澳洲以及印度的聯繫越發緊密，而中國也確立了與俄羅斯的「無上限」的合作，而東南亞將會是美中競爭最激烈的區域。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）今年2月公佈的「東南亞態勢」年度調查顯示，在被調查訪問的東協10國共1677人中，61.5%的人擔心東協已經成為大國競爭的場地，而東協成員將會淪為大國的代理人。這個問題是東協成員最擔心的三大問題之一。

東協已經因美中競爭出現分裂，陷入兩難

泰國朱拉隆功大學安全與國際問題研究所主任、政治學教授蒂提南·蓬蘇迪拉克（Thitinan Pongsudhirak）在一封電子郵件中告訴美國之音，美中競爭早就造成了東協內部的裂痕。

他寫道：「越南、新加坡和菲律賓在較小程度上更傾向美國，而柬埔寨、寮國和汶萊則傾向中國。斷層線開始於2012年柬埔寨擔任東協輪值主席國的時候，當時東協45年來第一次未能就南中國海問題發表聯合聲明。」他說，自那以後，就中國在南中國海的咄咄逼人的做法，東協成員國的態度一直兩極分化，越南和菲律賓在反對的一極。